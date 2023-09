Fagforeningsleder vil ha oppgjør med grådige banker. Nå får han støtte

Richard Storevik, som er leder av Fellesforbundets største avdeling, åpner for en boikott av banker som setter opp renten. Han får telefoner fra fortvilede medlemmer som går i minus hver måned.

– Dette er et tøft initiativ. Ingenting er bedre enn hvis folk organiserer seg og sier tydelig ifra om at bankenes marginer har vært skremmende gode i dyrtiden, sier SV-politiker Andreas Sjalg Unneland om utspillet.

Richard Storevik mener det kan være aktuelt med en strengere regulering av bankene og deres evne til å tjene penger på rentemarginene.

Han vil også kreve høyere tillegg ved neste års lønnsoppgjør for å bedre situasjonen for mennesker som hans medlemmer. Det var VG som omtalte saken først.

Avdeling 5 i Fellesforbundet har over 6.000 medlemmer hovedsakelig i industrien.

– For å få gjort noe med profitten til bankene, må det tys til kraftige reguleringer av bransjen. Det har også vi tatt til orde for i Stortinget, understreker SV-er Unneland.

Mer aktiv finansminister

Politikeren er begeistret for at Storevik åpner for å vurdere en boikott av banker som øker rentene.

– Tydelige stemmer i fagbevegelsen er en viktig drahjelp og et viktig signal til regjeringen – både om at folk må organisere seg og at politikerne må komme på banen, mener Unneland.

Et av forslagene fra SV i Stortinget er at finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) må være mer aktiv overfor bankene. Det er ikke en uvanlig strategi.

I andre land har finansministre blitt kalt inn på teppet for å svare på kritiske spørsmål om rentesettingen, understreker Unneland.

– Skattesystemet til bankene, og hvordan man regulerer utlånsrenten og innskuddsrenten ulikt, er også noe vi har tatt til orde for, påpeker SV-politikeren.

Bruk forbrukermakten!

Eigil Knutsen, finanspolitisk talsperson i Ap, skriver i en tekstmelding til FriFagbevegelse at norske banker er «særdeles godt og strengt regulert».

– Det er viktig for den økonomiske tryggheten vår at bankene er solide, og regelverket i Norge bidrar til det, skriver han.

Knutsen synes det er bra at Richard Storevik i Fellesforbundet oppfordrer folk til å bruke forbrukermakten vi alle har.

– Rentene har steget mye på kort tid og merkes godt av alle med boliglån. Derfor bør alle føle med og bytte bank om nødvendig for å få en bedre rente, skriver Ap-politikeren.

Marginer og konkurranse

Det er heller ikke utenkelig for SV å regulere matvaregigantene i tråd med det som er ønsket fra Merethe Solberg i avdeling 10 i Fellesforbundet.

Hun organiserer medlemmer som tjener lite og svært sjelden har oppsparte midler.

– Matvarekjedene er noen av de som har tjent mest på at lommebøkene til folk er blitt mindre. Det trengs en kraftigere regulering bransjen, og det har vi signalisert overfor regjeringen, sier Unneland.

SV-politikeren synes konkurransen er for liten og at marginene er for store.

– Dette går rett inn på bunnlinja til folk og muligheten de har for å kjøpe mat, poengterer han.

Mangler penger til mat

Unneland har nettopp fått med seg den ferske rapporten om at nordmenn dropper måltider på grunn av pengemangel.

I to tredeler av husholdningene i «ille ute»-kategorien har ett eller flere familiemedlemmer droppet måltider fordi de mangler penger.

Det er Forbruksforskningsinstituttet SIFO og forsker Christian Poppe som slapp rapporten tirsdag.

– Som politikere har vi et stort ansvar for å komme på banen. Det har vi også gitt regjeringen beskjed om, sier Unneland, som er glad for at tiltakene fra myndighetene har begynt å virke.

Han nevner blant annet det SV har fått gjennomslag for i statsbudsjettet sammen med Ap og Sp – økt barnetrygd, billigere tannhelse, økte satser for sosialhjelp og billigere og gratis SFO.

– Det er motiverende å se effekten av disse tiltakene, men jeg støtter også konklusjonen i rapporten om at vi burde gjort mye mer på et tidligere tidspunkt, sier Unneland.

– Mangler rettferdighet

Han har store forventninger til at en sosialdemokratisk regjering utvider velferdsstaten i dyrtiden. Ikke minst i kjølvannet av Kapitals ferske liste over Norges 400 rikeste personer.

– Vi må stille opp for de som trenger det mest og omfordele mer enn det gjøres i dag. Det mangler ikke penger. Det mangler bare rettferdighet, mener han.

