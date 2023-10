16-åring skøyt VIF 2 over nedrykksstreken

Ekstremt viktige poeng sto på spill da VIF 2 var på besøk på Flekkerøya for å møte Fløy mandag kveld. VIF 2 lå før kampen på nedrykksplass, vertene lå på trygg grunn - rett foran VIF 2 - med samme antall poeng som Oslo-klubben (22).

En eventuell vinner ville altså kunne få et lite pusterom på tabellen, og sikre seg et bedre utgangspunkt for fornya kontrakt i 2. divisjon.

Etter en jevn, og sjanserik kamp var det til slutt VIF 2 som kunne knytte neven, etter to scoringer fra 16 år gamle Lorents Apold-Aasen.

Første mål på seniornivå

Etter en målløs første omgang tok det snaut ti minutter av den andre før dagens helt markerte seg med kveldens første scoring, som også var hans første på seniornivå. På overtid scora han sitt andre for kvelden, i det som til slutt ble en festkveld for VIF 2 på sørlandet.

Det første målet kom etter at Omar Bully ble felt, og VIF 2 fikk frispark like etter pause. Simen Juklerød svingte kula inn i feltet, der Fløys keeper Ante Knezovic stormet ut. Keeperen boksa ballen inn i en medspiller, og kolliderte i samme slengen med sin lagkamerat. Ballen havna i beina til Apold-Aasen, som satte ballen i mål, via tverrliggeren.

Fløy slo kjapt tilbake

Utligningen var imidlertid ikke langt unna. Kun seks minutter etter VIF 2 sitt ledermål, utligna Fløy. Denne gangen var også Juklerød involvert, men med negativt fortegn. VIF 2-backen ble knust i en duell ute på kanten, som til slutt resulterte i et innlegg, og til slutt scoring, for hjemmelaget.

Kampen sto på dette tidspunktet og vippa, men det var Fløy som skapte de største sjansene. En god Strand-Kolbjørnsen i VIF 2-målet sørget imidlertid for at det sto 1-1 i det kampen gikk inn i de siste ti obligatoriske minuttene, og med sju minutter igjen fikk VIF 2 straffe.

Sikker Børven

En god Noah Risberg på høyrekanten slo et innlegg, som traff armen til Johannes Eftevaag. Når sant skal sies var den ikke helt ulik den Magnus Riisnæs slapp unna med for A-laget, mot Brann på søndag.

Men her ble det altså blåst, og Torgeir Børven, som brant en stor mulighet i første omgang, satte straffa sikkert i mål.

Dramatikken var likevel langt fra over. Tre minutter seinere sendte Juklerød av gårde en merkelig klarering inn i eget felt. Strand-Kolbjørnsen storma ut for å avverge situasjonen, men dundra samtidig inn i Fløys innbytter Aksel Kloster. Straffe ble det likevel ikke.

Kun to minutter seinere (88 minutter) ble Fløys målscorer Kristian Eriksen stussa igjennom, og sto plutselig med ballen i beina på 10 meter, men en god Martin Kreuzrigler fikk kasta seg inn, og blokkert.

Med andre ord; VIF 2 balanserte på kanten mot tampen av oppgjøret.

Rødt kort, keeperduell, og mål nummer to

Seks minutter ble lagt til, og fem minutter ut i tilleggstiden tok Omar Bully med seg ballen, og fosset oppover banen. Han ble lagt i bakken Dirirsa Gamachis, som pådro seg sitt andre gule kort, og dermed rødt. I tillegg forsvant det en god del tid fra klokka.

Det ble riktignok lagt til litt ekstra, for seks minutter var passert da Fløy fikk frispark. Det endte til slutt i en duell mellom de to lagenes målvakter, der VIF 2-keeper Strand-Kolbjørnsen gikk seirende ut.

Sekunder seinere storma VIF 2 i angrep, og like før kampen bikka 98 minutter spilte Kurd Rønning sin makker Apold-Aasen inne i feltet, og 16-åringen kunne krone kvelden med sitt andre, og tre poeng til VIF 2.

Dermed er VIF 2 nå oppe i 25 poeng. Tre poeng foran Fløy, som overtok plassen til VIF 2 under streken. Neste kamp for Vålerengas andrelag kommer 23. oktober, hjemme mot Kjelsås.

---

KAMPFAKTA

Fløy - VIF 2 1-3 (0-0)

Mål: 0-1 Lorents Apold-Aasen (54), 1-1 Kristian Eriksen (60), 1-2 Torgeir Børven (84), 1-3 Lorents Apold-Aasen (90+8).

Gult kort: Noah Risberg (63), VIF 2.

Rødt kort: Dirirsa Gamachis (90+5).

VIF 2 sitt lag: Storm Strand-Kolbjørnsen - Simen Juklerød, Martin Kreuzrigler, Noah Risberg, Aaron Kiil Olsen, Max Bjurström - Vitinho, Torgeir Børven, Omar Bully - Adrian Kurd Rønning, Lorents Apold-Aasen.

---

