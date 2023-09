Rødt i Trondheim: – Vi skal strekke oss langt for å hindre at vi får en Høyre-ordfører

4,6 prosent er godt under det Arentz hadde håpet på. Det betyr to mandater minus – fra fem til tre i kommunestyret.

– Dette var vi ikke helt forberedt på, merker jeg. Ingen målinger tydet på det, sier Rødt-lederen.

Hvor velgerne har tatt veien, vet han ikke. Men han registrerer at Høyre gjør et veldig godt valg, og han innrømmer at det ikke var noen pangstart å få en partileder som stjal solbriller i begynnelsen av valgkampen.

– Men jeg hadde egentlig tenkt at det ikke skulle ramme oss lokalt. Men det kan ha svekket tilliten til partiet også i Trondheim, selv om målingene ikke har vist det. Vi har ligget langt over dette i målingene, sier Roald Arentz.

Det eneste håpet hans nå er at det ikke blir en ordfører fra Høyre i byen.

– Vi skal strekke oss langt for å hindre at vi får en Høyre-ordfører, sier Roald Arentz.

SV-Mona smilte bredt

SV endte opp med en oppslutning på 12,3 prosent og har en framgang som gjør varaordfører Mona Berger enda mer attraktiv når poster skal fordeles i Trondheim.

Partiet gikk opp med både ett prosentpoeng og ett mandat.

– I tillegg ligger det an til et rødgrønt flertall, konstaterer Mona Berger på SVs valgvake i Trondheim.

Hun hadde heller ikke gitt opp kampen om selveste ordførervervet ved midnatt.

Framgangen til SV har blant annet betydning for formannskap og eventuelle lederverv i utvalg i kommunen.

Fortsatt rødgrønt

– Det som betyr noe nå, er at det blir et fortsatt rødgrønt styre i Trondheim, mener Berger.

– Det er mål nummer en. Men det er også hyggelig at vi selv gjør det bra. Også at vi er det eneste partiet som styrer som går fram, setter vi pris på, sier hun.

– Hvorfor går dere fram?

– Vi mener det vi sier. Det vi lovet og jobbet for i valgkampen for fire år siden har vi levert på. Og folk vet at når vi jobber for noe, er det på bakgrunn av at velgerne vil at vi skal gjøre det.

Dystert hos Senterpartiet

Om Mona Berger smilte, var stemningen på Senterpartiets valgvake meget dyster.

Gruppeleder og førstekandidat, Vegard Frøseth Venes, opplever nå å bli alene i Sp-gruppa. Partiet mister fire av fem i kommunestyret.

– Det er en god del som kjenner på litt skuffelse, sier han.

Senterpartiet hadde et brakvalg i Trondheim og nasjonalt for fire år siden.

– Målet var å få inn to, så vi ikke skulle havne lavere enn 2015. Da fikk vi 2,7 prosent. Nå lander vi på to prosent. Det er svært skuffende, sier han.

– Men det har vært en tung tid for partiet. Vi har fått lite drahjelp nasjonalt. Vi har mistet den nasjonale drivkraften. Jeg tror ikke vi bare kan skylde på regjeringen men mye handler nok om nasjonale trender, mener Venes.

– Senterpartiet hadde en veldig medvinds-periode i 2019. Det gjør noe med velgernes oppfatning av partiet lokalt. Politikken er den samme i dag, men nå gir det ikke det samme utslaget på målingene, er hans analyse.

Melkøya

Den siste perioden har Senterpartiet både hatt en kommunalråd og en utvalgsleder. Håpet denne gang var en plass i formannskapet.

Men en oppslutning på to prosent og ett mandat gir ikke gode forhandlingskort uansett hvilket parti han vil gi sin støtte.

Venes er ikke i tvil om at Melkøya er en av årsakene til Senterpartiets tilbakegang.

– Det er ingen tvil om at den saken har skapt mye harme hos folk. Det er det tydeligste eksempelet på et nederlag – et landsmøtevedtak i Senterpartiet som vi tapte i regjering, mener Fenes.

