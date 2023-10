Laksen bidro med 5 milliarder ekstra kroner - vertskommune er fremdeles kritisk

I statsbudsjettet for 2024 kommer det fram at grunnrenteskatt på havbruk, såkalt «lakseskatt», bidrar med 5 milliarder til budsjettet for 2024.

En del av pengene skal gå til reduksjon av barnehageprisene, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

– Her gjør vi en tydelig politisk prioritering som betyr mye for økonomien til familier med små unger. Regjeringen foreslår å redusere maksprisen til 2000 kroner. Hadde den fulgt prisjusteringen fra da vi overtok i 2021, ville prisen vært over 3600 kroner. I kommuner i mindre sentrale strøk, foreslår vi maksrisen er 1500 kroner, sier han.

– Dette løftet for norske barnefamilier kan vi gjøre, takket være inntekter fra grunnrenteskatt på havbruk. Det er sånn fordeling virker i praksis.

Den uttalelsen gir ikke gjenklang i Vesterålen.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) la fredag fram Statsbudsjettet på Stortinget. (Hanna Johre)

– Retorikk han kunne spart seg for

Påtroppende ordfører i Hadsel, Kjell Børge Freiberg (H), er ikke imponert over talen til Vedum.

– Det er en politisk retorikk han burde ha spart seg for, sier Freiberg.

– 1000 kroner har vel noe å si for småbarnsfamilier?

– Absolutt, det heier vi på. Men finansministeren sier grunnen for å redusere barnehagesatser, er penger man henter fra blant annet Vesterålen, som trygger arbeidsplasser til de samme som får redusert barnehageplass, sier han.

Han mener at utspillet i verste fall viser at Vedum ikke skjønner hvordan Kyst-Norge fungerer.

– Grunnen til at vi bor her er fordi vi har et næringsliv som klarer å drifte til et overskudd, og bruke det overskuddet på å trygge de arbeidsplasser som er, og skape nye, sier han.

Freiberg var innvalgt på Stortinget fra 2017 til 2021, da for Fremskrittspartiet, og var en tid olje- og energiminister i Erna Solbergs regjering.

Kjell Børge Freiberg, tidligere olje- og energiminster for Frp, tar snart over ordførerstolen i Hadsel på vegne av Høyre. Han er svært misfornøyd med grunnrenteskatt på havbruk. (Berit Roald/NTB)

– Ikke mye å glede seg over

Han mener reduserte satser er spesielt bra for familiene som nå sliter med å få endene møtes, men mener Vedum kunne tatt noen telefoner til ulike entreprenører og ansatte i Hadsel, som han sier er bekymret for permitteringer.

– De pengene som han slår seg på brystet for å ha hentet til Oslo, har hatt en konsekvens som gjør at investeringer stopper opp, sier han.

– For bedriftene og deres ansatte, er ikke 1000 kroner så mye å glede seg over, for så å kjøre hjem og lure på hvordan jeg skal holde meg i jobb eller få ny jobb, sier Freiberg, og sier det er en konsekvens av lakseskatten.

– Vi ser dette nå, og vi ser bare starten av det, sier han.

Ikke overbevist

Lena Arntzen (H) er avtroppende ordfører i Hadsel, som er vertskommune for det store oppdrettsselskapet Nordlaks.

Med vertskommune menes kommune som har avsatt areal til næringen.

– Om du spør om jeg er glad for halv barnehagepris, isolert sett, så er svaret at det er flott. Men når du setter det inn i kontekst som finansministeren setter den inn i, så har den en slagside, mener hun.

– Jeg tenker at hvis det var et politisk mål å redusere barnehageprisene, så hadde kommunestyret i Hadsel vedtatt det. Det er jo bra med alt som blir billigere, særlig i dyrtiden, men vi trenger ikke at næringen i kommunen vår skal sende penger til finansdepartementet, som skal bestemme hva pengene skal gå til. Den går ut over den kommunale selvråderetten, sier ordføreren.

Lena Arntzen (Høyre), ordfører i Hadsel. (Per Eivind Knudsen )

[ Skatt på vindkraftanlegg på land fra 2024 ]

[ Vedum advares mot å «rane» Oljefondet ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen