Jørn Eggum: Lite LO kan gjøre for å presse Sparebank1 på renter

Det er opprør i deler av LOs medlemsmasse, som mener at bankene tar mer i renter enn de trenger.

Richard Storevik, leder av Fellesforbundets største avdeling, har oppfordret til boikott av banker som setter opp renten.

Mange av LOs medlemmer har kontoer og lån i Sparebank1, gjennom fordelsprogrammet LO Favør. LO eier rundt 16 prosent av Sparebank1 Østlandet.

Kan ikke dette eierskapet brukes til å legge press på banken? Det er det flere som lurer på.

En lokal tillitsvalgt kommenterer det slik i en tråd på Facebook:

«Siden LO har eierandeler i Sparebank 1, så kan vel de begynne der først? Kaster litt stein i glasshus med ‘banksaker’, så lenge de selv er aksjonærer i finansinstitusjoner.»

Jørn Eggum er leder av Fellesforbundet og LOs styrerepresentant i Sparebank1 Østlandet. (Håvard Sæbø/FriFagbevegelse)

Vil ha bank som stiller opp

Så hvilket press er det mulig at LO legger på banken de har et tett forhold til?

Jørn Eggum, leder av Fellesforbundet og LOs styrerepresentant i Sparebank1 Østlandet, svarer slik:

– Som styremedlem er jeg med og passer på at strategien til banken står i stil med det LO synes er viktig. Vi må ha en bank som stiller opp og hjelper deg når du trenger det. Det er blant annet positivt at Sparebank1 er fysisk til stede over alt på Østlandet, så du kan finne noen å prate med. Noen som er opptatt av å forstå at man kan havne i en knipe og prøver å finne løsninger.

En annen, frittstående, filial av Sparepank1, den som dekker Hallingdal og Fagernes, vakte nylig oppsikt da de gikk mot strømmen og lot være å øke utlånsrenten etter at Norges Bank nok en gang satte opp styringsrenten.

Banksjef Knut Oscar Fleten sa til TV 2 at de mente det kunne være lurt at kundene fikk en pustepause

– Slik at vi får med oss alle gjennom en tid med ganske betydelig økning på kostnadssiden, sa han.

Sjeføkonom i LO, Roger Bjørnstad, uttalte i etterkant at andre banker burde følge eksemplet fra Hallingdal.

Og nettopp det er det flere LO-medlemmer som lurer på: Kunne ikke Sparebank1 Østlandet gjort det samme?

Bruke tid på rentehevinger

Eggum svarer at han synes det er fint med banker som viser forståelse for kundenes situasjon.

– Jeg som styremedlem vil bruke dette som godt eksempel. Jeg vet ikke hvordan vi ligger an i forhold til de andre bankene, men vi er i hvert fall ikke de som trykker på rentehevingspedalen først. Jeg har tatt til orde for at vi heller bør være de som lar være, at vi viser litt raushet, sier Eggum til FriFagbevegelse.

Siv Stenseth, konserndirektør for kommunikasjon og samfunn i Sparebank1 Østlandet, sier at filialen i Hallingdal har andre forutsetninger siden det dreier seg om en mindre bank som ikke er børsnotert.

Hun mener hennes egen filial kommer godt ut av en sammenligning dersom man ser på alle tilbud under ett.

– Det er også verdt å nevne at vi har kundeutbytte. Vi deler hvert år noe av overskuddet med kundene våre.

Stenseth mener det er viktig for bankene å følge de justeringene som skjer i Norges Bank.

– Det er viktig for samfunnet å få ned inflasjonen i Norge. Dersom bankene ikke hadde fulgt opp med å justere rentene, hadde rentepolitikken til Norges Bank ikke virket slik de ønsker. Da måtte sentralbanken ha hevet renten enda mer, sier hun til FriFagbevegelse.

Siv Stenseth er konserndirektør for kommunikasjon og samfunn i Sparebank1 Østlandet. (Pressefoto)

Føler seg lyttet til i styret

Eggum mener at han som representant for LO blir godt lyttet til i bankens styre.

– Styret er en fin gjeng som ikke mangler forståelse for å diskutere slike ting. LOs ulike forbund har sine sparepenger i samme bank, så de lytter til oss. Vi har en særskilt rolle.

– Har du pratet med Storevik, i ditt eget forbund, om utspillet hans om å boikotte banker som tjener grovt på rentehevinger?

– Nei, det har jeg ikke. Men han er tett på folk som får trøbbel i disse tider. Når det gjelder boikott, så er min jobb å sørge for at Sparebank1 blir den banken LO-medlemmene velger.

Eggum er opptatt av at kundene skal føle lojalitet til banken også etter at dyrtiden er over.

– Det lønner seg også for banken.

Legger vekt på å hjelpe unge

LO-sekretær Terje Olsson er styreleder i LO Favør. Han sier til FriFagbevegelse at de i de siste årene har de vært mest opptatt av å hjelpe unge inn på boligmarkedet, fordi dette er viktig for LO.

– Og flere ganger i det siste er LOfavør-renten i banken for unge og de som skal inn på boligmarkedet, justert mindre enn sentralbankens renteheving, sier Olsson.

Han understreker at det er viktig for dem å samarbeide med solide banker som gir rådgivning, og kjenner fagbevegelsen og de verdiene som gjelder der.

– En bank som er til stede for medlemmene når hendelser inntreffer. Nylige eksempler på dette er da Flyr gikk konkurs, streiken i mellomoppgjøret og når Fjordline nå legger ned ruten Sandefjord-Strømstad. Da stiller banken opp med rådgivere og gunstige lån til de medlemmene som blir berørt og trenger det, sier Olsson.

