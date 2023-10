Vålerenga slet tungt, men slo til slutt bunnlaget

Etter å ha ledet 2–0 kom Bergenslaget tilbake og utlignet på Intility etter pause. Bortelaget kjemper for å overleve i Toppserien der de ligger nest sist, mens Vålerenga måtte vinne for å holde følge med Rosenborg på tabelltoppen.

- Det viktigste var at vi vant og setter press på Rosenborg. Vi varierer veldig i prestasjonen og vi skal ikke slippe inn to mål mot Arna-Bjørnar her, men vi scorer fire mål og vinner en uryddig kamp, sier VIF-trener Nils Lexerød til NRK.

Kampen var framskutt på grunn av Vålerengas internasjonale kamper.

Tvedten ble helt avgjørende

Olaug Tvedten ble helt sentral for VIF-jentene da hun scoret begge målene før pause og la innlegget som ledet til selvmål av Arna-Bjørnar etter hvilen.

Da hadde gjestene tatt grep om annen omgangen og utlignet Vålerengas pauseledelse.

- Det var tungt, jeg kjente de 120 minuttene fra semifinalen lørdag i beina, sa Olaug Tvedten til NRK.

Hun fikk banens beste-premie på 10.000 kroner som hun donerte til Leger Uten Grenser.

VIF stilte igjen med Elise Thorsnes i midtforsvaret, noe som åpenbart ikke er hennes yndlingsposisjon. Thea Bjelde er fortsatt ute med skade.

Arna-Bjørnar gikk freidig til verks og kom til kampens første sjanse da Linnea Sælen ble spilt helt alene igjennom, men VIF-keeper Jalen Tompkins fikk slått ballen til corner.

Arna-Bjørnar slo tilbake

Olaug Tvedten tok grep da hun sendte VIF i ledelsen etter en drøy halvtime. Hun kom skrått inn i feltet fra venstre og da ingen forsvarsspillere møtte henne, dundret hun ballen hardt under tverrliggeren. Hun gikk for ren kraft og lyktes med det.

Fem minutter senere var hun siste VIF-spiller på ballen etter et smart cornertrekk. Pasningen fikk hun fra Selma Pettersen. Ballen streifet inn i en forsvarsspiller slik at keeper ble utmanøvrert.

Da trodde vi denne kampen var punktert. Det var den ikke.

For Arna-Bjørnar hadde vist at de hadde lagt igjen respekten i garderoben og Vilde Vedeler presset inn redusering fem minutter før pause.

Og laget tok overraskende nok initiativet også etter pause. Det ble skapt halvsjanser foran VIF-forsvaret.

Scoring uten jubel

Og etter 56 minutter kom utligningen. Et langt keeperutspill gikk fram til 17-åringen Linnea Sælen, som først vant duellen mot en utrusende VIF-keeper Tompkins før hun også fikk ballen forbi Elise Thorsnes og kunne trille ballen inn i åpent mål.

God prestasjon av Sælen, men slik kan ikke VIF opptre hvis de skal spille jevnt med Real Madrid om en uke.

Styrken til VIF var at de kom tilbake og avgjorde. Først ved en kontant heading av kaptein Ingibjörg Sigurdardóttir, så ved et selvmål av Imane Chebel etter et hardt innlegg fra Olaug Tvedten.

- Jeg er stolt av jentene, vi gir dem lenge en helt jevn kamp på deres hjemmebane, sier Arna-Bjørnars trener Thomas Mørk til NRK.

Sigurdardóttir jublet knapt etter 3-2 scoringen, dette var noe VIF skulle og måtte vinne.

Vålerenga møter Real Madrid i to kamper, den første spilles i Madrid onsdag om en uke.

---

FAKTA

Toppserien kvinner onsdag, 22. serierunde:

Vålerenga – Arna-Bjørnar 4-2 (2-1)

Intility Arena: 304 tilskuere.

Mål: 1-0 Olaug Tvedten (31), 2-0 Tvedten (36), 2-1 Vilde Vedeler (40), 2-2 Linnea Sælen (56), 3-2 Ingibjörg Sigurdardóttir (60), 4-2 Imane Chebel (selvmål 69).

Dommer: Karoline Marie Jensen, Furuflaten.

Gult kort: Nora Nøss, Arna-Bjørnar.

Vålerenga (3-4-1-2): Jalen Tompkins – Michaela Kovacs, Elise Thorsnes, Ingibjörg Sigurdardóttir – Ronja Arnesen, Linn Vickius, Olaug Tvedten, Selma Pettersen (Lina Klech fra 58.) – Karina Sævik – Felicia Rogic (Stine Brekken fra 78.), Mimmi Löfwenius.

Arna-Bjørnar (3-2-3-2): Hanne Larsen – Tora Ose (Kaia Hjelmhaug fra 77.), Stine Hovland, Imane Chebel – Linnea Sælen, Mari Nyhagen (Marie Johannsdottir fra 77.) – Marie Andresen (Malin Dalsgård fra 84.), Nora Nøss, Sofie Bjørnsen – Vilde Vedeler, Sigrid Aas (Anna Nigardsøy fra 69.)

Øvrig kamp onsdag: Brann - Røa 0-0.

---

