NHO: – Kutt i CO2-kompesasjonen hindrer det grønne skiftet

NHO-direktør Ole Erik Almlid fulgte fremleggelsen av statsbudsjettet fra Stortinget, og var fornøyd med noe, og mindre fornøyd med andre ting.

– Paradoksalt nok, så ble det ikke et skattesjokk. Det er vi fornøyd med. Og vi ser også noen lyspunkter mot næringslivet når det gjelder forskning, eksport, digitalisering og kompetanse, sier Almlid til Dagsavisen.

At ikke de reverserer den midlertidige økningen av arbeidsgiveravgiften, er han skuffet over.

– Det må vi få til i høst, sier han.

– Vi ser også høyere eiebeskatning, som lakseskatten som ble innført i fjor. Dette er en skatt som vil svekke mye av det som kan skape det grønne skiftet, sier han.

Kutt i CO2-kompensasjonen er en sak han mener har gått litt under radaren, og som Almlid tror det vil bli jobbet med fremover.

– At de nå i statsbudsjettet vil kutte denne kompensasjonen, betyr at de bedriftene som får den i realiteten vil tape 2,1 milliarder kroner. Det vil bety at bedrifter som Hydro, Elkem og Norske Skog ikke har muligheter det grønne skiftet og til grønne investeringer, sier han.

