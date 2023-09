Sjøfolk kan ha tapt millioner i pensjon. Nå saksøker de rederiet

– Jeg fikk sjokk da jeg fikk vite dette. Dette er meget alvorlig, sier kaptein Frank Langø.

Han har vært ansatt i rederiet Sølvtrans siden 2003. Siden 2006, da loven om Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) kom, kan han ha fått for lite innbetaling.

– Det kan være snakk om mange, mange millioner som har uteblitt for de ansatte. For meg kan det være snakk om flere tusen mindre utbetalt i måneden den dagen jeg går av.

OTP

OTP (Obligatorisk tjenestepensjon) er alderspensjon tegnet av arbeidsgiver og som vil bli utbetalt i tillegg til pensjon fra folketrygden.

OTP-loven trådte i kraft 1. januar 2006 og oppstiller krav om at foretaket skal etablere en tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Dersom plikten forsømmes skal det innbetales et tilskudd i samsvar med lovens minstekrav, står det i loven.

Langø blir pensjonist om et år. For ham er det viktig å få ordnet opp i pensjonsspørsmålet nå.

– Jeg har stor tro på at retten skal fastslå at vi krav på mer i pensjon, sier han.

Svik mot de ansatte

Tidligere matros i Sølvtrans Asgeir Olsen Fosnavåg forteller at han i løpet av en tiårsperiode har fått innbetalt rundt 35.000 kroner.

– Etter mine beregninger skulle jeg ha hatt rundt 100.000, så det er en betydelig differanse. Det er snakk om flere hundre sjøfolk som kan ha opplevd det samme helt siden 2006, sier han.

I 2003 hadde Sølvtrans fire-fem båter. Nå har rederiet over 30 fartøy og mange hundre ansatte. Tidligere matros i rederiet Asgeir Olsen Fosnavåg er takknemlig for at sjømannsorganisasjonene nå drar Sølvtrans til retten.

Tidligere matros i rederiet Asgeir Olsen Fosnavåg. (Tri Nguyen Dinh)

– Ansatte har stått på for rederiet i alle år, og det at rederiet har vokst så enormt er mye takket være sjøfolkene. Det er et svik om rederiet har spekulert i for lave innbetalinger. Det hadde aldri kommet fram om ikke en sjømann hadde påpekt det, sier Olsen Fosnavåg.

Flere krav

Det var en lettmatros som først reagerte på pensjonen som var innbetalt av Sølvtrans Rederi AS.

Etter flere varsler og undersøkelser har altså Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund bestemt seg for å gå til gruppesøksmål på vegne av sine medlemmer og andre sjøfolk som har vært tilknyttet Ålesund-rederiet. Også Maskinistforbundet og deres medlemmer er med i søksmålet.

Søksmålet går blant annet ut på at faste lønnstillegg ikke har vært en del av pensjonsgrunnlaget.

Sjøfolka viser til at i Rederiforbundets pensjonsordning beregnes det med faste tillegg, mens Sølvtrans, som er en del av Kystrederiene, utelater dette. Det utgjør enorme forskjeller.

«Det er klare holdepunkter for at Sølvtrans’ tilleggspensjonsordning ikke oppfyller kravene til OTP-loven», skriver LO-advokat og prosessfullmektig Imran Haider i stevningen til Møre og Romsdal tingrett.

«De faste tilleggene (Sølvtranstillegg, aktivitetstillegg, markeringstillegg mm) skal etter saksøkernes oppfatning inngå i pensjonsgrunnlaget», står det videre i stevningen.

Sjøfolkene har også framsatt krav om etterinnbetaling av pensjon opptil tre år tilbake i tid for ansatte som allerede har gått av med pensjon og krav om pensjon fra fylte 67 til 77 år, i henhold til OTP-loven.

Fram til 2018 hadde Sølvtrans kun en pensjonsordning fra fylte 60 år til 67 år.

– Oppfyller alle krav

Sølvtrans Rederi avviser at de har gjort noe lovstridig. De mener at pensjonsordningen i Sølvtrans alltid har oppfylt minstekravene i OTP-loven.

Til FriFagbevegelse skriver prosessfullmektig advokat Tron Dalheim:

«Siden innføringen av OTP-loven i 2006, har det blitt foretatt grundige undersøkelser blant annet i tilknytning til Finansdepartementets tolkningsuttalelser om obligatorisk tjenestepensjon og forholdet til tariffbestemte pensjonsordninger for sjømenn».

Sølvtrans mener også at betalingskravet fra sjøfolka er foreldet i samsvar med lovens treårsfrist, og bestrider dermed kravene som er fremsatt av saksøkerne.

Åpen for påmelding

Kaptein Frank Langø oppfordrer alle over 55 år, som jobber eller har jobbet i Sølvtrans etter 2006, til å være med på søksmålet mot rederiet.

– Den interne fristen for å melde seg til søksmålet er 22. september, mens den formelle fristen for registrering i tingretten er 10. oktober 2023, sier Langø.

Det ikke er ingen kostnader for sjøfolk som vil delta i gruppesøksmålet, verken for medlemmer av Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund eller andre aktuelle sjøfolk som har jobbet for Sølvtrans, påpeker han.

