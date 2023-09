– Gudbrandsdalsosten er Norges svar på chablis, roquefort og champagne

---

Hvem: Arne Brimi

Hva: Kokk og brunost-elsker

Hvorfor: Har protestert høylytt mot Tines planer om å flytte produksjonen av Gudbrandsdalsost ut av Gudbrandsdalen

Hei Arne! Du har jo vært ute og forsvart Gudbrandsdalsostens stedstilknytning denne uka. Hvorfor har dette blitt en fanesak, tror du?

– Nei altså, det er forskjellige utviklingstrekk i samfunnet vi bor i og et av dem har vært at en kolossal satsing på regional mat vi har hatt i mange år nå, der identiteten blir sentralisert. Identitet er noe hele samfunnet leter etter, og en av de store utfordringene samfunnet sliter med. Ikke bare regionalt, men i hele Norge er det symbolsaker for å flytte en opprinnelig identitet over på noe annet. I andre land forstår de ikke slike diskusjoner, men hvis en del av global eller nasjonal gastronomi er viktig må vi ivareta kultur og identitet, slik jeg også står for.

Ja, du har jo suksess med din egen drift og restaurant?

– Folk i Norge skjønner dette. Det er viktig at vi kommer oss noen knepp videre, og gode merkevarer er viktige. Jeg etterlyser større politisk vilje til å forstå, mer enn jeg kritiserer Tine. De er fantastiske, og har en kvalitet på melka som er sensasjonell. Da kan ikke storsamfunnet stille slike krav at man legger ned slike institusjoner i en bygd. Hvis alt skal bli monokultur forsvinner mye av kvaliteten. Når man har en fot i Europa i faget sitt, ser man hvor stolte de i er i hver grend og for hver lokale produsent. Vi er på tur, men vi er ikke helt der ennå. Det tilrettelegges for fast food langs motorveiene, samtidig har vi mye kostholdsråd i Norge. Mye går feil vei, og det får vi ikke gjort noe med. Men der vi står sammen lokalt, kan vi gjøre noe – enten det er Oslo, Fredrikstad eller Lom. Det er så mange flinke folk som brenner for håndverket sitt, jeg tror at myndighetene vil være med på det manifestet.

Det er ikke første gang man har forsøkt å flytte produksjonen leser jeg, har du vært engasjert i alle kampene eller er det først nå du føler deg kallet?

– Jeg var veldig engasjert for tolv år siden også, og lagde en Facebook-kampanje. Jeg tror det var den første vellykkede Facebook-kampanjen. Da snudde Tine. Du kan ikke flytte produksjonen av Gudbrandsdalsosten, selv om den dessverre produseres andre steder også allerede. Men alt burde vært produsert her. Det handler om identitet og arbeidsplasser, og noe å glede seg over når man besøker dalen vår.

Men er ikke oppskriften den samme om den lages et annet sted?

– Jo dessverre. Men du kan prøve flytte en chablis ut av chablis, er du bare en meter utenfor, går det ikke. Roquefort er fra Roquefort.

Du mener at Gudbrandsdalsosten er Norges svar på champagne?

– Ja, på en måte er Gudbrandsdalsosten Norges svar på chablis, roquefort og champagne. Det burde vi ta oss råd til. Politiske vedtak ligger til grunn for hvordan ting fungerer i Norge, jeg tror det er mulig, men vi trenger stor samhandling i samfunnet for å få det til. Vi må ha engasjement. Det er mye i Norge som hoper seg opp på grunn av at sentralorganiseringen ikke fungerer. Mange føler på at politikerne ikke ser grasrota. Man kan snakke om vanlige folk, men da må man først forstå vanlige folk. Norge er fullt av gode håndverkere som driver med håndverksmat og bærekraftig livskvalitet er et grunnleggende behov.

Hvis Gudbrandsdalsosten ble beskyttet, kan den gå foran og bane vei for mange tradisjonsretter?

– Ja, det er det samme om den lages i Oslo eller Kina, hvis den ikke lages her. For oss er det en lang tankebane å tenke at det skal være slik i fremtiden. Men jeg tror pendelen snur lenge før det har gått femti år. Norge er ikke som mange andre land. Se på den fantastiske historien til Anna of the North, som slo gjennom i Australia. Hun er en verdensartist i dag, mye på grunn av «of the North». Det er merkevaren vår, der har vi noen muligheter. Vi må ha politisk vern av de særkvalitetene vi har, slik som vinregionene i Frankrike. Til og med Berlusconi forsto at de må ha en andel lokal mat i butikkjedene.

Hva bruker du selv brunost til?

– Jeg bruker det hver dag oppe på Vianvang. En kremvariant for å gi folk en smaksprøve fra regionen. Det er ikke for å være kreativ, men for å inspirere og dyrke den tradisjonelle kunnskapen om produksjonen av en råvare.

Hvorfor så mye følelser rundt akkurat brunosten, og hva synes du selv er best med brunosten?

– Det er en smak som har vært med meg hele livet. Men det er også slik at landbruket står veldig presset tilbake. I dag er det mange gårdsbruk i Gudbrandsdalen der de teller på knappene, om de skal gi opp eller fortsette. Det er lettere å gi opp hvis enda et meieri blir nedlagt, da sier man at storsamfunnet har ikke bruk for dere.

Noen vil kanskje si «ost er ost».

– Det er alltid dem som spiser avokado ut fra hvordan folka som produserer den har det. Mens mange spiser grønnsaker importert fra steder der det er monokultur og alt liv er ødelagt og alle insektstander døde. Vi må se mer kvalitet i det daglige, og gjøre det vi sier. Det er ikke alle som liker brunost, men sånn er det jo.

Men … Er den egentlig en ost?

– Nei, men vi må få lov til å si den er en ost da. Det er en helt fantastisk historie, det var ei Anne Hov, som fikk skylden for å finne opp brunosten på en seter i Fronsfjellet i 1863. Det forteller hvor mye det betyr for folket i regionen at hun fikk kongens fortjenestemedalje i sølv i 1938. For ei gardskjerring veier det tungt å få kongens fortjenestemedalje i sølv. Hadde hun vært mann hadde hun fått gull. Det er for mange skatter og kulturer som er borte. Men det skjer mye artig og. På Voss er det noen karer som lager øl på gammel kveik, de har hentet fram de gamle gjærkulturene som er 2000 år gamle og ifølge gentester stammer fra langt øst for oss. Tenk den kulturbæreren, det er slikt som er genialt – å ha mot til å bruke det i godt øl. Jeg har tro på framtiden, samtidig må vi stå i slike kamper og håpe at det engasjerer folket og politikere nok til at de viser et virkelig engasjement.

Over til noen faste spørsmål: Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Det må være Genier i grytene som kom ut i 1982 i Norge. Den er skrevet av to engelske forfattere, og er et portrett av de de åtte mest påvirkningsfulle restaurantører i Frankrikes etterkrigstid. Der står det om det at vi er der vi er i dag. Den boken har gitt meg frihet og identiteten fra langsiktig tenkning, og stått i det at små bygder under Jotunheimen må forvaltes. De kokkene var de beste i sin bransje på 80- og 90-tallet.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Jeg skeier ut med en god fjelltur og noe skikkelig godt ved bålet, en skikkelig god vinflaske. Eller hjemme med familien, med god vin og mat.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Jeg vet ikke men jeg er veldig mot alle former for korrupsjon og ulikhet. Det ser jeg mye av både her og der.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Det hadde vært artig med Nelson Mandela.

Hva skulle dere ha pratet om?

– Jeg vet ikke, men vi skulle nok fått i gang en monolog. For en som ham, har mye å tilføre andre.

Hvilke tre personer ville du invitert på middag?

– Erik Bye. Han er helt unik for meg og min generasjon, og generasjonen før det også. Og Eva Joly, og Arne Hjeltnes, en god venn og suveren til å få det beste ut av alle samtaler.

