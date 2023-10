SV: – Savner en mer omfordeling av skattesystemet

– Det er et tankekors at det i Norge er over 400 personer som har gjennomsnittlig formue på 4,7 milliarder kroner. Så det er helt klart behov for å gjøre noe på skattesiden, sier hun til Dagsavisen.

Øke kjøpekraften

Hun mener at kjøpekraften må opp.

– Her må velferdsstaten være sin rolle bevisst. Prisene på velferdstjenestene må ned, og ytelsene må øke. Her trengs en omfordeling av skattesystemet, slik at folk sitter igjen med mer, sier hun.

– Nå skal vi lese budsjettet nøye, og SV vil komme med sitt eget alternative budsjett. Vi vet hva som skal til for å øke kjøpekraften i en dyrtid, sier SV-representanten.

SV er regjeringens foretrukne partner når det skal forhandles om statsbudsjettet.

Hun ser ikke behov for å øke pengebruken til staten.

– Som nevnt trengs det en omfordeling av skattesystemet. Formuesskatten må opp, noe som igjen vil gi inntekter til å øke velferdsytelser som for eksempel barnetrygden, sier hun.

Gi gass

Også på klimafronten mener hun at regjeringen ikke gjør nok.

– Vi vet hva som skal til for å få ned klimautslippene, og hvordan vi skal lykkes med et rettferdig grønt skifte. Skal vi lykkes må vi stramme til alle tiltakene som regjeringen ikke har anspor av i dag. Vi må ha gassen i bånn, og ikke trykke på bremsepedalen slik regjeringen gjør i dag, sier hun.

– Det er noe halvhjertet i klimapolitikken, og vi vil få ned klimautslippene nok ikke nå 2030-målene, sier hun.

2030-målene er FNs bærekraftsmål, som er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Kaski er også bekymret over at regjeringen vil redusere antall kvoteflyktninger.

– Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sa inne i stortingssalen, at vi skal stille opp for mennesker på flukt. Jeg mener at regjeringen ikke gjør det i tilstrekkelig grad. Det har aldri vært så mange mennesker på flukt somt det er nå, og det må regjeringen reflektere over, sier Kaski.

