Fjord Line legger ned «svenskebåten». Over 200 ansatte er berørt

Stojnic har vært ansatt i Fjord Line siden 2015, og er hovedtillitsvalgt i Fjord Line for Norsk Sjømannsforbund.

Onsdag klokken 11 fikk han SMS med innkalling om et møte klokken 12 på «Teams» med ledelsen.

Beskjeden var at Fjord Line skal legge ned Sandefjord-Strømstad-linjen fra og med 29. oktober i år.

– Det kom som et sjokk for oss alle. Vi visste overhodet ingenting. Mange er forbanna, mange gråter. Vi vurderer å få inn et kriseteam for de ansatte, forteller Stojnic til Frifagbevegelse.

«Alt er bra»

For bare en måned siden ble det opplyst fra øverste hold at sambandet gikk bra, med godt belegg og god fortjeneste.

De ansatte var optimistiske og positive, ifølge kokken.

– Så kommer dette ballesparket. Jeg kjenner til mange ansatte som har kjøpt hus og økt boliglånet bare de siste ukene fordi man tror jobbsituasjonen er stabil. Noen venter barn og familieforøkelse. Dette vil ikke bare berøre rundt 120 sjøfolk og rundt 120 landansatte, men også deres familie. Det er dypt tragisk, og mange er i sjokk.

Den eneste begrunnelsen Stojnic og sjøfolka har fått til nå er at Fjord Line ønsker å endre strategi. Situasjonen er litt kaotisk, men mange står igjen som et spørsmålstegn.

– Noen vil bli sagt opp

FriFagbevegelse har forsøkt flere ganger å nå administrerende direktør i Fjord Line, Brian Thorsted Hansen, for en forklaring på hva som har skjedd og hva om vil skje, men har bare blitt satt videre til telefonsvareren hans.

I pressemeldingen som kom nylig skriver Fjord Line at Sandefjord-Strømstad-linjen ikke støtter selskapets visjon og langsiktige strategi.

Selskapet sier at de nå skal gå i diskusjon med fagforeningene og tillitsvalgte, men bekrefter at det vil få store konsekvenser for noen av de ansatte.

– Dette kom nok som et sjokk på de ansatte. Noen vil bli sagt opp. Andre vil bli flyttet rundt i konsernet, sier administrerende direktør Brian Thorsted Hansen til Sandefjords Blad.

Må omstille livet i en fei

På det nevnte allmøte for rundt en måned siden ble ikke en ny strategi for selskapet nevnt, tvert imot meldte ledelsen om at alt var bra for «svenskefergen».

Bilfergen er den eneste Fjord Line-fergen med norsk flagg. De andre seiler med dansk flagg.

– Fjord Line er vel ikke interessert i å tjene penger ved å selge tax-free til gjester. Men dette vil også gå utover persontransport og godstransport. Det er ekstra ille at de kutter linjen allerede i oktober, de kunne i det minste ventet til nyåret da vi vet at julesesongen er svært innbringende for selskapet og Fjord Line kunne også da gitt de ansatte litt mer tid til å omstille livet sitt, sier Stojnic skuffet.

– Vi er nå i dialog med fagforeningene og tillitsvalgte, og starter diskusjonsmøter med de av våre ansatte som dessverre vil bli berørt av situasjonen, sier administrerende direktør, Brian Thorsted Hansen i pressemeldingen.

Alle Fjord Lines øvrige fergeruter er en del av den langsiktige strategien og vil ikke bli berørt, skriver selskapet.

