Gazas innbyggere bedt om å evakuere: – Det er å behandle flyktninger som kveg

Sivile innbyggere på den nordlige delen av Gazastripen fikk natt til fredag 24 timer på seg til å evakuere sørover før Israel setter i gang sin varslede militæroperasjon, ifølge FN. Israels hær sier i en uttalelse at det kommer til å bli operasjoner i Gaza by de neste dagene.

Rundt 1,1 millioner mennesker holder til på den nordlige delen av Gazastripen, og Gaza by er den største palestinske byen. Den norske legen Mads Gilbert sier at evakueringsordren er umulig å etterkomme, og ber verdenssamfunnet stoppe Israel.

Det er blant annet flere store sykehus i Gaza by som er fulle av sårede etter de voldsomme israelske bombeangrepene den siste uka, forklarer han. Også FN har advart mot en katastrofe hvis Israel ikke trekker evakueringsordren.

Til nå er det meldt om minst 1.500 drepte i bombeangrepene mot Gazastripen. I Israel har dødstallene kommet opp i 1.300 etter Hamas’ angrep lørdag 7. oktober.

Israel sa torsdag at de hadde sluppet over 6.000 bomber over Gaza siden forrige lørdag. (MAHMUD HAMS/AFP)

Midtøsten-forsker Dag Henrik Tuastad på UiO tegner et dystert bilde av hva som vil skje dersom de sivile på Gaza ikke flytter på seg innen fristen Israel skal ha gitt.

– Hvis Israel går inn i byområder der det er palestinere, vil de antakelig skyte på det som rører seg. Det vil uunngåelig føre til veldig høye dødstall, sier Tuastad til Dagsavisen.

Nå spekuleres det i at palestinske flyktninger kan bli presset mot Egypt, noe som i verste fall kan destabilisere regionen, ifølge Tuastad.

Ikke i Hamas’ interesse

Tuastad sier at Israels beskjed til Gazas nordlige befolkning om å evakuere, ikke er uventet.

– Israel ønsker å ta Gaza bit for bit for å se hva som er av underjordiske anlegg. Og da står sivile i veien, sier han.

Midtøsten-forsker Dag Henrik Tuastad ved Universitetet i Oslo (UiO). (Jørn H. Skjærpe)

Israel har ikke varslet konkret hvordan den kommende militæroperasjonen vil se ut, men flere venter at det vil bli en bakkeinvasjon av Gaza. Hamas, som styrer Gaza og sto bak de blodige angrepene inne i Israel 7. oktober, vil ikke være interessert i at sivilbefolkningen evakueres, ifølge Tuastad.

– I asymmetrisk krigføring, så er Hamas avhengig av å prøve å være en del av sivilbefolkningen. For Hamas er det en sentral del av den militære tenkningen, å blande seg med sivile, sier han.

[ Midtøsten-ekspert: – Hamas vil at volden skal avle mer vold ]

– Å behandle flyktninger som kveg

Nord-Gaza og Gaza by er blant de tettest befolkede områdene i verden. Tuastad forklarer at det teoretisk sett er mulig for store deler av befolkningen her å flytte seg til den sørlige delen av Gaza, hvis de er villige til det.

– Dette er å behandle en flyktningbefolkning som kveg en gang til. Det er mulig, hvis man ser bort fra de moralske aspektene ved det, sier han, og fortsetter:

– Spørsmålet er om man greier å skremme de sivile til å flykte, eller om de vil bli. Hvis de sivile ikke flykter sørover, så kan Israel si at de var advart, men det vil også forkludre den israelske muligheten til å ta Gaza bit for bit.

– Forferdelige nyheter

Det israelske forsvaret (IDF) ga fredag uttrykk for at de forstår at en eventuell evakuering vil ta tid.

– Vi prøver å gi tid, og vi legger ned mye innsats. Vi forstår at det ikke vil ta 24 timer, sier IDF-talsmann Daniel Hagari.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier til NRK og TV 2 at Israel har rett til å forsvare seg, men fordømmer tiltakene landet nå retter mot sivile i Gaza.

– Det er en oppskrift på så store lidelser, med enorme humanitære konsekvenser, at vi må si tydelig ifra, sier Støre om at Israel ber sivile evakuere.

Mennesker står ved flere likposer inne på sykehuset al-Shifa i Gaza by torsdag denne uka. (MOHAMMED ABED/AFP)

Legen Mads Gilbert, som nå er i Kairo og vil forsøke å ta seg inn i Gaza for å hjelpe til, reagerer sterkt på evakueringsordren. Han har jobbet på sykehus i Gaza under flere tidligere kriger.

Mads Gilber Mads Gilbert på Shifa-sykehuset i Gaza by under krigen i 2012. (Hatem Moussa/Ap)

– Det er nesten så jeg ikke klarer å snakke. Dette er forferdelige nyheter, sa Gilbert på telefon til NTB fredag morgen.

Han ser det som umulig å evakuere sykehusene i Gaza.

– Det er ikke ambulanser nok eller andre transportmuligheter, sier han.

[ Ikke la deg lure av disse videoene ]

Kan drives mot Egypt

I arabiske medier har det i flere dager vært spekulert i at Israel ønsker å fordrive den palestinske befolkningen på Gaza inn i Egypt. USA har meldt at de jobber aktivt med Israel og Egypt for å sørge for en trygg vei ut av Gazastripen. Den eneste veien ut av Gaza som ikke grenser til Israel, er mot Egypt i sør.

Torsdag ba Egypts president Abdel Fatah al-Sisi palestinerne om å holde ut og bli i hjemlandet sitt. Etter at evakueringsordren kom natt til fredag, anklaget veteranpolitikeren Mustafa Bakri Israel for å forsøke å fordrive palestinerne inn i Egypt.

Egypt-Israel Egypts president Abdel Fatah al-Sisi har bedt palestinerne holde seg i Gaza. (Mandel Ngan/AP)

– Det er ikke usannsynlig at det er det man ønsker. Jo færre sivile, jo mer mulighet har Israel til å eliminere alt man ser. Men da må det en avtale til med Egypt. Og da må man opprette massive leire, sier Tuastad.

Han forklarer at det finnes slike store leire med flere hundre tusen flyktninger andre steder i Midtøsten, som i Jordans grenseområder mot Syria.

– Så kan man si at hvis Israel vil gå inn, så kunne de jo ha åpnet interneringsleirer i Israel heller enn å skyve folk mot Egypt, sier han.

[ Israel ber folk på Gaza flykte: – Forferdelige nyheter ]

– Kan destabilisere regionen

I sin tale torsdag understreket Sisi at Egypt har forpliktet seg til å sikre leveranser til Gaza av både medisinsk og humanitær hjelp, og flyginger med humanitær hjelp til Gaza dirigeres nå til flyplassen i el-Arish ved grensa til Gaza.

– Hvor vanskelig er denne situasjonen for myndighetene i Egypt?

– Egypt er et militærdiktatur som har veltet Det muslimske brorskapet fra makten, og Brorskapet er Hamas sitt ideologiske og åndelige opphav. Hvis man plutselig får to millioner fra Gaza inn i Egypt, så vil det kunne destabilisere Egypt, sier Tuastad.

Israel Palestinians Israelske stridsvogner beveger seg mot Gazastripen torsdag. (Ohad Zwigenberg/AP)

– Egypt er stabilt på overflaten, men det kan også skje ting der. De blir da avhengige av å opprette interneringsleirer og et apparat, legger han til.

– Hvis sivilbefolkningen blir presset bort fra hele eller deler av Gaza, tror du at de vil kunne komme tilbake?

– Å ikke la dem gjøre det, vil destabilisere regionen. Gaza er et resultat av at man allerede har fordrevet palestinere fra Israel i 1948. Så man flytter bare problemet et annet sted.

Tuastad tror ikke at Israel ønsker å annektere Gaza. Det er mer aktuelt for Vestbredden, mener han.

– Men de ønsker å utrydde det Hamas har bygd opp av militære installasjoner og infrastruktur i Gaza, sier han.

Likposer med drepte palestinere på en lastebil utenfor sykehuset i Rafah i Gaza. (Hatem Ali/AP)

– Vil ikke risikere konfrontasjon

Siden 2007 har Gazastripen vært under blokade håndhevet av både Israel og Egypt. Før de to landene inngikk en fredsavtale i 1979, har landområdene på begge sider av grensa vært gjenstand for konflikt.

Fredsavtalen medførte blant annet at både Israel og Egypt fortsatt mottar store summer i militær støtte fra USA den dag i dag. Førsteamanuensis Albrecht Hofheinz ved UiO forklarer at Egypt ikke vil risikere å gjøre noe som kan rokke ved denne ordningen.

– Egypts president Sisi har ikke interesse av å komme i krig med Israel. Han er helt avhengig av støtte fra Vesten, så han vil ikke risikere en konfrontasjon med Israel, sier han til Dagsavisen.

---

Krigen mellom Israel og Hamas

Lørdag morgen gikk Hamas til angrep på flere mål inne i Israel. Så langt er over 1.300 israelere meldt drept og over 3.000 såret. Flere utenlandske statsborgere er også døde.

Israel har angrepet over 1.000 mål på Gazastripen som svar på angrepet. Flere boligblokker er jevnet med jorden. På palestinsk side meldes det om minst 1.500 drepte og 6.000 sårede.

Hamas og Islamsk hellig krig (Jihad) har tatt over 100 sivile og soldater til fange og brakt dem til Gazastripen. Hamas hevder at flere gisler er drept i israelske luftangrep.

Israel har igangsatt full blokade av Hamas-styrte Gazastripen – det vil si at verken mat, vann eller drivstoff kommer inn til de 2,3 millioner innbyggerne.

Israels hær skal fredag ha bedt alle i Gaza by om å evakuere til Sør-Gaza innen 24 timer. Ifølge FN gjelder det 1,1 millioner mennesker. Fra før er over 423.000 palestinere på Gazastripen er internt fordrevet, ifølge FN.

Kilde: NTB

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen