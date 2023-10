Hele byggenæringen frykter krise: – Vi ser de første tegnene allerede

De aller fleste piler i byggebransjen peker nedover. Boligbyggingen har nesten stoppet opp, hyttemarkedet er helt still og 6 av 10 av medlemsbedrifter i Byggenæringens landsforbund ser negativt på framtida.

Før sommeren i fjor struttet bransjen av optimisme, men det har snudd.

NHOs medlemsundersøkelse viser at bedriftslederne innen bygg- og anlegg er mer pessimistiske en resten av næringslivet.

Nå krever BNL og Fellesforbundet at permitteringsreglene endres.

Fall i investeringene

Da LO presenterte sin konjunkturrapport i forrige uke, viste også at investeringene i bolig hadde falt med nesten 20 prosent fra Norges Bank begynte å justere opp styringsrenta i september i fjor til nå.

Administrerende direktør i BNL, Nina Solli, skriver i en e-post til FriFagbevegelse at myndighetene ikke har forståelse for hvor alvorlig markedssituasjonen byggenæringen befinner seg i faktisk er.

Iskald vinter

– Det har vært en stille sommer og det går mot en stormfull høst og en iskald vinter for byggenæringen. Vi oppfordrer derfor kommunene, fylkene og staten til å sørge for at aktiviteten i byggenæringen holdes på et godt nivå som sikrer arbeidsplassene, og som gjør at næringen ikke mister kvalifisert personell, som det vil ta mange år å hente inn igjen, sier Solli.

– Vi er redde for å miste folkene våre og den kompetansen de har. Denne kreves for å få Norge gjennom det grønne skiftet og eldrebølgen som vi vet er på vei, fortsetter hun.

[ Dagsavisen mener: Det er bra at det blir dyrere å kjøre fossilbil ]

Stopp for hyttebygging

Forbundssekretær Christian Justnes i Fellesforbundet mener at det ikke er tvil om at det kommer en nedgang i byggebransjen. Spørsmålet er bare hvor stor den vil bli.

– Vi ser de første tegnene allerede i byggevareindustrien. Denne industrien produserer blant annet dører og vinduer til byggenæringen. Der har vi allerede hatt to nedleggelser og det er flere permitteringer og nedbemanninger, sier Justnes.

Han peker på at det har blitt helt stopp i hyttemarkedet og stor nedgang i oppstart av nye boliger.

Solskinnsdag

De store entreprenørene har gjerne lange kontrakter og merker ikke noe med en gang.

– Men jeg er bekymra for om det er nok arbeid i 2024 og 2025, sier Justnes.

Forbundssekretæri Fellesforbundet, Christian Justnes, mener at dagens regleverk for permitteringer er lagd for solskinnsvør, men nå kommer det uvær for byggebransjen.

Forbundssekretæri Fellesforbundet, Christian Justnes, mener at dagens regleverk for permitteringer er lagd for solskinnsvør, men nå kommer det uvær for byggebransjen.

Fellesforbundet har sammen med BNL krevd endringer i permitteringsregelverket. De ønsker blant annet at det skal være mulig å være permittert i 52 uker. I dag er grensa 26 uker.

– Dagens regelverk er for solskinnsdager, men nå trekker det opp til dårlig vær. Da må vi endre reglene, sier forbundssekretæren.

Forbundssekretæri Fellesforbundet, Christian Justnes, mener at dagens regleverk for permitteringer er lagd for solskinnsvør, men nå kommer det uvær for byggebransjen. (Jan-Erik Østlie/FriFagbevegelse)

[ Dette betyr budsjettet for din økonomi ]

Etter Ukraina-krigen

Både BNL og Fellesforbundet frykter at hvis en ikke gjør noe med permitteringsreglene, vil mye kompetanse forsvinne fra bransjen. Det var det som skjedde i nedgangstidene på 90-tallet.

– Den kompetansen som forsvant kom ikke tilbake. Da løste vi det ved å importere arbeidskraft fra Øst-Europa. Det kommer ikke til å skje igjen, sier Solli i BNL. Hun peker på at mange østeuropeiske bygningsarbeidere nå er på vei hjem. Bedre forhold i hjemlandet og høyere kronekurs gjør det ikke så attraktivt å jobbe i Norge.

Justnes er enig i denne analysen. Han peker også på at når det blir fred i Ukraina. Vil det kreves enorme ressurser å bygge opp landet igjen, og det vil støvsuge markedet for bygningsarbeidere i Europa. Da vil det være vanskelig å få folk til å jobbe i Norge.

– Derfor er det viktig at vi får beholde arbeidskrafta slik at vi har noen som kan bygge hus også i framtida.

[ SV: – Dette holder ikke ]

[ Hevder Putin og Russland «demoniseres»: – En alvorlig tabbe ]