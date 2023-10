Tatt for promille mens han hadde datteren (4) i bilen

Den 51 år gamle mannen fra Sandnes kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

10. august i fjor, omkring klokken 18.22 kjørte han bil i Stavangerveien i Sandnes til tross for at han var påvirket av alkohol.

En blodprøve tatt av ham kort tid etter kjøringen viste en promille på 1,05.

«Riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken, herunder anmeldelsen, blodprøver og sakkyndig uttalelse. På denne bakgrunn har retten funnet det bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet uaktsomt», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen kom retten til at det var skjerpende at kjøringen fant sted mens 51-åringens fire år gamle datter var passasjer i bilen, og at kjøringen skjedde på tid og sted da det normalt ferdes mange mennesker.

Samtidig kom retten til at den skulle legge vekt på 51-åringens uforbeholdne tilståelse, og ikke minst at saken var blitt gammel uten at 51-åringen kan lastes for dette.

Dermed ble han dømt til fengsel i 15 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år, samt en bot på 43.500 kroner.

Han mistet også førerretten i 22 måneder regnet fra den 10. august i fjor. Han må avlegge full ny førerprøve for å få førerretten tilbake.