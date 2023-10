Rødt foreslår å stramme inn søndagsreglene: – Dette er ikke et smutthull i loven, dette er en låvedør

I september ba Rødt-politiker Mímir Kristjánsson regjeringa stramme inn reglene som åpner opp for flere søndagsåpne butikker.

Bakgrunnen er at stadig flere kommuner har blitt definert som typiske turiststeder etter helligdagsfredsloven. Da får butikkene holde åpent på søndager.

Hele 119 av 356 kommuner har definert hele eller deler av kommunen som typiske turiststeder. Med Høyre i førersetet kan det bli enda flere. Rødt mener det allerede har gått altfor langt.

– Dette er ikke et smutthull i loven, dette er en låvedør, sier Mímir Kristjánsson.

Nå tar Rødt selv ansvar og foreslår å stramme inn reglene. Forslaget blir etter planen fremma på Stortinget onsdag 4. oktober.

Kan samle venstresida

Sånn dagens lov er, må butikker i hovedsak holde stengt på søndager. Unntaket er hvis hele eller deler av kommunen blir definert som et såkalt typisk turiststed.

Kommunen må søke Statsforvalteren om å bli et typisk turiststed for få unntak fra loven.

Flertallet på høyresida ønsker å gjøre det enklere for butikker å holde åpent på søndager. I forkant av årets lokalvalg, advarte blant andre HK-leder Christopher Beckham om at høyresida vil søke om å gjøre flere steder søndagsåpne.

Det blei bekrefta av en Agenda-rapport som viste at høyresida i flere store byer ville søke om å bli typiske turiststeder. For eksempel har Oslo Høyre varsla at de vil søke.

Rødt vil forsikre seg om at dette ikke skjer. En gyllen mulighet til å samle den rødgrønne sida, mener Krístjansson.

– Dette er allerede både regjeringa og stortingsflertallets linje. Dette bør vi kunne samles om for å begrense skadeomfanget av at vi har fått et borgerlig flertall i kommunene, sier han.

Forslaget

Slik lyder forslaget fra Rødt:

• Stortinget ber regjeringa gjennomgå alle steder som har fått status som «typiske turiststeder» og komme tilbake til Stortinget med nye og strengere regler for å oppnå slik status.

• Reglene skal inneholde en tidsbegrensning for hvor lenge et sted kan ha status som «typisk turiststed» før det må søkes på nytt. I dag er det nesten ingen kommuner som har fått tidsbegrensninger i forskriften fra Statsforvalteren.

• Stortinget ber regjeringa sette alle søknader om å få status som «typisk turiststed» i bero til nye kriterier er lagt fram.

Først skal forslaget behandles i familie- og kulturkomiteen, deretter i Stortinget.

I motsetning til Rødt, har Venstre varsla at de vil stille et forslag på Stortinget om å løse opp reglene for søndagsåpne butikker.

Vil ikke løse opp

– Høyresida er villige til å utforske handlingsrommet i dagens lov. Regjeringa må ganske raskt si at det ikke kommer på tale, sier Kristjánsson.

Høyre og bedriftene sier ofte at næringslivet ønsker forutsigbarhet. Dette er en gyllen mulighet til å gi butikkene forutsigbarhet, mener Rødt-politikeren.

Vi veit også at verken Virke eller NHO Service og Handel, som begge organiserer butikker, ønsker å løsne opp reglene, slik flere partier på borgerlig side ønsker.

– Dette virker som rein ideologi fra Høyre. Dette er noe verken næringslivet eller folk flest ønsker.

Kristjánsson reagerer også på at Høyre vil gjøre flere storbyer til typiske turiststeder. Det mener han undergraver hele bestemmelsen om typiske turiststeder.

– Jeg kan akseptere at det er søndagsåpent i en liten hyttekommune på fjellet i Innlandet. Men alle skjønner at det er forskjell på Oslo og Beitostølen.

