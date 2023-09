Italia med nye tiltak for å avskrekke migranter og flyktninger

Personer som utvises, skal fra nå av kunne sitte fengslet i opptil 18 måneder, melder NTB. I dag er maksimumstiden 135 dager.

– Det betyr – og jeg sender et klart budskap til hele Afrika – at hvis du bruker menneskesmuglere til å bryte italiensk lov, så bør du vite at når du kommer til Italia, så blir du pågrepet og sendt tilbake, sa statsminister Giorgia Meloni mandag.

Tiltakene blir lagt fram etter at det i forrige uke kom rekordmange migranter og flyktninger til den lille øya Lampedusa i Middelhavet. Cirka 8.500 mennesker ankom i hundrevis av båter, mens mottakssenteret på øya kun har 400 plasser.

[ Europeiske produsenter av solceller går konkurs. ]

Europas fremtid

Ifølge The Telegraph sier Giorgia Meloni at Europas framtid avhenger av hvordan unionen håndterer den voksende migrasjonskrisen, og krevde at EU-lederne oppretter en sjøblokade i Middelhavet for å stanse strømmen av småbåter. Den italienske statsministerens kommentar var rettet mot Ursula von der Leyen, EU-kommisjonens president, som var på besøk på den lille øya Lampedusa utenfor Nord-Afrika. Bare i forrige uke ankom mer enn 10 000 migranter til øya, noe som er mer enn hele øyas 6000 innbyggere.

– Det som står på spill, er Europas framtid, for Europas framtid avhenger av vår evne til å håndtere vår tids enorme utfordringer, sa Meloni til journalister sammen med von der Leyen.

[ Den danske regjeringen legger den nordiske modellen vekk. ]

Interneringsleirer

Regjeringen varsler også at den vil bygge flere interneringsleirer i avsidesliggende områder.

Migranter som italienske myndigheter mener bør utvises, blir ved ankomst sendt til lukkede anstalter. I fjor var nesten 6.400 mennesker innom slike sentre, de fleste fra Tunisia, Egypt, Marokko, Nigeria og Albania. Av disse ble drøyt 3.150 sendt tilbake til hjemlandene.

Italia har ikke returavtale med alle land, noe som gjør det vanskelig å utvise dem. Tall fra tenketanken Open Polls viser at kun 20 prosent av de som ble utvist fra 2014 til 2020, forlot landet.

Det store flertallet som ankommer Italia, blir imidlertid innkvartert i mottakssentre der de venter på at asylsøknadene deres skal ferdigbehandles.

[ Russell Brand avviser overgrepsanklagene ]