Flere anklager mot Russell Brand

Fire kvinner anklager Brand for voldtekt og andre seksuelle overgrep, samt emosjonelt misbruk i perioden 2006 til 2013, skriver BBC. Beskyldningene blir fremsatt som en del av en felles gransking utført av avisen Sunday Times og kringkasteren Channel 4.

Ifølge The Telegraph sier statsminister Rishi Sunaks offisielle talsmann at kulturminister Lucy Frazer forventes å snakke med kringkasterne så snart som mulig for å få forsikringer om at påstandene om at Brand har angrepet flere kvinner vil bli grundig undersøkt.

Britain Russell Brand Russell Brand forlater teateret Troubabour Wembley Park nordvest i London etter å ha opptrådt lørdag 16. september 2023. Tre britiske nyhetsbyråer melder at komikeren og samfunnsdebattanten er anklaget for voldtekt, seksuelle overgrep og mishandling på bakgrunn av anklager fra fire kvinner som kjente ham i løpet av en sjuårsperiode da han var på høyden av sin berømmelse. Brand nekter for anklagene. (James Manning/AP)

I perioden overgrepene ifølge kvinnene skal ha skjedd, jobbet Brand i BBC Radio 2 og Channel 4. Han spilte også i Hollywood-filmer. Russel Brand offentliggjorde fredag en video der han på det sterkeste avviste «alvorlige kriminelle anklager» som han sa at snart ville bli fremsatt mot ham. Han sa videre at han har mottatt brev fra en TV-kanal og en avis, og at brevene inneholder «aggressive angrep».

Bes melde seg

Ifølge NTB sier London-politiet at ingen foreløpig har anmeldt komiker Russell Brand for overgrep, men at de ber folk som tror de kan være ofre, ta kontakt. Og BBC starter gransking. Politiet oppfordrer derfor folk som tror de kan ha vært utsatt for seksuelle overgrep fra komikeren, om å kontakte politiet «uansett hvor lenge siden det er hendelsen skjedde, skriver Sky News.

Avviser alt

Russell Brand, som tidligere har vært åpen om at han har vært sexavhengig, avviser anklagene og sier at hans forhold alltid har vært basert på samtykke. Brand har hele tiden nektet på det sterkeste for anklagene mot ham.

– Det er riktig at dette blir undersøkt, og jeg tror begge TV-selskapene har sagt at de vil undersøke saken. Jeg har ikke tenkt å foregripe det, det er opp til dem å redegjøre for hva de kommer fram til og gjøre det på en åpen måte, sier en talsmann for Downing Street. Han avviste muligheten til å oppfordre kringkastere og strømmeplattformer som YouTube og Netflix til å fjerne Russell Brands ytringer.

