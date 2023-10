Stenger strømmen. Forbrukerrådet: – Strøm er et nødvendighetsgode

Elvia AS er Norges største nettselskap, og leverer strøm til rundt to millioner mennesker i Innlandet, Oslo og Viken. Ingeborg Tennes er selskapets leder for kommunikasjon og forteller at det per 27. september er 630 stengte strømmålere på grunn av manglende betaling, i Elivas område.

– Hittil i år har vi stengt ca. 6.000 anlegg på grunn av manglende betaling. Ca. 300 flere strømmålere sammenlignet med samme periode i fjor. En svak økning i prosent, sier Tennes til Dagsavisen.

Stenges 70 dager etter forfall

Drøye 80 prosent av Elvias kunder har en strømleverandør med gjennomfaktureringsavtale (red.anm. nettleie og strømforbruk på samme faktura).

– Ikke alle strømleverandører tilbyr avtale om gjennomfakturering, det betyr at ca. 185.000 kunder får nettleie på egen faktura fra Elvia, forklarer Ingeborg Tennes.

En husholdning uten strøm blir opplagt ikke mer betalingsdyktig — Thomas Iversen, seniorrådgiver i Forbrukerrådet

– Vi har stor forståelse for at dyrtiden påvirker våre kunder og ønsker alle som har utfordringer med å betale nettleie til å ta kontakt – så skal vi sammen forsøke å finne en løsning, sier Ingeborg Tennes i Elvia, og legger til:

– Hvis nettleien ikke betales som avtalt, kan strømmen til boligen stenges. Dersom noen havner i denne situasjonen, vil de bli varslet minimum fire uker før stengning, slik at kunden får tid til å løse situasjonen.

– Hvor lang tid tar det fra betalingsforfall til strømmen blir stengt?

– Ca. 70 dager. Disse dagene inkluderer forfall på originalfaktura, betalingsoppfordring, kontakt fra inkassoselskapet og varsel om fare for stenging, svarer Tennes, og forklarer samtidig at Elvia har leveringsplikt av strøm:

– Leveringsplikt er en midlertidig strømleveranse inntil kunden har fått på plass en avtale med strømleverandør. Stenging kan kun foretas ved vesentlig betalingsmislighold av nettleie – men vil ikke skje hvis det eksempelvis er fare for liv og helse, personer under 18 år alene hjemme, spedbarn på adressen, når det er kaldere enn minus fem grader, eller hvis du har innsigelser mot grunnlaget for stengingen.

Leder for kommunikasjon i Elvia, Ingeborg Tennes. (Elvia)

[ «Silje» (42): – Jeg bruker strøm kun i ukene barna er hos meg ]

Dyr gjenåpning

Etter hva Dagsavisen erfarer koster det 2.000 kroner å få åpnet strømmen igjen etter stengning.

– Er gjenåpning av strøm en digital operasjon?

– Stenging og gjenåpning av strøm på grunn av manglende betaling av nettleie, skjer både digitalt og manuelt. Henholdsvis fordelt med 70 og 30 prosent. Pris er fastsatt ut fra kostnadsdekningsprinsippet og med lik pris for kundene, svarer Ingeborg Tennes, leder for kommunikasjon i Elvia.

Elvia har ikke tall på hvor mange husstander i dekningsområdet som bruker alternative strømkilder, eksempelvis egne aggregater.

Vi har store utfordringer med å se at nettselskapene har rett til å kreve 2 000 kroner for å gjenåpne forbrukerens anlegg digitalt. — Thomas Iversen, seniorrådgiver i Forbrukerrådet

Leder for kommunikasjon i Elvia, Ingeborg Tennes, avslutter med følgende oppfordring:

– Dersom kunden har utfordringer med å betale nettleien over tid anbefaler vi å ta kontakt med Nav og søke om støtte til dette.

[ – Jeg er ofte i kontakt med foreldre som ikke kan sende barna i bursdager ]

Be Nav om bistand

Hittil i år har Forbrukerrådet mottatt 1.261 spørsmål om strøm og nettleie, og av disse gjelder 232 fakturering og innkreving.

– Flertallet av spørsmålene Forbrukerrådet mottar om strøm handler ikke om inkasso eller innkreving, men typisk om endringer av strømavtalen, økninger i faste priselementer og angrerett, forteller seniorrådgiver Thomas Iversen.

– Hva kan Forbrukerrådet bidra med hvis man står i fare for å få strømmen koblet fra?

– De som har fått stengevarsel er ofte redde for at strømmen skal bli kuttet og har ofte svært dårlig råd. Vi anbefaler alle som havner i denne situasjonen om å ta kontakt med nettselskapet og Nav for å få bistand og hjelp til å betale regningen, svarer Iversen.

Thomas Iversen, seniorrådgiver i Forbrukerrådet. (Halvor Pritzlaff Njerve / Forbrukerrådet)

[ Kommentar: Strømselskapene må skjerpe seg ]

Et nødvendighetsgode

Thomas Iversen i Forbrukerrådet er tydelig på endringene som bør gjøres:

– Strøm er et nødvendighetsgode. Hver stengt strømmåler er i praksis én for mye. Forbrukerrådet mener da også at det er på høy tid å se nærmere på hele stengeretten, sier han og legger til:

– Som et minimum bør terskelen for å stenge strømmen heves. Det må også i større grad tas hensyn til om misligholdet skyldes manglende betalingsevne eller manglende betalingsvilje. En husholdning uten strøm blir opplagt ikke mer betalingsdyktig.

– Gjenoppkobling av strømmen koster kundene 2.000 kroner. 70 prosent av dette skjer digitalt. Hva mener Forbrukerrådet om denne prisfastsettingen?

– Vi har store utfordringer med å se at nettselskapene har rett til å kreve 2.000 kroner for å gjenåpne forbrukerens anlegg digitalt. Nettselskapene kan bare kreve nødvendige kostnader i forbindelse med stenging og gjenåpning av forbrukerens anlegg. Selskapet kan likevel kreve gebyrmessig erstatning for purring og inkassovarsel i henhold til gjeldende satser, avslutter Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen