Jarle og Vendela tar Equinor til retten for å få fast jobb

På sensommeren i fjor fikk de ansatte i bemanningsbyrået MDE beskjed om at Equinor forlenga avtalen de hadde om forpleiningstjenester i tre år.

– Det var veldig fint for meg, fordi jeg begynner å bli godt voksen. Jeg så for meg en myk avrunding av mitt yrkesaktive liv, forteller 61 år gamle Vendela Fremstad.

Én måned senere kom kontrabeskjeden: Forpleiningsavtalen mellom Equinor og MDE skulle avsluttes. Oljeselskapet skulle ansette folk i forpleininga selv.

Lenge trodde MDE-ansatte likevel at de kunne få fortsette i «sine gamle» jobber i Equinor. Men det stemte ikke for alle.

Derfor går 31 oljearbeidere i dag rettens vei for å få jobbene de mener de har krav på.

Håpet de skulle få jobb videre

Før pandemien overtok bemannings- og rekrutteringsbyrået MDE avtalen om å fylle vikarpoolen i forpleininga til Equinor. Det er de som blant annet jobber med å vaske lugarene og lage maten på plattformene.

Equinor informerte rundt månedsskiftet september-oktober i fjor om at de kom til å avslutte avtalen og heller selv ha faste ansatte i forpleininga. Grunnen var de nye innleiereglene som regjeringa innførte.

82 stykker i MDEs seksjon for forpleiningsansatte ble sagt opp. Men Equinor skulle ansette 85 i forpleininga.

Fremstad og kollega Jarle Quist var noen av de første som ble ansatt i MDE-Personell. De var begge tillitsvalgte i bedriften.

– Vi håpet at det skulle bli oss. I alle fall at de skulle gå etter ansiennitet, sånn at de som hadde vært der lengst skulle bli ansatt, forteller Fremstad.

Noen av de tidligere MDE-ansatte fikk videre jobb, men de to erfarne kokkene var ikke en av dem. Selskapet gikk heller ikke etter ansiennitet.

Mener det er virksomhetsoverdragelse

LO-forbundet Industri Energi støtter de ansatte og mener det er en virksomhetsoverdragelse fordi Equinor har overtatt tjenestene selv.

Det betyr at deres medlemmer i MDA skulle blitt overført til Equinor.

– De har vært gode nok til å leies inn, og da bør de være gode nok til å ansettes. Dette er 31 mennesker som har gode skussmål, de er kompetente, har kurs og erfaring og er godt likt. Vi ser ingen grunn til at Equinor gjør som de gjør nå, sier forbundssekretær Herdis Rosland Eide.

En virksomhetsoverdragelse er når en virksomhet eller del av en virksomhet flyttes fra én arbeidsgiver til en annen. Det innebærer også at de tidligere MDE-ansatte har fortrinnsrett på jobbene hos ny arbeidsgiver. I dette tilfellet Equinor.

– Man kan kalle det hva man vil, men personlig synes jeg det er litt dårlig måten Equinor har håndtert det på. De er et statseid selskap og skal gå foran med et godt eksempel. Jeg setter spørsmålstegn ved at de ikke gikk etter ansienniteten, forklarer Fremstad.

Hun understreker at måten Equinor håndterte situasjonen på sender signaler til andre bedrifter. Hvis de hadde ansatt de tidligere MDE-ansatte, ville det satt en standard for hvordan andre bedrifter kunne håndtere de vikarene de hadde brukt, mener hun.

Uenige om virksomhetsoverdragelse

Equinor mener på sin side dette ikke er en virksomhetsoverdragelse, blant annet fordi de hele veien har hatt ansvaret for utførelsen av oppgavene til de tidligere MDE-ansatte, skriver blant annet Stavanger Aftenblad.

– Saken skal behandles til uken, og vi vil legge fram vårt syn på saken i tingretten, understreker pressetalsperson Rikke Høistad Sjøberg i Equinor til FriFagbevegelse.

Et selskap har som utgangspunkt fri ansettelsesrett, som det kreves en særlig hjemmel for å kunne gjøre inngrep i. Oljeselskapet mener altså vilkårene for dette ikke er oppfylt i denne saken.

Innenfor forpleining har selskapet det siste året ansatt flere fast, noe som gjør behovet for innleide naturlig nok mindre.

Sitter med ny bolig han ikke har råd til

Siden Equinor har brukt disse 31 menneskene i opptil tre år, mener forbundssekretær Eide de har et ansvar for at de sitter uten jobb. For LO-forbundet er den en viktig sak fordi de «ikke kan akseptere bruk og kast av mennesker på denne måten»:

– Formålet med ny innleielov er å sikre flere faste og direkte ansettelser, noe som det også har ført til i Equinor. Men fremgangsmåten i denne saken er mildt sagt umoralsk når mennesker som har hoppet når Equinor har sagt hopp i tre år, blir sittende uten jobb som takk for innsatsen.

52 år gamle Jarle Quist har jobbet som kokk siden han var ferdig utdanna i 1990. Å jobbe i forpleininga ute på sokkelen er drømmejobben.

– Vårt inntrykk var at vi skulle videre inn i faste jobber i Equinor, og jeg så for meg framtida offshore med den rotasjonen det innebærer. I 2021 kjøpte jeg og samboeren en ny bolig i Oslo med den jobbsituasjonen i tankene. Men nå sitter jeg med en bolig jeg egentlig ikke har råd til å eie.

Å miste jobben kom som et sjokk, og han gikk arbeidsledig i nesten fem måneder. Selv om han til slutt fikk fast jobb i Oslo kommune, forteller han om et tøft arbeidsmarked.

– Alle vil ha en kokk med erfaring, men ingen vil ha en gammel kokk. Man søker mye jobber og får mye nei. På det faglige plan hadde jeg drømmejobben. Nå er det faglige helt borte, fordi jeg er eneste kokk og jeg mangler det fagmiljøet som fantes ute.

– Jeg er veldig engstelig

For Vendela Fremstad var det ekstra surt å miste jobben i MDE i fjor. Det var kun tre-fire dager før hun hadde jobbet for Equinor i tre år, og dermed hadde hatt rett på fast stilling i selskapet.

Det ville sikret henne de siste årene før pensjonisttilværelsen ble realitet. Nå må hun jakte nye jobber og vikariater for å overleve. Men å få seg en ny jobb når du har bikket 60 er ikke like lett:

– For meg har dette store negative konsekvenser. Jeg er kvalifisert til alle de jobbene jeg søker på, men får dem ikke. Det er ikke meg de ansetter. Du hører ikke noe annet enn at de trenger kokker overalt, men ikke gamle kokker. De er ikke attraktive.

Fremstad har et vikariat på en båt ut året, men ingenting etter det.

– Hva tenker du om framtida hvis dere ikke vinner?

– Jeg er veldig engstelig. Engstelig for å miste huset, som jeg fortsatt har lån på siden jeg ble skilt og måtte starte på nytt. Det er deprimerende, men jeg prøver holde hodet over vannet.

Det siste året har den tidligere optimisten i henne sluknet. For å tenke på noe annet har hun skrevet en barnebok.

– Hadde jeg vært 25, hadde jeg bare rista på skuldrene og gått videre, men jeg kan faktisk ikke gjøre det. Jeg prøver og jeg legger ikke ned og gråter. Men det er ikke mange som ville ansette mora si, for å si det sånn. Når du er over 40 år så er det mye vanskeligere å få seg jobb, rett og slett.

– Jeg er heldig som har jobb og står på i den. Men jeg venter egentlig bare på rettssaken, og har vel i bakhodet at jeg skal ut igjen. Så det venter kanskje en ny nedtur der framme om vi ikke skulle vinne, forteller Quist.

Nå håper de to kokkene og LO-forbundet at de vinner rettssaken og får jobbene i Equinor. Det er satt av seks dager i Sør-Rogaland tingrett til saken.

Dette er virksomhetsoverdragelse

En virksomhetsoverdragelse skjer når en virksomhet eller del av en virksomhet flyttes fra én arbeidsgiver til en annen.

De ansatte får beholde jobben under den nye arbeidsgiveren.

Den nye arbeidsgiveren får i utgangspunktet ansvar for å følge avtalene de ansatte hadde med sin tidligere arbeidsgiver, men kan reservere seg mot dette.

Kilde: Lovdata

Nye innleieregler

Det nye lovverket for inneleie fra bemanningsbedrifter ble innført at regjeringa i fjor, hvor målet er å sikre flere hele og faste stillinger. Dette innebærer blant annet:

Innstramming i reglene om innleie fra bemanningsforetak ved at adgangen til å leie inn fra bemanningsforetak ved «arbeid av midlertidig karakter» i arbeidsmiljøloven § 14–12 fjernes.

Innleie av såkalt spisskompetanse skal fortsatt være mulig.

Innleie fra bemanningsforetak vil først og fremst være aktuelt ved reelle vikariater.

Å styrke innleides rett til fast ansettelse i innleievirksomheten, ved at innleie etter avtale med tillitsvalgte også skal gi rett til fast ansettelse etter en viss tid.

Innleie tillates etter avtale med tillitsvalgte dersom virksomheten er bundet av tariffavtale med fagforening med innstillingsrett, gjelder typisk for å ta unna produksjonstopper.

Innføring av godkjenningsordning for bemanningsforetak.

Forbud mot innleie fra bemanningsforetak i byggenæringen i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.

Kilde: Stavanger Aftenblad, Regjeringen.no

