– Politikerne stiller kun opp når det skal sankes stemmer

«Hei! Du vet hvordan vi har det hjemme, mamma har lite penger til husleia … Har du et matkort, så vi kunne kjøpt litt mat?». Tekstmeldingene tikker inn på telefonen til Liza Marie Thorvaldsen i Trøgstad. Hun er leder av Hjelp oss å hjelpe – Østfold og forteller om mottak av titalls meldinger daglig. Pågangen og rop om hjelp har doblet seg det siste året.

– Tekstmeldingen over kom fra datteren i familien. Mammaen våget ikke selv å spørre om hjelp. Det er ille. Pågangen er størst en ukes tid før trygd eller lønn utbetales. Hovedsakelig ber de fleste om hjelp til å skaffe mat, men klær til barna er også en gjenganger. Det er så mange triste skjebner der ute. Foreldre som er redd for å miste alt, fordi de ikke får det til å gå rundt økonomisk, forteller Thorvaldsen til Dagsavisen.

– Det er tøft å ikke strekke til

For ni år siden flyttet Liza Thorvaldsen til Indre Østfold. 14 dager senere startet engasjementet for medmennesker i vanskelige situasjoner. De siste årene som leder av Hjelp oss å hjelpe, sammen med sju andre samfunnsengasjerte damer i fylket.

Mange har blitt tvunget til å stramme inn livreima når boutgifter, strømkostnader, kjøp av klær og mat har økt kraftig. Som alenemamma med én inntekt i familien merker Liza Thorvaldsen selv hvor vanskelig det er å få endene til å møtes.

– Til og med familier med to inntekter sliter nå. Jeg innrømmer at tårene kommer fordi det er tøft å ikke strekke til. Dessverre ser jeg at de som tidligere hang etter økonomisk, sannsynligvis aldri vil klare å komme seg opp igjen. Folk blir psykisk syke av å gå slik. Dag ut og dag inn, sier hun.

– Noen partier har tatt kontakt og vil ha oss med i intervjuer. Men det er ingen politikere som er interessert ellers, eller villig til å stille opp, sier Liza Marie Thorvaldsen, leder i Hjelp oss å hjelpe – Østfold. (Tomm Pentz Pedersen)

Valgflesk og politikerforakt

Etter flere uker med partienes promoteringer før kommune- og fylkestingsvalget, har Liza Thorvaldsen i hjelpeorganisasjonen fått nok.

– Før valget var politikerne høyt på banen angående økende fattigdomsproblematikk. Noen partier har tatt kontakt og vil ha oss med i intervjuer. Men det er ingen politikere som er interessert ellers, eller villig til å stille opp. Kun når det skal sankes stemmer. Det er ikke rart det blir politikerforakt, tordner Liza Thorvaldsen.

HJELP OSS Å HJELPE

Non-profit frivillighet for narkomane, hjemløse, enslige, familier, studenter, eldre og alle andre som trenger det i Norges land.

Hjelp oss å hjelpe ble til på grunn av en enkel Facebook-status. Det ble etterlyst varme klær til narkomane og hjemløse i Oslo. Dette spredde seg som ild i tørt gress og flere startet opp rundt om i landet. Det er nå flere avdelinger og mange kontaktpersoner rundt om i landet. Det satses på gjenbruk for å spare miljøet, samtidig som man hjelper mennesker med behov for det organisasjonen kan bidra med.

Kilde: Hjelp oss å hjelpe

