Ingen fattigdomspakke i budsjettet: – Det er Norges Bank som kjører norsk økonomi altfor hardt

– Jeg frykter økt arbeidsløshet, og det er Norges Banks ansvar.

Sånn raser LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad, i forsvar for statsbudsjettet hans venner i den rødgrønne regjeringa la fram fredag.

Statsbudsjettet ga nemlig ingen krisepakke til fattigfolk, med høyere utbetalinger i trygd og sosialhjelp, som flere organisasjoner har krevd. Mimmi Kvisvik, forbundsleder i Fellesorganisasjonen, var klokkeklar fredag:

– For å sørge for at alle har råd til mat og strøm, må vi heve de statlige ytelsene og øke sosialhjelpen, sa hun til Dagsavisen.

– Vi er så skuffet og oppgitte. Vi får ikke mer å rutte med, sa Elisabeth Thoresen, leder for AAP-aksjonen, etter at statsbudsjettet ble lagt fram.

Men Los sjeføkonom mener de som peker på regjeringa egentlig burde pekt på Norges Bank.

– Renta må ta hovedansvaret. Den har doblet byrden til husholdninger. Vi kan ikke justere alle trygdesatser, skattesatser og barnehagesatser permanent fordi Norges Bank nå kjører renta i været, sier Roger Bjørnstad.

Han mener likevel statsbudsjettet har en sosial profil for å demme opp for skadevirkningene.

– Men hovedansvaret på den ekstrabyrden som renta har skapt ligger også på Norges Bank, all den tid inflasjonen er importert, og ikke generert ut ifra høy inntektsvekst i Norge.

– Statsbudsjettet kan ikke bøte på alt Norges Bank har ansvar for, sier han.

Frykter arbeidsløshet på grunn av renta

Bjørnstad sier til Dagsavisen at han frykter en større økning i arbeidsløsheten, selv om han mener budsjettet er godt tilpassa den økonomiske situasjonen.

– Jeg er glad for at arbeidsledigheten har holdt seg mye lavere enn vi trodde. Det er Norges Bank som må ta det store ansvaret for en eventuell økning i arbeidsløsheten, sier han.

Han peker særlig på grepene som er gjort i arbeidsmarkedspolitikken, med arbeidsmarkedstiltak og såkalte «VTA-plasser», med varig tilrettelagt arbeid for folk på uføretrygd.

Må ikke bekjempe hverandre

– Hvordan er dette et godt budsjett hvis du frykter høy arbeidsløshet?

– Hovedansvaret ligger hos Norges Bank, sier han.

Bjørnstad mener likevel at regjeringen og Norges Bank ikke kan bekjempe hverandre i den økonomiske politikken.

– Vi må rette baker for smed, og si at det er Norges Bank som kjører norsk økonomi altfor hardt. Jeg frykter økt arbeidsledighet på grunn av det. Men det er ikke sånn at statsbudsjettet skal motvirke det Norges Bank driver med. Da er vi ute og kjører, for da driver de ulike økonomiske politikkområdene kamp mot hverandre.

– Er det ikke en sånn situasjon vi er i, nesten?

– Jo, og det er derfor LO tok til orde for å sette ned et nytt Holden-utvalg. For sånn kan vi ikke ha det. vi kan ikke ha det sånn at lønnsdannelsen og Norges Bank er uenig. At statsbudsjettet og Norges Bank er uenig. Vi må ha en fellesforståelse for økonomiens virkemåte og hva slags politikk dagens situasjon krever.

– Er oljepengebruken på et fornuftig nivå?

– Ja, det mener jeg. Den stimulerer, og den prioriterer familiene i en sårbar situasjon. Det er det aller viktigste statsbudsjettet kunne gjøre i dag, sier Roger Bjørnstad.

---

Nøkkeltall i statsbudsjettet

Hovedtall fra regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024. Tallene for 2023 i parentes.

Foreslått oljepengebruk i 2024 (strukturelt oljekorrigert underskudd): 409,8 milliarder kroner (372,6), altså 37,2 milliarder kroner mer enn i år.

Uttak i prosent fra oljefondet (Statens pensjonsfond utland): 2,7 (2,5)

Budsjettets virkning på norsk økonomi (budsjettimpulsen): 0,0-0,1 (-0,6)

Ventet ledighetstall i 2024: 2,0 (1,7)

Samlet verdiskapning i Fastlands-Norge (BNP Fastlands-Norge): 0,8 (1,7)

Kilde: Finansdepartementet

---

