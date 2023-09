KrF: Ingen av våre handlet med aksjer

Fredag ble det kjent at Erna Solbergs (H) ektemann Sindre Finnes gjorde 3640 aksjehandler mens Solberg var statsminister. Han hadde en nettogevinst på 1,8 millioner kroner.

I en følelsesladet pressekonferanse erklærte Solberg selv at omfanget av ektemannens aksjehandel medfører at hun har vært inhabil i flere saker hun behandlet da hun var statsminister.

– Sindre har handlet langt mer enn han underveis har fortalt meg og Statsministerens kontor, sa Solberg.

SV vil ha gjennomgang

SVs Audun Lysbakken har varslet at partiet ønsker full gjennomgang av aksjeporteføljene til statsråder og ektefeller i forrige regjering.

Dagsavisen har spurt de fire partiene som på ulike tidspunkt var del av Erna Solbergs regjeringer om de har kartlagt aksjehandler for sine tidligere statsråder og deres ektefeller. Så langt har kun KrF svart.

KrF: Ingen av våre handlet aksjer

Kristelig Folkeparti (KrF) har allerede undersøkt sine tidligere statsråder, opplyser nestleder Dag Inge Ulstein til Dagsavisen.

– KrF har med bakgrunn i sakene som har vært fra nåværende regjering og nå også rundt Erna Solberg, forsikret oss om at våre statsråder i forrige regjeringsperiode fulgte reglene for aksjehandel og habilitet. Verken de eller ektefeller har handlet med aksjer i perioden de var en del av regjeringen.

Ulstein, som selv var statsråd i Solbergs regjering, sier det var spesielt å følge pressekonferansen i dag.

– Jeg vet hvor viktig ryddighet i slike saker har vært for Erna, og hvor tydelig hun var over for oss som var statsråder i hennes regjering. Nå blir det viktig at all informasjon legges fram. For KrF er det klart at også denne saken er noe kontroll- og konstitusjonskomiteen må se nærmere på.

