Åse Linda har organisert alle på jobben – til og med sjefen

Latteren sitter løst på pauserommet på Coop Extra Vigrestad på Jæren i Rogaland. Åse Linda Bakke har akkurat kommet inn fra ferskvareavdelingen.

– Hvem er det som skal intervjue deg nå da, spør en kollega på vei ut fra pausen sin.

Det er nemlig ikke første gang at Bakke har journalister på besøk. Da kronprins Haakon ønsket å takke butikkansatte for innsatsen deres under pandemien, kom lokalavisa Jærbladet for å dokumentere den digitale videosamtalen.

– Det var ordentlig stas. Han snakket som folk flest, sier hun og ler.

I 16 år har Bakke jobbet i dagligvarebutikken på Vigrestad. Som tillitsvalgt er hun kjent for å organisere alle på arbeidsplassen sin – til og med sjefen har hun fått med på HK-laget.

– Åse Linda er en dyktig tillitsvalgt som er ærlig og rett fram. Da jeg begynte her, overbeviste hun meg at jeg også bør være en del av fellesskapet, sier butikksjef Eirik Hetland.

Samhold viktigst

Fordelsprogrammet LO Favør og gode forsikringsavtaler brukes ofte som argument for å verve folk til forbundet, men det er ikke det Bakke trekker først fram.

– Når det kommer nye kolleger, forteller jeg at her er alle organisert og at det er viktig med samhold for å stå sammen om krav, sier hun.

Bakke mener at fagforeningen bygges nedenfra – det begynner altså med de på gulvet.

– Det er vi som kjenner på hverdagens utfordringer og vet best hva som får hverdagen til å lettere gå opp – ikke de som sitter øverst, sier hun.

Bakke sitter i representantskapet til HK og er særlig stolt over et forslag som ble til et konkret gode.

– For noen år siden kom et av medlemmene våre på Jæren og lurte på om vi ikke kunne få betalt fri for å gå i begravelse. Vi tok det videre til HKs landsmøte som stemte for. Senere har vi fått til en avtale med arbeidsgiverne om dette, sier hun fornøyd.

Lønn å leve av

Coop Extra Vigrestad har 19 ansatte. Åtte av dem, inklusive sjefen, har fulltidsstillinger. Bakke forteller at noe av det viktigste hun gjør er å hjelpe dem som ønsker å jobbe heltid eller å få økt stillingsprosenten sin. Hun har et godt samarbeid med ledelsen om dette.

– Jeg forstår at for studenter og andre i forskjellige livssituasjoner passer det bedre å være i en deltidsjobb, men det bør fortsatt være slik at flest mulig skal kunne ha stillinger med en lønn de kan leve av, sier hun.

F.v. Åse Linda Bakke, Maria Esther Ramos Puma og June Stensland har en liten pause sammen. (Brian Cliff Olguin/HK-Nytt)

June Stensland, som også har lunsjpause, er en av deltidsmedarbeiderne i butikken. Hun har en 80 prosent stilling som lærer på barneskolen.

– Jeg syns det er kjekt å kunne jobbe i butikken annenhver helg og når det er skolefri. Det er veldig hyggelige kolleger å jobbe sammen med her, sier hun.

– Men søndagen skal holdes hellig, da skal det være stengt, skyter Bakke inn.

Annerledesdagen

Det er få ting som engasjerer Åse Linda Bakke mer enn kampen for søndagsfri. Hun har forståelse for at helsesektoren må ha bemanning på søndager, men Bakke mener det ikke handler om liv og død å få tak i mat eller klær på en søndag.

Coop Extra på Vigrestad holder åpent fra klokka 07 til 23 mandag til lørdag. Bakke mener dermed alle har god tid til å kjøpe melk og brød.

– Søndagen er den ene dagen i uka som vi kan bruke fritt til det vi måtte ønske oss. Vi kan være med barnebarn, venner eller komme oss ut på tur, sier hun.

Alle de ansatte på Coop Extra Vigrestad er medlemmer i Handel og Kontor. (Brian Cliff Olguin/HK-Nytt)

HK-medlemmet mener også at det ikke lønner seg med søndagsåpne butikker.

– Hvis vi går den veien, er jeg redd det vil oppstå behov for søndagsåpne barnehager og mer til, sier hun og rister på hodet.

