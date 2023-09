Styringsrenta settes opp fra 4,0 til 4,25 prosent, kunngjorde Norges Bank torsdag. I tillegg varsles det ny renteheving i desember.

Ifølge forbrukerøkonom Magne Gundersen i SpareBank 1 var ikke dagens økning noen overraskelse. Men prognosen for styringsrenta er også oppjustert.

– De holder døren åpen for ytterligere renteøkning også etter desember, så det betyr at rentetoppen er ikke nådd. Folk må bare stålsette seg for en tøff høst og vinter. Dette var en tøff beskjed til norske boliglånskunder, sier Gundersen til Dagsavisen.

– Man kunne håpet at rentetoppen ble nådd i dag, men det ble den altså ikke.

Norges Bank skriver også i pressemeldingen at folk må belage seg på en styringsrente på 4,5 prosent gjennom 2024.

– Det kan hende at det første rentekuttet ikke kommer før i 2025. Men dette er langt fram, og mye kan skje gjennom høsten og vinteren. Så får vi se om det er behov for å holde renta oppe, sier Gundersen.

– Sentralbanksjef Ida Wolden Bache sier at det trolig er behov, men ingenting er definitivt. Ingen økonomiske spådommer er det, legger han til.

– Hva vil dette ha å si for boliglånsrenta ut til folk?

– For mange vil den nå 6 prosent i løpet av høsten og vinteren. Det er et prosentpoeng høyere enn i sommer.

– Tommelfingerregelen er at når renta går opp med et prosentpoeng, så øker renteutgiftene med 10.000 kroner i året per million du har i lån. Så har folk forskjellige typer lån, og noen får renter skjøvet fram i tid.

Når bankene varsler renteøkning som følge av høyere styringsrente, tar det åtte uker før endringen trår i kraft for kundene. I juni gjorde Norges Bank en dobbel renteøkning, og denne har nå fått effekt for boliglånskundene.

Renta som kom i august vil få effekt for kundene i oktober, og dagens økning i slutten av november.

– Boliglånet blir merkbart dyrere fremover, så det er bare å stålsette seg, sier Gundersen.

