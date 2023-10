Rødt mener Equinor åpner for bruk og kast av ansatte. Krever svar fra ministeren

– Klausulene åpner for at Equinor og andre selskaper kan drive med bruk og kast av ansatte, uten å bli stilt til ansvar for det. Det er uholdbart, spesielt av et statseid selskap, mener Rødts Mímir Kristjánsson, som sitter i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Han mener historien om kranfører Erlend Overvik er tragisk og påpeker at selv om oljearbeideren nå er tilbake i jobb, har saken tatt vanvittig lang tid.

– Den tillitsvalgte foreslår at kravene til saksbehandling ved bruk av klausuler skal være like strenge som ved oppsigelser. Det virker som et fornuftig sted å starte, skriver Kristjánsson.

Krever svar fra arbeidsministeren

Kristjánsson sier Rødt vil be arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) gi et skriftlig svar på hvordan man kan sikre rettsvernet for arbeidere som jobber under slike klausuler og om hun vil vurdere like strenge krav ved klausuler som ved oppsigelse.

– Hvis man kan miste jobben uten en begrunnelse eller mulighet til kontradiksjon, så er det åpenbart et hull i lovverket som tettes, skriver han i en e-post.

Freddy André Øvstegård (SV), som er leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, reagerer også på kontraktene Equinor og andre operatører bruker.

Han mener seriøse aktører ikke kan benytte seg av kontrakter som svekker stillingsvernet.

– Stillingsvernet skal gi arbeidsfolk trygghet. Når det uthules så lever vi på sjefenes nåde. Det kan vi ikke godta.

Øvstegård mener arbeidsministeren bør følge opp og påpeker at Arbeidstilsynet i sine kontroller kan sjekke om det brukes kontrakter som går mot lovens intensjon.

Stillingsvernet gjelder uansett

Da Magasinet kontakter Arbeidsdepartementet med spørsmål om disse kontraktene, sender de oss videre til Olje- og energidepartementet, fordi de mener saken tilhører Petroleumstilsynet.

Olje- og energidepartementet skriver i en e-post at «Problemstillingen i denne saken er av privatrettslig art og er derfor et forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker».

Videre viser departementet til at en arbeidsgiver ikke kan avtale seg bort fra det lovbestemte stillingsvernet.

– Stillingsvernet vil gjelde, uavhengig av særskilte klausuler, som det vises til i den aktuelle saken.

Opprettholder klausulene

Ifølge pressetalsperson Gisle L. Johannessen i Equinor brukes klausulene for å håndtere saker som blant annet berører arbeidsmiljø, sikkerhet, likestilling eller etterlevelse av regelverk.

Johannessen skriver i en e-post at de har et overordnet ansvar for sikkerheten på plattformene og installasjonene sine.

Derfor forbeholder de seg retten til å påvirke hvem som jobber for dem, enten direkte eller indirekte, med saklig begrunnelse.

Equinors kommentarer er gitt på et generelt grunnlag og er ikke gitt til en enkeltstående personalsak som Overviks.

FriFagbevegelse har forsøkt å få en kommentar fra Høyre og Frps representanter i komiteen uten å lykkes.

