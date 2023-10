Mangfold bak kleskolleksjon av rest-materialer

---

Hvem: Anne Gro Fjeldheim (59)

Hva: Design manager hos Aurora Verksted SA

Hvorfor: Gir ut kleskolleksjon i samarbeid med Pierre Robert.

---

Siden Dagsavisens «moteekspert» ble satt til å gjøre dette intervjuet, så kan du jo begynne med å fortelle hva Aurora-verksted er?

– Vi er et sosialt entreprenørskap som tilrettelegger arbeidsplasser for folk som ikke kan ha ordinære jobber. Vi er et fellesskap av mennesker med og uten funksjonshemning, drevet av fagfolk innen kunst, håndverk, design, sosial og helsefag. Vi holder til på Haslum i Bærum, hvor vi har store verksteder innen keramikk, søm, strikking, vev og kunstproduksjon. Vi er rundt 100 stykker som arbeider her, hvorav ca. 70 er arbeidstakere, og resten arbeidsledere og administrasjon. Aurora Verksted ble etablert av gründer Trine Dreyer i 1987, så vi har holdt på lenge. Vi er et samvirke, det vil si at vi er eid av oss som jobber her. Vi deler ikke ut utbytte, og de pengene vi eventuelt tjener går tilbake i driften. Selv har jeg vært her i fire år. Ideen til Aurora Verksted, har alltid vært å bygge en ordinær bedrift rundt alle som jobber her. Sammen er vi litt større enn hva vi kan klare alene.

[ – Jeg vil jobbe, men føler meg gitt opp av Nav ]

Hva lager dere?

– Det er mye. Vi syr kåper og jakker av Harris Tweed, som vi kjøper fra Hebridene. Vi syr skjorter og kjoler i Liberty-stoff fra England. Vi strikker plagg av 100 prosent alpakka ull. Vi vever bekledningsstoffer, blant annet vevde vi stoffet til kjolen som kronprinsesse Mette-Marit brukte på åpningen av Nasjonalmuseet. Vi knyter tepper av ull, og vi lager mye keramikk, som serviser, kopper og fat. Vi maler og lager bilder.

Dere har kommet med en ny kolleksjon, Pierre Robert KAPSEL, i samarbeid med Studio Re som sier meg veldig lite. Hva er det?

– Studio Re- er Aurora Verksted sin egen merkevare, og vi er veldig takknemlig for samarbeidet med Pierre Robert KAPSEL. Det er utrolig gøy at vi som en veldig liten aktør får leke med en av de store. Studio Re- designer og produserer dresser til kvinner, av restmaterialer som ligger igjen etter større produksjoner. Produksjonen foregår i Romania, og dressen vi har designet for Pierre Robert er produsert på samme måte som resten av kolleksjonen til Studio Re-. Grunnverdiene til Studio Re- handler om respekt for folk og miljø. Gjennom fokus på etisk produksjon, gjennomtenkt design og bruk av overskuddsmaterialer jobber vi hele tiden for å bli bedre. Re- står for alt det vi står for: Respect, Responsible, Reduse, Reuse.

Du er design manager. For en som ikke er så inne i fashion, hva gjør en design manager?

– Jeg har ansvaret for Studio Re- og Aurora Verksted sitt visuelle uttrykk, hvordan vi fremstår i form av produkter vi lager og hvordan vi presenterer oss visuelt utad. Jeg designer alle klær, lager mønster, bestemmer farger og kjøper inn stoffer.

På hjemmesiden dere skriver dere at dere setter mennesker i fokus. Hva menes med det?

– Aurora Verksted jobber for å gi folk en mulighet i arbeidslivet. Vi mener alle mennesker kan ha en meningsfull og viktig jobb. Dette er ikke et sted å være, men et sted å jobbe. Alle som jobber her yter en innsats, og alt vi gjør er et samarbeid mellom arbeidstakere og arbeidsledere.

Hva betyr det for folk hos dere å være i arbeid?

– Det er veldig viktig, og er med på å gi en mening i livet. Noe større enn det vi alle kan få til selv, hvor alle er med og bidrar. Vi har butikk på Majorstuen, hvor vi selger produktene våre, den gir arbeidet på verkstedet mening og skaper stolthet for alle.

Dere har også samarbeid med bedrifter i Vietnam og Romania. Hva går det ut på?

– Studio Re- produserer klær i Vietnam og i Romania. I Vietnam samarbeider vi med en kvinnelig gründer, som jobber for å gi kvinner i nærmiljøet arbeid. I Romania samarbeider vi med en større konfeksjonsfabrikk, som også gir folk i en vanskelig situasjon en mulighet i arbeidslivet. Her produserer vi av nøye utvalgte restmaterialer.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Den siste jeg leste var «Morgenstjernen» av Karl Ove Knausgård. Kanskje ikke den som har gjort mest inntrykk, men, det var en spennende bok som jeg likte godt.

Hva gjør deg lykkelig?

– Det er å være sammen med folk jeg er glad i, som familien min. Også er jeg glad i å jobbe da.

Hvem var din barndomshelt?

– Har vel ikke hatt noen direkte helter, men jeg så opp til moren min som var en kul og selvstendig dame.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Etter utallige skiturer i alle år, måtte jeg som 50 åring innrømme at jeg egentlig ikke er så glad i å gå på ski. Skulle egentlig ønske at jeg likte det …

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da koser jeg meg med god mat og drikke.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot/for?

– Det må være for klimasaken.

Er det noe du angrer på?

– Nei, å angre har ingen hensikt. Alle erfaringer har jeg lært noe av.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Rossana Orlandi, kul dame som har skapt et fantastisk univers av design og kunst i sitt galleri i Milano.

[ – Jeg anbefaler å prøve vannet ]

[ «Solveig»:– Dårlig økonomi går ut over psyken ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen