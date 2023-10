Erlend ble utestengt fra jobb i fire år. Tillitsvalgt forteller om en fryktkultur i olja

Det Erlend Overvik trodde var en filleting, ble et mareritt for kranføreren.

I 2018 havnet han i en diskusjon på Equinor-plattformen Oseberg B. Kranføreren ville ikke utføre en oppgave som Equinors logistikksjef på plattformen ba ham gjøre. Overvik nektet fordi han mente at han ikke var kvalifisert. Ordvekslingen som fulgte ble ufin.

Hendelsen gjorde at Overvik ble bortvist fra arbeidsplassen, hvor han de siste 14 årene hadde jobbet for boreselskapet KCA Deutag Drilling.

Kranføreren ble også bortvist fra arbeidsgiverens andre kunde, Vår Energi. Det gjorde at arbeidsgiveren KCA sa opp Overvik.

– Det sparket totalt føttene under meg. 30 års karriere gikk rett i grus der og da, fortalte han da Magasinet skrev om hans historie i fjor.

Bortvist fra arbeidsplassen

Flere operatørselskap i oljebransjen bruker såkalte bortvisningsklausuler i kontraktene sine med underleverandører.

Det gjør at operatøren kan nekte ansatte i leverandørbedriften å få jobbe på plattformen.

Den går på siden av et normalt arbeidsforhold, fordi det ikke er arbeidsgiveren som bortviser, men en av kundene, som da ikke har samme ansvarsforhold for den ansatte.

Kranfører Erlend Overvik mente påstandene mot ham var uriktige og at han aldri ble spurt om sin opplevelse av situasjonen. Han tok saken til retten og vant. Hordaland tingretts dom av 4. november 2021 kalte Equinors grunnlag for bortvisning for bagateller.

Men dommen påvirket ikke bortvisningsvedtaket automatisk, siden kranføreren ikke er ansatt hos operatøren. Ett år etter seieren i tingretten fikk han i oktober i fjor endelig ta på seg arbeidstøyet og klatre inn i kranhuset på ny.

– Latterlig arrogant

Tillitsvalgt Tore Hegerberg i Industri Energi-klubben i KCA Drilling har fulgt Overvik i saken.

Måten klausulen i kontrakten har blitt brukt, mener han i beste fall viser en manglende kunnskap om arbeidsmiljøloven, stillingsvern og kravet til kontradiksjon.

Selv etter seieren i tingretten tok det ti måneder før kranføreren var tilbake i jobb.

– Det synes jeg er forkastelig og latterlig arrogant av arbeidsgiver og av operatørselskap. Equinor som statsselskap burde få en direkte instruks fra sin hovedeier, staten, om å følge arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Hegerberg anslår at han som tillitsvalgt i KCA har vært borti 15–20 saker som handler om bortvisningsvedtak, siden han ble klubbleder på heltid i 2009.

Ofte har ansatte tatt til ordet eller varslet om forhold og hendelser som ikke kunden ville skulle se dagens lys, forteller Hegerberg.

– Klausulen og misbruken av den har ført til en fryktkultur. De holder på med bortvisninger uten at de viser til noen grunn. Valg av personale på sokkelen i Norge må ikke avhenge av dagsformen til en mellomleder.

Magasinet har over en lengre periode og gjentatte ganger forsøkt å få en kommentar fra KCA Drilling Norge uten å lykkes, og Vår Energi ønsker ikke kommentere saken. Equinors svar kan du lese lenger ned.

– Svekker oppsigelsesvernet

LO-advokat Edvard Bakke har hatt flere saker om bortvisningsklausuler. Han har forståelse for at operatører som Equinor vil kunne godkjenne og eventuelt bortvise nøkkelpersonell.

– Problemet med slike saker er at operatørselskapene tar beslutninger av stor betydning uten at den det gjelder får vite begrunnelsen, får mulighet til kontradiksjon eller til å gi sin side av saken, sier han.

Bakke påpeker at når en bruker slike klausuler er terskelen for å ikke godkjenne eller bortvise noen langt lavere enn saklighetskravet som gjelder for oppsigelser.

– Når arbeidsgiveren, altså operatørselskapenes leverandører, da aksepterer at denne klausulen benyttes, svekkes oppsigelsesvernet til de ansatte. Det er mildt sagt problematisk.

Det er sjelden slike saker kommer til domstolene fordi de ofte ender med forlik.

Frykter store mørketall

Forlikene gjør at klausulene er lite prøvd for retten, samtidig som partene etter et forlik ofte er ilagt taushetsplikt. Hegerberg understreker at det kan være flere ansatte i hans selskap som har blitt bortvist uten at han er kjent med det.

Både fordi det kan være medlemmer som ikke har kontakta klubben og fordi omtrent halvparten av de ansatte ikke er medlemmer.

I rundt halvparten av sakene som Hegerberg har fått på sitt bord siden 2009, har arbeidstakeren blitt flyttet til en annen kunde uten at de var i rettssystemet.

Og ifølge Hegerberg er det Equinor som har brukt klausulen mest.

– Flere av sakene har siden 2009 blitt avgjort med forlik, fram til for to år siden da vi gikk hele veien og fikk Erlend tilbake i krana, sier den tillitsvalgte.

Hegerbergs jobb med bortvisningssaker har gjort at han har blitt kontaktet av mange andre tillitsvalgte med samme problemer. Og spesielt etter at Erlend fortalte sin historie i Magasinet Industri Energi i fjor.

I oktober fikk Erlend Overvik komme tilbake til kranhuset og Nordsjøen. (Privat)

– Kan bryte loven

LO-advokat Bakke forstår at leverandørbedrifter er opptatt av å sikre millionkontrakter og et godt forhold til oppdragsgiver for mulige framtidige jobber og kontrakter.

Han advarer likevel mot at slike bortvisningsklausuler kan føre til at arbeidsgivere bryter loven.

– Når leverandøren går til oppsigelse uten å reelt vurdere om kravet til saklig oppsigelsesgrunn i loven er oppfylt, svekker det oppsigelsesvernet og er lovstridig. Det er i strid med arbeidsmiljølovens paragraf 1–9 å innskrenke stillingsvernet på en sånn måte, sier han.

LO-advokaten mener leverandørene må sørge for at det skjer en forsvarlig prosess med innsyn og mulighet til kontradiksjon når kunden vil bruke klausulen for å for eksempel bortvise noen.

Ifølge Bakke er det ikke nytt at arbeidstakernes rettigheter svekkes og forhandles vekk i anbudsprosesser, men i disse tilfellene svekkes stillingsvernet.

Han mener i tillegg at oppdragsgiverne har et selvstendig ansvar for at de som jobber på deres lokasjoner, har gode og trygge arbeidsforhold og et lovlig stillingsvern.

Og kanskje spesielt statseide Equinor med deres posisjon og mulige påvirkningsmakt i bransjen.

– Klausulene er et problem for å sikre stillingsvernet til de ansatte hos leverandørene. Men når de først har de klausulene, har de et ansvar for at det sikres en skikkelig prosess med innsyn, kontradiksjon og en ryddig saksbehandling. Erlends sak viser at det ansvaret tok de ikke, sier advokaten.

Opprettholder klausulene

Equinor er den soleklart største operatøren på norsk sokkel. Det statseide selskapet er blitt framlagt påstandene og kritikken Hegerberg og Overvik kommer med i denne artikkelen.

Pressetalsperson Gisle L. Johannessen har i e-post forklart at de ikke vil kommentere en dom fra en rettstvist der de ikke er part, og at de ikke kommenterer på personalsaker enkeltvis.

På spørsmål om bruken av disse klausulene på generelt grunnlag, skriver selskapet at de har et overordnet ansvar for sikkerheten på deres installasjoner.

De forbeholder seg derfor retten til å påvirke hvem som jobber for dem, enten direkte eller indirekte, med saklig begrunnelse.

– Vi følger opp at folk har forventet kompetanse og atferd for at vi skal oppnå en trygg og god arbeidsplass, med en sunn sikkerhetskultur. Dette er ivaretatt i våre kontrakter med leverandører som har personell på våre installasjoner, skriver selskapet i en e-post.

Da Magasinet omtalte saken første gang skrev Johannessen at kontraktene med leverandørene er basert på industristandarder, og at klausuler og regler på dette området ikke har vært endret de senere år.

På spørsmål om hvor mange bortvisningsvedtak selskapet har gjort de siste årene, svarer talspersonen; «Jeg har dessverre ikke mulighet for å telle antall saker for deg».

Han skriver at klausulene ikke brukes ofte, og at når de brukes, er det for å håndtere saker som blant annet berører arbeidsmiljø, sikkerhet, likestilling eller etterlevelse av regelverk.

– Hvilke rutiner har dere for å sikre en god og ryddig prosess ved bruk av slike klausuler?

– Vi etterstreber å behandle slike saker grundig og på en måte som ivaretar arbeidsmiljøet og den det måtte gjelde sitt krav om rettferdig behandling, skriver Johannessen.

---

Dette er saken

Operatørselskaper, som Equinor og Aker BP, drifter oljeplattformer i Nordsjøen.

Operatørene kjøper tjenester av underleverandører, som KCA Deutag, som gjør at de i perioden det er avtalt arbeid har ansatte i fast rotasjon på plattformene.

Når operatørselskapene og leverandørene i oljebransjen blir enige om en jobb som skal gjøres, skrives det en kontrakt mellom dem.

I disse kontraktene kan de også bli enige om ulike klausuler for jobben, for eksempel en såkalt bortvisningsklausul, som åpner for at operatørene kan bortvise leverandørens ansatte fra plattformen.

Utdrag fra kontrakten med Equinor med den aktuelle klausulen

«When Company has reasonable reason to do so, Contractor shall remove personell performing Work for Contractor».

Kilde: Dommen i Erlend Overviks rettssak mot arbeidsgiver i Hordaland Tingrett

Utdrag fra kontrakten med Vår Energi med den aktuelle klausulen

«COMPANY shall have the right to require (in writing and stating the reasons therefore) CONTRACTOR to remove any personell assigned to the WORK who do not conduct themselves properly or who are unqualified or negligent in performing their respective tasks».

Kilde: Dommen i Erlend Overviks rettssak mot arbeidsgiver i Hordaland Tingrett

---