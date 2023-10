God etterspørsel tross brennhete vedpriser

INDRE ØSTFOLD (Dagsavisen): På familiegården i Indre Østfold produserer Ole og sønnen Simen Maurtvedt ved. Med over 40 års erfaring i vedproduksjon, og like mange år med utallige leveranser til Oslo-beboere, har Ole Maurtvedt kjent på både opp og nedturer i bransjen.

– Etterspørselen er god, smiler Maurtvedt foran et stappfullt vedlager på gården i Trøgstad.

Lokalt virke, fra egen skog

Stor-Oslo er hovedmarkedet for vedprodusenten i Indre Østfold som selger mellom 10.000 og 15.000 sekker med ved hvert år. Nylig publiserte Norsk Ved – forumet for vedprodusenter – resultatet fra årets undersøkelse blant sine 3.000 medlemmer. Gjennomsnittlig planlegger de fleste av vedprodusentene en prisøkning på 10-12 prosent.

Kornbonde, egg- og vedprodusent Ole Maurtvedt har hatt en gradvis prisøkning på ved de siste årene.

– Vi produserer mesteparten av veden basert på lokalt virke, fra egen skog. Supplert med lokalt virke fra andre bønder i området. Selv om råstoffprisen har doblet seg fra i fjor, vil ikke dette slå like kraftig ut for oss som hos mange andre, sier Maurtvedt til Dagsavisen.

Ole Maurtvedt driver et «tredelt» gårdsbruk som gir arbeid for flere hele året. Årets kornhøst ble et trist kapittel. Men forsommerens varme dager ga rask og god tørk for vedproduksjonen.

– Vi har også et tørkeanlegg, men det beste for veden er naturlig tørking, forteller han.

Som attenåring begynte Ole Maurtvedt å distribuere ved i Oslo. 40 år senere kjører han fortsatt ved til hovedstaden, men nå tar sønnen Simen også mange av transportoppdragene. (Tomm Pentz Pedersen)

– Kjøp av ved en tillitssak

Maurtvedt tror importen av ved har gått betydelig ned det siste året. Høye transportkostnader bremser innførselen:

– Med dette som bakgrunn ser vi også at de store kjedeaktørene henvender seg til lokale skogeiere for kjøp av virke. I fjor hadde vi en eventyrlig etterspørsel på grunn av skyhøye strømpriser, i år er vi tilbake i en normal sesong. Men etterspørselen er god, vi har nok ved og er godt rusta for sesongen.

Det finnes utallige artikler om hvordan du bør sjekke kvaliteten på veden før du hiver den i ovnen. Lite nyttig for de fleste, mener vedprodusent Ole Maurtvedt:

– Kjøp av ved er en tillitssak. De fleste har jo heller ikke fagkunnskapen som skal til for å vurdere kvaliteten på veden.

---

SLIK FYRER DU RIKTIG:

Bruk tørre vedkubber nederst, en blanding av opptenningsved og 2-3 opptenningsbriketter øverst.

nederst, en blanding av opptenningsved og 2-3 opptenningsbriketter øverst. Tenn fra toppen. Opptenning fra toppen gir raskere oppvarming av brennkammeret, som gjør at man hurtig får god trekk i ovnsrør og pipe, mer oksygen til flammene og høyere temperatur.

Opptenning fra toppen gir raskere oppvarming av brennkammeret, som gjør at man hurtig får god trekk i ovnsrør og pipe, mer oksygen til flammene og høyere temperatur. Sørg for nok luft . Pass på at det kommer nok luft inn i huset, slik at ovnen får nok luft til forbrenningen. Kjøkkenvifte og ventilasjonsanlegg som drar luft ut av huset reduserer trekken i pipa. Åpne alle ventiler i ovnen. Sett gjerne døren på gløtt i opp til 5 minutter til det brenner godt.

. Pass på at det kommer nok luft inn i huset, slik at ovnen får nok luft til forbrenningen. Kjøkkenvifte og ventilasjonsanlegg som drar luft ut av huset reduserer trekken i pipa. Åpne alle ventiler i ovnen. Sett gjerne døren på gløtt i opp til 5 minutter til det brenner godt. Først når ildstedet er varmt etter ca. 15 minutter, reguleres ventilene ned. Det er viktig å ikke stenge spjeldet(ene) så mye at flammene dør ut. Veden skal alltid brenne med synlige flamme.

Kilde: Feiermesternes Landsforening

---

Mellom 80 og 90 prosent av vedsekkene Ole og sønnen Simen Maurtvedt kjører til husstander i Stor-Oslo er bjørkeved.

– Min oppfatning er at vedfyring blir mer og mer populært. Man kan gjerne snakke om klima og vedfyring, men med rentbrennende ovner er det veldig lite som slippes ut i lufta. Hvor energieffektive disse ovnene er ser man jo også i forhold til den lille mengden aske som blir igjen, avslutter han.

Bevisste vedkunder

Øyvind Stranna Larsen er fagansvarlig i Norsk Ved. Forumet for vedprodusenter viser til årets undersøkelse hvor medlemmene i gjennomsnitt planlegger en prisøkning på 10-12 prosent fra i fjor til i år.

– Men det er en del variasjoner, noen av dem som besvarte undersøkelsen har ikke planer om prisøkninger, sier Larsen, som også forteller at gjennomsnittproduksjonen beregnet i volum blant medlemmene er 219 vedsekker à 1.000 liter.

- Er den norske forbrukeren bevisst på hva han kjøper når det bestilles ved til vinteren?

– Ja, vi har inntrykk av det basert på tilbakemeldinger fra våre medlemmer. Forbrukerne er særlig opptatt av at veden er tørr. Medlemmer av Norsk Ved Forum for vedprodusenter er seriøse produsenter som benytter digital fuktighetsmåler for å sjekke at vedfuktigheten er nede på rundt 20 prosent før levering, svarer Stranna Larsen.

Øyvind Stranna Larsen, fagansvarlig Norsk Ved Forum for vedprodusenter. (Tomm Pentz Pedersen / Innfelt foto: Norsk Ved)

– Det er to store hovedfaktorer som påvirker vedsalget. Langvarig hard kulde og strømprisene, sier fagansvarlig Øyvind Stranna Larsen, og forklarer:

– Sistnevnte er som regel kombinert med for lite vann i magasinene før vinteren, i senere år også stor strømeksport. I 2010 hadde vi en situasjon med dårlig magasinfylling samt svært lang og hard vinter. Da ble det registrert det hittil største vedforbruket som SSB har registrert siden de startet registreringene av vedforbruket i 1990. Vedforbruket i 2010 var hele 8,13 milliarder kWt (TWt). Dette tilsvarer energimengden i ca. 125 millioner 40 liters sekker med bjørk. I 2022 var vedforbruket 6,57 TWt. Men det er ikke gjort undersøkelser som dokumenterer sammenhengen mellom de to nevnte faktorer.

