Vold mot kvinner i idretten er et globalt problem og derfor har United Nations Women, UNESCO og Spotlight Initiative utviklet en håndbok for å legge til rette for hvordan organisasjoner og myndigheter kan samarbeide internasjonalt for å bekjempe vold mot kvinner i idretten.

Drapet på Agnes Tirop i 2021 har satt fart i samtaler om vold mot kvinner i idretten. (SIMON MAINA/AFP)

Målet med håndboken er å skape en felles forståelse av problemet, tilby praktiske verktøy for å håndtere vold mot kvinner i idretten og foreslå områder for effektivt samarbeid. Håndboken henvender seg til idrettsutøvere og beslutningstakere som ønsker å ta tak i vold mot kvinner og menn i idretten.

[ – Å synge på de dødes bein er utrolig kynisk og respektløst overfor minnet om de døde sivile, sier eksilordføreren i Mariupol ]

Stjernene som slukket

Drapene på de to kenyanske løpestjernene Agnes Tirop og Damaris Mutua vekker stadig avsky. Agnes Tirop var en stigende stjerne i eliteløpingens verden da hun ble knivstukket og drept i sitt hjem i 2021. Tirop hadde slått rekorden på 10 km for kvinner i Tyskland i september 2021, omtrent en måned etter at hun ble nummer fire på 5.000 meter under OL i Tokyo. Men, den 13. oktober 2021 ble 25-åringen funnet død av sin bror Martin Tirop hjemme i leiligheten sin i Iten, en landsby i høyden, vest i Kenya der mange langdistanse- og mellomdistanseløpere trener.

Iført Adidas sports-BH og shorts var hun sannsynligvis på vei ut for en løpetur, men ble funnet liggende i en blodpøl etter å ha blitt knivstukket i halsen.

Drapet på kenyanske Agnes Tirop vekker fortsatt avsky. (JONATHAN NACKSTRAND/AFP)

Et halvt år senere, nesten to kilometer fra huset hennes, skjedde tragedien igjen. En annen løper, Damaris Mutua, ble funnet kvalt i sitt hjem med en pute over ansiktet. Mutua hadde nettopp blitt nummer tre på et halvmaraton i Angola tidligere samme måned. Hun tok bronsemedalje i ungdoms-OL i Singapore i 2010.

Etterforskerne erklærte Tirops ektemann og Mutuas kjæreste som hovedmistenkte, skriver CNN som har publisert en ny artikkelserie om vold og global kjønnsdiskriminering i blant annet eliteidretten. Overgrepene er vanskelige å bekjempe fordi volden ofte holdes skjult i skam og regnes som en privatsak. Men, en økning i antall overgrep under nedstengningene i forbindelse med covid-19 har ført til oppfordringer om å bryte tausheten om kjønnsbaserte overgrep.

[ Vil ha flere svar om hva utenriksminister Anniken Huitfeldt visste om ektemannens aksjekjøp ]

Mistenker partnervold

Men, Agnes Tirop hadde ifølge New York Times tidligere fortalt andre idrettsutøvere at ektemannen hadde truet med å brekke beina hennes og drepe henne. Kort tid etter drapet forsøkte han å flykte landet, men bedyrer ifølge Nation Africa stadig sin uskyld.

Drapet har satt fart i en samtale i Kenya om hvordan man kan bekjempe vold mot kvinner. Der, som i så mange andre land er vold i hjemmet og seksualisert vold i stor grad skambelagt og betraktet som en privatsak.

Den kenyanske mellomdistanseløperen Viola Cheptoo holdt ifølge Washington Post en sterk tale for sin døde venninne i begravelsen:

– Vi er her fordi vi legger søsteren vår til hvile, men vi er også her for å heve stemmen. Vi trenger å bli hørt som kvinner. Vi trenger at folk forstår at vi ikke er verktøy. Vi er ikke noens eiendom, sa Viola Cheptoo, som også hyllet den avdøde løperen etter at hun selv ble nummer to i New York Marathon kort tid etter Agens Tirops dødsfall.

Sørgende med et portrettbilde av den kenyanske langdistanseløperen Agnes Tirop beskytter seg mot regnet under begravelsen i landsbyen Kapnyamisa i Kisumu Nandi-fylket 23. oktober 2021. - Agnes Tirop, dobbel verdensmester på 10 000 meter (i 2017 og 2019) og nummer fire i de siste olympiske leker i Tokyo på 5 000 meter, ble funnet knivstukket i parets hjem i Iten, en høylandsby vest i Kenya der mange langdistanse- og mellomdistanseløpere trener. (SIMON MAINA/AFP)

– Vi vet at mange idrettsutøvere lider i stillhet, sier hun til Washington Post som skriver at Cheptoo er blant en gruppe idrettsutøvere og slektninger av Tirop som har dannet gruppa «Tirop’s Angels» for å øke bevisstheten om vold mot kvinner i idretten.

Svært vanlig

Som en reaksjon på Tirops død har Cheptoo, sammen med elitemaratonløperne Mary Wacera Ngugi, Joan Chelimo og mange andre i elitemiljøet, gått sammen for å øke bevisstheten, skape ressurser for å støtte voldsofre og forhindre at andre blir utsatt for overgrep. 32 år gamle Ngugi, som kom på tredjeplass i årets Boston Marathon, forteller til nettstedet Runner’s World at det er «svært vanlig» at kenyanske kvinner i eliteløpsmiljøet blir kontrollert av ektemennene sine og utnyttet til å tjene penger. Hun forklarte at disse løpernes ektemenn ofte starter som trenere eller oppløpere og til slutt utøver total kontroll over karrieren deres.

– De fleste vet egentlig ikke hva som skjer, for folk der ute ser oss bare vinne løp, de ser oss slå rekorder, men de vet faktisk ikke hva som skjer bak kulissene, uttalte Mary Wacera Ngugi til Runner’s World.

[ – Jeg ble sjokkert av det jeg så. Det var som en tsunami ]