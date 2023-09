SSB-tall på valgdagen: – Vil definere mange ordførere

Konsumprisindeksen (KPI) steg 4,8 prosent i august sammenlignet med samme periode i fjor. KPI justert for avgiftsendringer og uten energivare (KPI-JAE) steg med 6,3 prosent samme periode. Utviklingen i strømprisene trekker tolvmånedersveksten ned fra juli, melder SSB.

– I fjor målte vi høy prisvekst på strøm fra juli til august. I år er situasjonen motsatt. Strømprisene falt i de fleste deler av landet fra juli til august. Dette en viktig grunn til at tolvmånedersveksten i KPI går ned, sier Espen Kristiansen i SSB.

Prisene på strøm inkludert nettleie falt med 10,9 prosent fra juli til august i år. Dette gjør at prisene er 26,1 prosent lavere i august 2023 sammenlignet med august i fjor.

– En av grunnene til dette fallet er fyllingsgraden i vannmagasinene i de sørlige prisområdene. Den har vært betydelig høyere gjennom 2023 sammenlignet med 2022 og da særlig i august etter mye nedbør, forklarer Kristiansen.

− Kan gi lavere rente

− Det var overraskende gode nyheter. Nå har vi hatt to måneder på rad med lavere inflasjon enn ventet. Inflasjonen er fortsatt for høy, men er den laveste siden 2022, og mye lavere enn markedet ventet. Kjerneinflasjonen er noe høyere, men faller også til det lavest siden mars i år, sier sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank.

− Det beste er at inflasjonen har falt atskillig mer enn Norges Bank har forventet i sine prognoser, legger han til.

Dette siste er derfor godt nytt for boliglånsrentene til folk. Det bidrar isolert sett til en lavere rentebane for Norges Bank.

− Sentralbanken har varslet at renten settes opp i september. Nå er sjansene større for at de avventer dette rentehoppet til oktober. Dagens tall er også et godt argument for at rentetoppen allerede er nådd, og at Norges Bank tenker at rentehoppene har vært tilstrekkelig, sier Knudsen, men:

− Jeg tror imidlertid sjansen er størst for at vi får et siste rentehopp i september som blir det siste.

Symboltungt på valgdagen: − Definerende

Samme dag som inflasjonstallene for august ble publisert, er det også valgdag.

− Inflasjon- og rentenivå vil påvirke mange ordførere, og definere mange ordførerkarrierer de neste fire årene. Derfor er det nærmest noe symboltungt over at SSB-tallene for inflasjon kommer i dag, sier Knudsen.

− Det er jo sånn at inflasjonen og renten vil være helt avgjørende hvilke midler ordførerne og befolkningen har til rådighet den neste perioden. Du finner knapt enkeltsaker i politikken som betyr mer enn inflasjonen og renten – og kostnadene på mange prosjekter, som vei og bygg, har økt mye, utdyper sjeføkonomen.

Han minner om det legendariske slagordet «it`s the economy, stupid», som i sin tid forklarte Bill Clintons valgseier i 1992.

− Det viser til at hvis folk har jobb og føler seg trygge på økonomien, vil de ikke skifte ut kapteinen på skuta – eller ordføreren i en kommune. Men hvis perioden er preget av utrygghet og usikkerhet, er sjansen mye større for ikke å bli gjenvalgt. Sjelden har personlig økonomi vært et så dominerende tema som nå, avslutter Knudsen.