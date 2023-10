Det er den første målingen etter kommune- og fylkestingsvalget, der også kontroversene rundt aksjehandel og Solbergs habilitet er fanget opp.

På den første partimålingen siden lokalvalget, og akjseskandalen rundt Erna Solberg, faller Høyre 3,2 prosentpoeng.

Også det borgerlige flertallet på målingen blir mindre. Selv om Arbeiderpartiet går noe tilbake, går både SV og Senterpartiet fram.

Det gjør at avstanden mellom de to blokkene i norsk politikk ikke har vært mindre siden september i fjor – 86–82 (5,9 prosentpoeng) i borgerlig favør. Da er ikke INP plassert på en politisk side.

– Merkelig at de ikke rammes mer

Valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning, Johannes Bergh, mener Høyre etter forholdene klarer seg ganske bra.

Han vil kalle det en moderat nedtur.

– Det er en reell tilbakegang, men helt til å leve med for Høyre. Det er ikke ulikt resultatet ved kommunevalget. Det er litt merkelig at de ikke rammes mer av aksjeskandalen enn det gjør. Det skyldes nok at det er en polarisert reaksjon på skandalen hvor partiets egne velgere har sympati med Solberg, mens oppfatningen til de andre ikke går ut over oppslutningen.

Høyre avgir flest velgere til gjerdet, men også til Frp, som går fram ett prosentpoeng til 13,3.

Måling oktober. (FriFagbevegelse)

Høyres første nestleder, Henrik Asheim, mener dette er en god måling for Høyre.

– Vi holder oss rundt valgresultatet for en måned siden. Det var vårt beste valg på 99 år, hvor vi også ble landets største parti, sier han til FriFagbevegelse.

– Dette er en veldig hyggelig tilbakemelding til alle ordførerne våre som er i gang med sine planer og ambisjoner for å skape et bedre lokalsamfunn der de bor, legger han til.

– På Stortinget er vi nå i gang med å behandle statsbudsjettet for neste år. Regjeringens budsjettforslag er trangt for privat næringsliv og det er trangt for privatpersoner. Det er ikke et statsbudsjett som svarer på morgendagens utfordringer. Vi er opptatt av at vi både må hjelpe de som sliter med stigende priser og økende rente nå, samtidig som vi legger et godt grunnlag for å skape nye verdier som kommer fremtidige generasjoner til gode, sier Henrik Asheim.

Ingen gevinst for Ap

Det som er oppsiktsvekkende, er at Arbeiderpartiet likevel mister oppslutning tross Høyres tilbakegang.

Det tror valgforsker Johannes Bergh skyldes at Ap er rammet av de samme skandalene.

Velgerlojaliteten til Arbeiderpartiet er fortsatt relativt lav. Mange av de som stemte på partiet ved stortingsvalget i 2021 går enten til gjerdet, men også til andre partier. Mest til Høyre og SV.

Partisekretær i Ap, Kjersti Stenseng, innrømmer at dette ikke er godt nok.

– Vi har mye større ambisjoner enn dette. Nå evaluerer vi valgkampen, og har startet programprosessen mot 2025. Det viktigste for oss er god sosialdemokratisk politikk som skal bygge tillit og styrke Arbeiderpartiet mot stortingsvalget i 2025, svarer hun gjennom en e-post til FriFagbevegelse.

Rekordoppslutning

SV på sin side får rekordsterke 9,9 prosent på målingen.

Partiet henter velgere først og fremst fra Rødt, og de som ikke hadde stemmerett ved forrige stortingsvalg. Det vll si de yngste velgerne.

SV-leder Kirsti Bergstø tar dette som en god oppmuntring inn i en høst der partiet skal forhandle budsjett og jobbe for nødvendige gjennomslag for velferd, fordeling, natur og klima.

– Målinga viser at flere ønsker en kraftfull politikk som kombinerer kampen for natur og klima med rettferdighet. SV har kjempa fram bedre trygghet for folk og litt bedre råd til de som har minst i dyrtida. Det er en start og noe jeg tror folk ser og setter pris på. Jeg ønsker også flere medlemmer velkommen i SV. Vi bygger en bevegelse for endring, skriver hun i en e-post til FriFagbevegelse.

Fremgang for Sp

Senterpartiet får sin beste måling siden februar 2022, med sine 7,6 prosent.

Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum poengterer at partiet er opptatt av tryggheten for folk og deres privatøkonomi, og for å sikre landet vårt gjennom et godt forsvar.

– Det er kanskje ikke det som møter størst begeistring ute hos folk, men det er likevel veldig viktig. Vi har et hjerte for å utvikle landet, folks hverdagsøkonomi og har gjennomført en ekstra satsing blant annet på barnehager, sier han til FriFagbevegelse.

– Derfor vil vi løfte barnefamilier over hele landet, og derfor har vi innført en grunnrenteskatt på havbruk slik at vi kan gjøre dette, poengterer han.

Frp er fortsatt landets tredje største parti, og ligger stabilt rundt 13,3 prosent.

Rødt (4,7 prosent), Venstre (5,2 prosent) ligger på samme nivå som ved forrige måling. Mens MDG er under sperregrensen for 17. gang på rad. KrF har vært under på de tre siste målingene.

Gruppen av andre partier er veldig stor og har ditto oppslutning – 7,5 prosent. Men ingen enkeltpartier krysser sperregrensen.

Industri- og næringspartiet er nærmest. Med dette som valgresultatet ville INP tatt et mandat i Rogaland.

Telefonintervjuene er gjennomført mellom 3. og 9. oktober, og er basert på 1000 intervjuer ved et tilfeldig utvalg. Feilmarginen varierer mellom 3 og 1 prosentpoeng. De største partiene har den største feilmarginen.