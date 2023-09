Yrkesskadde Rune ble offer for en dansk konkurs. Nå har LO tro på en løsning

Til sammen har de krav på rundt 200 millioner kroner i konkursboet.

Fordi selskapet var dansk, var ikke de ansatte dekket av det norske sikkerhetsnettet.

Det skjedde til tross for at arbeidsgiver hadde tegna den lovpålagte yrkesskadeforsikringen for dem.

Et av ofrene i Alpha-saken er Rune Sundmoen.

46-åringen fra Østerdalen har venta på erstatning i over 13 år.

– Livet står fortsatt på vent. Men nå er det enda verre, sier Sundmoen til FriFagbevegelse.

Han mener det haster å få utbetalingen han har krav på og oppfordrer regjeringa til å handle.

– Vi mister hus og hjem hvis det ikke skjer noe.

Et uskyldig offer

Sundmoen skadet seg stygt på jobb etter fall fra et stillas i 2010.

Han ble erklært 100 prosent ufør etter ulykka. Etter flere runder med forsikringsselskapet Alpha, ble han våren 2018 tilkjent en erstatningssum på 2,5 millioner kroner.

Men da Alpha gikk konkurs kom den sjokkerende beskjeden:

Sundmoen var ikke dekket av noen ordninger i Norge, fordi arbeidsgiveren hans tilfeldigvis hadde tegna forsikring hos et dansk selskap (se faktaboks).

Selv med en rettskraftig dom i hendene, sto Sundmoen uten en eneste krone.

Tidligere i år fortalte Sundmoen om en økonomi som ikke strakk til, og at det gikk ut over barna.

– Det er sårt å snakke om. Jeg håper jeg kan gi jentene mine mer enn hva jeg har kunnet gi dem de siste åra.

Når FriFagbevegelse igjen tar kontakt, forteller familiefaren om en situasjon som har forverret seg fordi pengene uteblir.

– Rentene på huslånet og alt har jo blitt verre. Og det går ut over mer enn den nærmeste familien min.

LO tror en løsning nærmer seg

I vår krevde LO at staten skulle ta regninga og betale ut pengene til de over 300 nordmennene som fortsatt venter på erstatningen sin.

Men det var ingen penger å finne i budsjettet regjeringa la fram 11. mai.

Neste fredag, 6. oktober, kommer regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2024.

LO-sekretær Trude Tinnlund er styrket i sin tro på at det denne gangen vil settes av en post i budsjettet.

– Dette har tatt så lang tid, mange ofre sliter og det er faktiske dommer på at folk har krav på pengene sine, sier hun til FriFagbevegelse.

LO ikke har fått noen konkrete signal på hvordan en mulig utbetaling vil se ut.

Tinnlund viser til at da Arbeiderpartiet og Senterpartiet var i opposisjon, så krevde partiene at staten måtte ta ansvar.

– Vi har derfor store forhåpninger om at ting skal komme på plass neste fredag.

Hun legger til:

– Jeg kan ikke forstå hvorfor det ikke skal komme nå.

Krav på 200 millioner kroner

Til sammen har over 300 nordmenn krav på rundt 200 millioner kroner inne hos konkursboet.

Antallet er imidlertid venta å stige, fordi skadelidde kan melde inn kravene sine flere år etter ulykken inntraff.

– Yrkesskadesaker er langhalede saker. Ikke alt er avgjort nå og det er viktig at innretningen i budsjettet må være lagt opp til å følge saken videre fram i tid, påpeker Tinnlund.

Hun sier at dersom det settes av penger i budsjettet, vil LO få beskjed neste fredag hvordan en mulig utbetaling vil se ut.

Dette er Alpha-saken

Alle arbeidsgivere er pålagt å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. De kan tegne avtaler med utenlandske forsikringsselskaper.

Yrkesskadeforsikringsforeninga (YFF) er ansvarlig hvis arbeidsgiveren ikke har tegna forsikring eller forsikringa har utløpt. Hvis forsikringsselskapet er konkurs, sikrer garantiordninga for skadeforsikring at erstatninga blir utbetalt.

Når forsikringa er tegna med utenlandske selskaper, sikrer ikke garantiordninga at erstatninga blir utbetalt. Dette blir omtalt som et hull i loven.

8. mai 2018 gikk det danske forsikringsselskapet Alpha Insurance A/S konkurs.

På grunn av konkursen får over 300 yrkesskadde nordmenn ikke utbetalt erstatninga de har krav på etter yrkesskadeforsikringsloven.

Høyesterett av avgjort at nordmenn ikke får fremme sak mot Alpha Insurance sitt konkursbo i norsk rett. De må derfor fremme saken i dansk rett.

Hullet i loven skal tettes, og saken er ute på høring med frist 30. mai.

LO har også krevd at staten skal betale for erstatning til de som er ramma av Alpha-konkursen. Dette har så langt ikke skjedd.

