Fosen-saken: – Tålmodigheten og tilliten er tynnslitt

– Vi stiller krav om handling. Tålmodigheten og tilliten til regjeringen er tynnslitt i Fosen-saken. Det er viktig at regjeringen nå beroliger det samiske folk om at menneskerettighetsbrudd skal tas på alvor, og at rettsstaten også er for det samiske folk. Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) kom nettopp med et budskap om at det å ha et pågående menneskerettighetsbrudd i to år, kan være et menneskerettighetsbrudd i seg selv, sier SV-leder Kirsti Bergstø til Dagsavisen.

– Dette er en sak som bare blir mer og mer alvorlig, etter som tida går. Det å søke en løsning er helt nødvendig nå, mener hun.

SV-leder Kirsti Bergstø under en tidligere debatt på Stortinget. (Terje Pedersen/NTB)

Lyden av joik

Onsdag kunne lyden av høylytt, standhaftig joik fra vandrehallen høres helt inn i stortingssalen under Spørretimen, og dagen endte med at de joikende Fosen-demonstrantene nektet å forlate Stortinget når besøkspassene deres gikk ut klokken 12. De ble til slutt båret ut av politiet ved 20-tiden om kvelden. Torsdag demonstrerte de samme aksjonistene sammen med den kjente svenske miljøaktivisten Greta Thunberg utenfor Statkrafts lokaler på Lysaker.

– Vi skal blokkere hele Statkraft, sa leder i Natur og Ungdom, Gina Gylver til Dagsavisen torsdag morgen.

– For meg er det en selvfølge å stå i solidaritet med de unge samene som kjemper for sine grunnleggende menneskerettigheter, sier Greta Thunberg i en pressemelding fra Natur og Ungdom.

Imens er regjeringen og særlig olje- og energiminister Terje Aasland utsatt for et voldsomt politisk press for å få til en løsning på Fosen-konflikten, to år etter at Høyesterett avsa sin dom om at vindturbinene på Fosen er satt opp i strid med reindriftssamenes menneskerettigheter.

Ella Marie Hætta Isaksen utenfor Stortinget. (Aslak Borgersrud)

[ – Jeg er villig til å bruke hele mitt liv ]

Ingen garanti

Under onsdagens spørretime var særlig SV og Rødt på banen, med i alt elleve spørsmål om Fosen-konflikten til Støre-regjeringens statsråder. Selv om det var Rødt som hadde invitert Fosen-demonstrantene inn i Stortinget, var flesteparten av Fosen-spørsmålene, sju i alt, fra SV. De gikk til utenriksministeren, helse- og omsorgsministeren, justis- og beredskapsministeren, kultur- og likestillingsministeren, og da særlig til olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

«Statsministeren lovte under aksjonene i vår at en løsning skal være på plass før det har gått 1000 dager. Kan statsråden garantere en løsning på Fosen-saken i løpet av de neste 270 dagene?» spurte blant andre SVs representant Freddy André Øvstegård.

– Vi har fortsatt en ambisjon om å få til gode løsninger for reindriften på Fosen innen den tid, svarte Aasland.

[ – Vi skal gjøre dette sammen ]

Meklingssporet

Men statsråden ga likevel ikke noen garantier. Han viste til at riksmekler Mats Wilhelm Ruland er koblet på for å mekle mellom reindriftssamene på Fosen, staten og de to vindkraftselskapene Roan Vind og Fosen Vind.

Aasland svarte at regjeringen avventer utfallet av denne meklingen, som skjer i fortrolighet og som han håper skal gi en raskere løsning enn et nytt forvaltningsvedtak fra regjeringens side.

Når det gjelder stridens kjerne, vindturbinene på Fosen, står partene utad fortsatt på sitt. Aasland uttalte onsdag på Facebook at det ikke er aktuelt å rive samtlige vindturbiner på Fosen, slik demonstrantene fortsatt har som hovedkrav.

[ – Bedt om å forlate Stortinget ]

– Skuffende innlegg

SV-leder Kirsti Bergstø sier til Dagsavisen at om staten og partene i meklingen kommer fram til en løsning de er fornøyde med, vil SV uansett stille seg bak resultatet.

– Det som er viktig, er å få lukket det menneskerettighetsbruddet, som er knyttet til retten til å drive kulturutøvelse, og retten til å drive med reindrift. Det er bare Fosen-samene som kan svare på om den løsningen de velger, er en god nok løsning, sier Bergstø, som selv ikke var fornøyd med regjeringens svar på alle SV- og Rødt-spørsmålene om Fosen i Stortinget.

– Det var skuffende innlegg som ikke ga noen svar. Regjeringa sier ingenting om hvordan de skal avslutte menneskerettighetsbruddet, sier Bergstø i en tekstmelding til Dagsavisen.

– Det er fortsatt samene på Fosen, som vant i Høyesterett, som betaler prisen for bruddet på menneskerettighetene.

[ Og bakom synger Melkøya ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen