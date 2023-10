Jubler for vindskatt: - Kommunene vil bruke disse midlene til fellesskapets beste

Regjeringen kunngjorde fredag at de fra januar 2024 vil innføre grunnrenteskatt på vindkraft på land.

Det kommer fram i statsbudsjettet for neste år.

– Det er en lang og god tradisjon i Norge at verdier som skapes med våre felles ressurser også kommer fellesskapet til gode. Det er en tradisjon som har tjent landet godt. Derfor mener regjeringen det er rett å innføre en grunnrenteskatt på landbasert vindkraft, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i en pressemelding.

Det er ventet at skatten vil gi 300 millioner kroner i inntekt i 2024.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) kan smile over at vedtaket deres om grunnrenteskatt på vindkraft trer i kraft fra januar av. (Lise Åserud/NPK)

Positiv ordfører

Ordfører i Vefsn, Berit Hundåla (Sp), er svært positiv til den nye skattleggingen.

– Det vil øke inntekten til Vefsn kommune. Vi har gitt tilgang til vindkraft på et stort areal hos oss, så det er positivt at vertskommunen skal få økte inntekter, sier hun.

Vefsn i Nordland er vertskommune for Øyfjellet Wind AS, som driver vindkraftverk på Øyfjellet like ved Mosjøen.

Grunnrenteskatt møtte stor motstand fra kommuner i fjor da den ble innført på havbruksnæringen. For Hundåla er det ikke negativt med denne formen for skatt, verken på havbruk eller vindkraft.

Berit Hundåla, ordfører Vefsn (Sp), gleder seg over ekstra skattekroner fra vindkraftanlegget. (Vefsn kommune)

– I utgangspunktet er jeg ikke negativ til den biten, når lokalsamfunn gir tilgang til næringsutvikling på areal som fellesskapet gir avkall på, om det er havbruk eller vindkraft. Det er rett at fellesskapet skal få inntekt på det, ikke bare den enkelte bedrift. Kommunene vil bruke disse midlene til fellesskapets beste.

Hun vet ikke enda hvor mye inntjening kommunen får på skatten.

Øyfjellet i Vefsn kommune i Nordland er stedet hvor Øyfjellet Vindkraft drifter sine turbiner. Nå må de betale mer skatt. (Pressebilde fra Øyfjellet Wind)

Dagsavisen har forsøkt å nå daglig leder for Øyfjellet Vindkraft, Erik Mortensen, uten hell. Vi har også forsøkt å nå Fosen Vind, som drifter i Trøndelag, men de ønsker ikke kommentere på nåværende tidspunkt.

– Innretningen ikke god nok

Åslaug Haga, administrerende direktør i Fornybar Norge, er derimot mer skeptisk til skatten.

I en pressemelding sier hun regjeringens nye forslag viser de at de delvis har lyttet til innspillene, men det er fremdeles en lang vei å gå.

– Litt lavere skattesats og utvidet mulighet for bruk av kraftsalgavtaler er bra for fremtidige vindkraftverk, men innretningen på skatten er ikke god nok for å utløse mer fornybar kraft, skriver hun.

Administrerende direktør i Fornybar Norge, Åslaug Haga, sier innretningen på skatten ikke er god nok. (Heiko Junge/NTB)

Til Dagsavisen sier hun at også Fornybar Norge er opptatt av at så mye som mulig av vindskatten skal gå til vertskommunene der inngrepene faktisk gjøres.

– Da kan vi nok enes med Hundåla på at grunnrenteskattesatsen kan reduseres, og at produksjonsavgiften kan økes. Det vil i større grad synliggjøre at kommunene får noe igjen for å stille arealene sine til disposisjon for vindkraft, sier hun.

