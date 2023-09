Senterpartiet forlater venstresiden: Stor skuffelse i Arbeiderpartiet

Fram til valget hadde Arbeiderpartiets fylkesordfører Tore O. Sandvik med seg Senterpartiets Tomas Iver Hallem som varaordfører i Trøndelag.

Nå har sistnevnte byttet over til borgerlig side og overtar samtidig Sandviks toppverv.

Sandvik skjønner ikke helt at Sp gjør et slikt bytte.

– Jeg er grunnleggende overrasket over at Senterpartiet skifter politikk for å få fylkesordføreren, slik de nå gjør. Både i skolepolitikken og på andre områder er det stor fare for at den desentraliserte strukturen vi har bygget opp, nå står for fall. Det har Høyre og de partiene som tilhører tyngdepunktet på borgerlig side, gått inn for, sier han til FriFagbevegelse.

– Ytre høyre

Senterpartiets Tomas Iver Hallem har riktignok tidligere tatt til orde for andre samarbeidsformer også i regjering.

– Om det om noen år kan være muligheter for å samarbeide med Høyre, da mener jeg vi bør ha det som åpning, sa Hallem ifølge Nettavisen i en politisk debatt under Arendalsuken.

Tidligere samarbeidspartner Tore O. Sandvik synes like fullt at det er svært skuffende.

Han viser til at det var Ap som tok initiativ til å invitere med Sp for å styre fylket etter forrige valg.

– Da var de ute på gangen, men vi tok dem inn. Fordi vi synes at sentrum-venstre er det beste alternativet for å styre fylket. Nå har de gått til ytre høyre og selger ut alle sine politiske saker for å få ordførervervet. Senterpartiet er valgets store taper i Trøndelag. De sitter igjen med fylkesordføreren, men har altså solgt politikken sin til tyngdepunktet på høyresiden, poengterer han.

Tomas Iver Hallem har ikke svart etter flere henvendelser fra FriFagbevegelse.

Også i Nordland fylke har Senterpartiet brutt med Arbeiderpartiet og sørger for blågrønt styre sammen med Høyre, Frp og Venstre.

Før valgdagen sa Senterpartiet at de gikk til valg som et selvstendig parti i Nordland. Etter valgdagen var et rødgrønt flertall avhengig av Rødt eller Industri- og Næringspartiet. Derfor valgte Senterpartiet å innlede samtaler med Høyre, Frp og Venstre.

Partiet fikk fylkesrådslederen i Svein Eggesvik.

Trondheim og Rælingen

Også i Trondheim kan det gå mot et lignende skifte.

Der har Senterpartiet tilhørt den rødgrønne siden i 20 år. Nå har de i stedet vendt seg mot Høyre.

Sammen med MDG og KrF forhandler Sp for å få et skifte og Høyre-ordfører i Trondheim. Avtalen er ikke landet ennå.

I Rælingen opplevde Ståle Grøtte (Ap) den samme overraskelsen. Han er blitt gratulert med gjenvalg i over to uker. Arbeiderpartiet fikk 38,2 prosent ved valget og det rødgrønne alternativet vant med 18 mot 17 mandater.

Tirsdag kveld kom imidlertid kontrameldingen. Senterpartiet og MDG sa farvel og hoppet over gjerdet og dermed får Høyre ordføreren.

– Konklusjonen til Senterpartiet, som vi har hatt et godt samarbeid med, overrasker meget. Nå går de altså sammen med Industri- og næringspartiet via Frp, Venstre, Høyre, KrF og MDG i en tid hvor det er viktig med en god og trygg styring, og samtidig som vi også sitter i regjerings, sier Ståle Grøtte.

Han tror også at en stor andel av velgerne i Rælingen er overrasket over at de valgte som de gjorde, legger han til.

Regjeringen står støtt

I OL-byen Lillehammer har Senterpartiet også byttet side, her sammen med Venstre.

Det samme gjelder blant annet i Lørenskog, Bergen, Bodø, Ringerike, Siljan og Skien, hvor de borgerlige skal styre med hjelp av Senterpartiet.

Selv om det er rødgrønt styre av landet, er det altså ikke noen selvfølge at de samme partiene finner sammen lokalt.

Verken Ap-leder Jonas Gahr Støre eller Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ser noen grunn til å bekymre seg over alle bruddene mellom de to regjeringspartiene på lokalt nivå:

– Vi har en felles holdning om at hvem som skal styre lokalt, avgjøres lokalt. Der kan det være enkeltsaker som avgjør, sier statsminister Jonas Gahr Støre til FriFagbevegelse.

Han vil ikke la dette få noen konsekvenser for det nasjonale samarbeidet.

– Vi samarbeider godt i regjering og får gode resultater, poengterer Støre.

Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum har tidligere uttalt følgende om samme tema:

– Sentralt vil et samarbeid mellom Senterpartiet og Frp og Høyre framstå som veldig fremmed, men lokalt kan det være andre saker som er viktige. For eksempel skole, sykehus og sykehjem.

Vedum har tillit til at partilagene gjør gode valg.

