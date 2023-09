Prinsesse Dianas kjoler solgt for 17 millioner kroner

Tre av prinsesse Dianas kjoler innbrakte 1,3 millioner pund på amerikansk auksjon nylig, melder The Telegraph. Omregnet til norske kroner ble de tre kjolene solgt for til sammen over 17 millioner kroner

Auksjonen Julien’s Auctions holder til i Beverly Hills, og solgte kjolene på arrangementet Legends: Hollywood And Royalty, en auksjon med mer enn 1.400 gjenstander. Auksjonen ble holdt i forbindelse med feiringen av 100-årsjubileet for Warner Bros. Ifølge auksjonshuset hadde de tre designerkjolene ikke blitt vist offentlig på over 30 år.

Dresses that belonged to Princess Diana are on display ahead of the auction Legends: Hollywood & Royalty at Julien's Auctions in Beverly Hills Kjoler som tilhørte prinsesse Diana ble solgt på auksjonen Legends: Hollywood & Royalty hos Julien's Auctions i Beverly Hills, California (MARIO ANZUONI/Reuters)

Inspirert av prinsen

De ble opprinnelig kjøpt av Ellen Petho, en amerikansk forretningskvinne, på en Christie’s-auksjon i New York to måneder før Dianas død i 1997.

En av døtrene hennes forteller Mail on Sunday at moren den gangen kjøpte kjolene etter å ha lest den unge prins Williams oppmuntring til Diana, som gjorde at prinsessen valgte å selge de brukte klærne sine til inntekt for veldedige formål:

– Moren vår leste inskripsjonen inne i auksjonskatalogen om prins William som fortalte moren sin at kjolene ikke burde ligge i skapet hennes, at de burde være ute i verden og gjøre godt. Jeg tror det var det som inspirerte henne, sier Karrie Petho.

25år siden prinsesse Diana døde Evig moteikon: Den sørafrikanske frihetshelten Nelson Mandela viser Diana veien da hun besøkte Cape Town 17. mars 1997. (SASA KRALJ / AP/NTB)

Favorittdesigner

En av kjolene, den røde silkekjolen Diana bar på Odeon Leicester Square i november 1991 er designet av den kongelige favorittdesigneren Bruce Oldfield, som også er mannen bak dronning Camillas kroningskjole. I forbindelse med Camillas kroningskjole fortalte han til The Guardian om hvordan det har vært å kle opp kjendiskvinner som Bianca Jagger, Charlotte Rampling og prinsesse Diana. Avisen møtte han hjemme i leiligheten i Battersea, London der han snakket fritt om det dronning Camillas kontroversielle valg av designer, fordi det var garantert å føre til sammenligninger med prinsesse Diana.

