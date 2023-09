Kinesisk operasanger provoserer i Mariupols utbombede teater

Se video lenger ned i saken.

En kinesisk kvinne står på en balkong i skjelettet av et teater som er under ombygging. Hun ser rett inn i kameraet mens hun synger en russisk folkesang på morsmålet sitt. Wang Fang er navnet hennes. Hun er ikke internasjonalt kjent, men i Kina, der hun bor, er hun profesjonell operasanger og en velkjent influenser, skriver Berlingske.

Moralsk forfall

Den kinesiske operasangeren Wang Fan (38) var en del av en gruppe kinesiske bloggere som besøkte den okkuperte ukrainske byen, melder CNN. Nå har hun utløst en diplomatisk krangel etter at hun ble filmet mens hun sang der hundrevis ble drept i fjor.

– Fremføringen av sangen «Katjusja» av den kinesiske operasangeren Wang Fan på ruinene av Mariupols dramateater, der den russiske hæren drepte mer enn 600 uskyldige mennesker, er et eksempel på fullstendig moralsk forfall, sa Oleg Nikolenko, talsmann for det ukrainske utenriksdepartementet, i en uttalelse på Facebook.

– Deres ankomst er også ulovlig. Dette er et grovt brudd på ukrainsk lovgivning som regulerer utlendingers kryssing av statsgrensen, sier Nikolenko.

[ – Vi lever i en tid hvor matkøene vokser og hvor halvparten av oss har utrygg økonomi. ]

Går viralt

Mariupol-teateret ble bombet den 16. mars 2022, og hundrevis av mennesker som søkte tilflukt der ble drept. Satellittbilder viste at ordet «barn» var skrevet på fortauet utenfor teateret før det ble bombet.

Satelittbilder viser at ordet «barn» var skrevet på fortauet utenfor teateret som ble bombet i fjor. (Scanpix/AFP)

Den spontane fremføringen av den russisk-patriotiske folkesangen har vakt harme og går nå viralt på TikTok og andre sosiale medier.

– Et godt eksempel på at skjønnhet, kunst og sosial intelligens ikke nødvendigvis henger sammen, skriver en person i kommentarfeltet på YouTube.

[ – Når det kommer løfter om penger i lommeboken, går det foran alt. ]

Respektløst

Eksilordføreren i Mariupol, Vadym Bojtsjenko, sa at teateret, som ble truffet av et russisk luftangrep mens sivile søkte ly der, var et symbol på tragedie, et symbol på Russlands krigsforbrytelser som ikke burde brukes til underholdning.

– Folk døde der, blant dem barn. Å gjøre teateret til et turistmål og synge på de dødes bein er utrolig kynisk og respektløst overfor minnet om de døde sivile, sier han, ifølge New York Times.

«Katjusja» er en folkesang fra sovjettiden som ble populær under andre verdenskrig, og som oppfordret befolkningen til å tjene og forsvare landet sitt.

Det ukrainske utenriksdepartementet anklaget gruppen for å krenke landets grenser.

[ Republikanerne vil åpne riksrettsprosess mot USAs president Joe Biden. ]