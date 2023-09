Nyvalgt Høyreordfører mener Melkøya-saken gjorde utslag på valget i Nord-Norge

---

Hvem: Vidar Thom Benjaminsen (38)

Hva: Lokalpolitiker i Vågan Høyre.

Hvorfor: Ny ordfører i Vågan kommune i Lofoten, i et samarbeid med Arbeiderpartiet og Venstre.

---

Ny ordfører i Vågan! Hva blir det viktigste for deres del kommende periode?

– Det er å finne en måte å berge kommuneøkonomien på. Nå er vi på full vei mot Robek-lista, som Vågan-kommune ikke kan være bekjent med (Robek-lista er en liste over kommuner som er i økonomisk ubalanse, og må få sine årsbudsjett og låneavtaler godkjent av staten, red.anm.). Vi har gått til valg på en plattform hvor vi ønsker å spare penger, og sørge for at vi kommer i balanse.

Hva må dere ofre eller gjøre for å nå det målet?

– Det er en del av det vi er enig med Arbeiderpartiet og Venstre om, hvilke tiltak man kan gjøre. Det er litt tidlig å si spesifikt, for det er ikke noe konkret vi har gått til valg på. Vi har gått til valg på å være mer næringsvennlig, og ta fornuftige valg. Vi har også gått til valg på nytt basseng og fotballhall, men det kan være vi ikke får gjennomført. Det første vi må gjøre er å få kontroll på økonomien. Det er det fremste valgløftet, det å skape en trygg ramme for kommunen.

Dere samarbeider nå med Arbeiderpartiet – det er jo spennende. Kunne det ha funket nasjonalt?

– Ja, de lærde strides. Personlig mener jeg vi har mye til felles, og kunne samarbeidet om masse. Men hva skjer med politikken hvis de to store partiene i landet samarbeider? Da skaper du mindre nyanser, det blir mer forutsigbart og lite innovativt. Det er mange fallgruver. Da får man kanskje også en dragning fra de store partiene mot de små, at både Høyre og Ap taper på det. Så det er vanskelig å forutsi. Men lokalt har jeg tro på samarbeidet. Vi har pratet mye med dem under forhandlingene. Vi føler oss trygg på å skape et godt fundament med Ap lokalt. Nasjonalt er jeg mer usikker, men jeg er ikke avvisende.

[ Foreningen «Hjelp oss å hjelpe» merker mange sliter med økonomien ]

Man ser en blå bølge over landet, og spesielt nord i Nordland. Hvorfor det tror du?

– Nå er jeg litt partisk i dette, så det må man ha med. Men det jeg tror, er at ved forrige stortingsvalg, så kunne jeg vurdert å stemme Senterpartiet jeg og, for de sa så mange gode ting de skulle gjøre i nord. Og følelsen min er at mange av de tingene har ikke skjedd. Om det er rett eller ikke skal jeg ikke si, men følelsen er ikke der. Og det er magefølelsen man sitter med som til slutt blir avgjørende. Et eksempel er på Andøy. Der var det en voldsom mobilisering lokalt, og Senterpartiet nasjonalt gikk ut og sa mye flott om flyplassen. Etter valget er det første som skjer at det ikke gikk likevel. Den følelsen folk da sitter igjen med er at Senterpartiet ikke har levert.

[ Andøypolitiker etter statsbudsjettet: – Slutt å lyve til oss ]

– Og så har du saken med Melkøya. Der er ikke Høyre uenig med regjeringa, selv om vi mener ting ikke er gjort godt nok. Men å komme med den saken så tett opp mot valget, da er det noe som skjer med oss i nord.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot eller for?

– Det er veldig mye jeg har kunne gått i tog for. Rettigheter for alle minoriteter. LHBTQ, kvinner, barn. For idrett kan jeg gå. Men jeg er ung og har to små barn, så alt med barn og familie brenner jeg veldig for. For min del er jeg villig til å gå i tog for mye. Selv om jeg er uenig med partiet, så kan jeg gå i tog hvis jeg brenner for saken.

Vidar Thom Benjaminsen (H) sier idrett er noe han brenner for, og kunne gått i tog for. Eller en skitur. (Høyre)

Det høres ut som at du tør å si fra hvis du er uenig med partiledelsen?

– Ja, hvis man virkelig er uenig i noe så er parti bare parti. Da må man være villig til å stå for det man tror på. Lojal skal man være i det lengste, men ikke til enhver pris. Men jeg har aldri opplevd å måtte gå imot partiet, jeg snakker bare hypotetisk.

[ I Lofoten frykter de for sykehustilbudet. Einar (22) fikk kjenne behovet for akuttberedskap på kroppen da blodet begynte å renne fra halsen. ]

Hvilken bok har betydd mye for deg?

– Harry Potter. Da jeg var 16 var jeg på en dårlig plass i livet. Jeg sluttet på videregående, og da hadde jeg et halvt år der jeg ikke gjorde noe, og ikke visste hva jeg skulle gjøre. I den perioden så leste jeg Harry Potter og hørte på Rod Stewart, og det hadde noe å si for at jeg kom meg gjennom perioden. En sånn periode har vel mange 16-åringer tror jeg.

Og nå er du ordfører.

– Hvis jeg hadde fortalt det til 16-åringen, så hadde ting vært litt enklere.

Er det noe du angrer på?

– Mange ting man angrer på, men det går ikke an å sitte å angre på det. For resultatet i dag er en konsekvens av alle valg man har gjort. Jeg har to fantastiske barn, har en herlig kone. Jeg skulle gjerne ha slanka meg, og ikke spilt håndball som ødela skuldra mi som 18-åring, men konsekvensen hadde kanskje vært at jeg ikke har det jeg har i dag. Men hvis det er en ting jeg angrer på, så var det nylig. Jeg var for vinglete i starten av valgkampen. Det var flere ting som gjorde at jeg fremsto som veik. Det er en lærdom en ny politiker må ta. Jeg skulle vært tydeligere tidligere.

Hvem var din barndomshelt?

– Mange forskjellige fotballspillere, hvert fall. Også har jeg alltid sett opp til farsfigurene i familien. Jeg har en god, sterk familie, med mange personer det er lett å se opp til.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– En heismontør.

[ Raymond Johansen (Ap) kan bli sittende som byråd ]

[ Storavis: Er norsk friluftsliv veien til lykke? ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen