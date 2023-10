1 av 3 kommuner har søndagsåpne butikker. Nå skal regjeringa se på reglene på nytt

Torsdag møtte HK-leder Christopher Beckham barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) på Ikea Planning Studio i Oslo sentrum. Der risikerer de ansatte å måtte jobbe på søndager dersom Høyre får viljen sin i hovedstaden.

Beckham hadde en klar beskjed til statsråden: Nå må regjeringa stramme inn reglene for søndagsåpne butikker.

Det får HK-lederen gehør for hos statsråden.

– Vi vil beholde søndag som annerledesdagen. Da skal det ikke være søndagsåpent, sier Toppe.

Til HKs glede varsler hun at departementet nå skal gå gjennom dagens regler for søndagsåpne butikker.

Helt konkret er det snakk om reglene i helligdagsfredloven. Den sier at i all hovedsak skal butikker holde stengt på søndager – men dersom kommunen blir et «typisk turiststed» kan de likevel holde åpent. Det er ett av flere unntak i loven.

I hele 119 av 365 kommuner har hele eller deler av kommunen blitt typiske turiststeder. Etter høyresidas lokalvalgseier frykter mange at det vil bli enda flere.

For mye skjønn

Etter det Kjersti Toppe kaller et veldig godt møte med HK-lederen, understreker hun at dette er en viktig sak for regjeringa.

I Hurdalsplattformen står det at regjeringa vil holde fast på dagens regelverk for søndagsåpne butikker.

Men statsråden mener at regelverket kan ha blitt strukket for langt når én tredel av Norges kommuner får holde søndagsåpent. Det mener hun er imot intensjonen med loven – nettopp at folk skal ha fri på søndager.

– Det er altfor mye variasjon og skjønn i dag. Vi har hatt dialog med HK om hva som er mulig å gjøre for å sikre lovens intensjon, sier Toppe.

Statsforvalterne rundt om i fylkene avgjør om en kommune eller sted kan kalle seg et «typisk turiststed». Det har tidligere blitt trukket fram som problematisk.

I en offentlig utredning om søndagsåpne butikker fra 2017 foreslo HK og arbeidsgiverorganisasjonene Virke og NHO å flytte ansvaret fra Statsforvalteren (da Fylkesmannen) til departementet for å unngå forskjellig behandling.

Kan bli tidsbegrensing

Nå vil statsråden se på hvordan man kan sikre at poenget med helligdagsfredsloven blir ivaretatt. I praksis vil det bety at praktiseringa, oppfølgninga eller lovverket kan bli stramma inn.

– Dette betyr mye både for lokalsamfunn og for arbeidslivet, sier Toppe.

Et tiltak både Beckham og Rødt har trukket fram, er å innføre tidsbegrensninger for hvor lenge en godkjenning som «typisk turiststed» skal gjelde. Dette er blant tiltaka som nå skal vurderes, understreker barne- og familieministeren.

Rødt fremma et forslag på Stortinget onsdag der de ber regjeringa stramme inn reglene. Venstre har varsla at de i løpet av høsten vil stille et forslag om det motsatte.

Mistrivsel

På Ikea Planning Studio møter politikerne Stine Grovassbakk. Hun har jobba på Ikea siden 2017 – de siste åra har hun jobba på planleggingssenteret i Oslo sentrum.

HK-medlemmet ønsker ikke flere søndagsåpne butikker, og har heller ikke hørt om noen kollegaer som vil jobbe på søndager. Det vil ødelegge for familielivet, mener hun.

– Når skal jeg som har familie som være sammen med dem hvis søndagen ryker, spør Grovassbakk.

Og for kollegaer med barn tror hun det vil bli enda vanskeligere.

– Mister man den faste fridagen vil det føre til mer stress, utrivsel og sykefravær, tror Grovassbakk.

Butikkansatte trenger pusterom i en allerede travel og stressende hverdag, understreker hun.

Stine Grovassbakk. (Jonas Fagereng Jacobsen)

Bekymra

Stortingspolitiker for Arbeiderpartiet, Torstein Tvedt Solberg, var også med på møtet. Han støtter synet om at søndag skal være en fridag.

– Vi er veldig bekymra for utviklingen. På grunn av høyrebølgen er vi redde for at flere vil utnytte lovverket og åpne opp for flere søndagsåpne butikker, sier han.

Ap vil også sørge for at høyresida ikke gjør flere butikker søndagsåpne, og at søndagen forblir en fridag. I de fleste kommuner er partiet mot å åpne opp for flere søndagsåpne butikker.

[ Netflix’ Roald Dahl-filmatiseringer er en sann fornøyelse ]

Torstein Tvedt Solberg (Ap). (Jonas Fagereng Jacobsen)

Fornøyd HK-leder

– Vi har hatt et veldig godt møte med statsråden, sier HK-leder Beckham

Han er glad for at regjeringa, i likhet med HK, vil beholde den sjuende dagen i uka som annerledesdagen.

Framover skal HK snakke mer med politikerne og regjeringa om hvordan man best mulig kan stramme inn reglene for søndagsåpne butikker.

– Hvis vi hører på dem som står på betongen, holder vi søndagene stengt, sier Beckham.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen