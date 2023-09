INP: − Kari og Sissel har meg på «speed dial»

− Da vil jeg ønske velkommen til INP aller første valgvake her i Stavanger. Det blir spennende å se om vi får inn null, én, to eller tre representanter i kommunestyret. Både Kari og Sissel har sagt at de har meg på «speed dial».

Slik åpner Jan Inge Selvik, fylkesleder i Industri- og næringspartiet (INP) sin velkomsttale på partiets valgvake. Stedet er Patrioten Bistro i Hillevåg i Stavanger.

− Dette er tentamen for oss, eksamen blir ved neste valg om to år. Jeg mener vi skal være rebellen i kommunestyret, for det trengs. Vi vil tone ned det grønne skiftet. Det blir for dyrt og går på bekostning av andre viktige investeringer, fortsetter Selvik.

På INPs valgvake er det koldtbord og god stemning (Eilin Lindvoll)

− Bryr meg lite om vi sparkes til høyre eller venstre

Rogalands Avis er til stede på INPs valgvake og tar en prat med partilederen.

Hvordan har du det nå?

− Jeg kjenner på en haug med sommerfugler. Tankene mine går i alle retninger. Mest av alt tenker jeg på hva jeg har begitt meg ut på.

− Tanken som imidlertid streifer meg mest, er at måten vi stiller til valg på føler jeg rett og slett er en samfunnsoppgave for meg. Jeg vil gjøre det bedre for innbyggerne i kommunen vår. Dette henger nok sammen med at jeg er gammel fagforeningsmann, sier Selvik til RA.

Han understreker kjapt at dette ikke betyr at han er på rød side.

− Om vi sparkes i retning høyre eller venstre, bryr jeg meg lite om, sier han.

Ja, for mange lurer jo på hvor INP vipper hen. Hva tenker du om de mulige utfallene?

− Det vil nok ikke bli som mange tenker. Vi vil nok uansett være i opposisjon. Først og fremst er dette fordi vi vil kommen innenfor og lære. Og så ønsker vi å være en rebell, for det trengs i politikken, svarer Selvik.

− Én av våre hovedsaker er å beholde oljeindustrien og videreutvikle denne. Det kan bli vanskelig i samarbeid med Arbeiderpartiet dersom Miljæpartiet De Grønne (MDG) også skal være med, da de er et avviklingsparti. I samarbeid med Høyre kan Venstre bli vanskelige for oss å forholde oss til, sier Selvik.

− Så, jeg ser egentlig ikke for meg å samarbeide med noen av partiene. Vi vil møte altfor mye grønn satsing uansett, understreker han.

NRK Rogaland intervjuer INP-leder Jan Inge Selvik på partiets første valgvake (Eilin Lindvoll)

Disse sakene er viktige for INP

Bortsett fra å beholde og videreutvikle oljeindustrien, hva er de viktigste sakene for INP?

− Vi vil ikke bygge vindturbiner i Stavanger. Vi vil satse på eldreomsorgen, for vi blir flere eldre og trenger mer folk til å ta vare på oss når vi blir gamle. Skolepolitikk er også viktig for oss. Her om dagen var jeg på besøk på min gamle skole på Revheim. Der hadde de ennå samme pultene som da jeg gikk der. Slik kan vi ikke ha det, svarer 62-åringen.

− Bro til Vassøy er en annen sak vi ikke vil gi oss på, fortsetter han.

− INP vil gå inn med fokus på ansvarlighet. Kjekt-å-ha kan vi vente med, avslutter Selvik.

RAs valgstudio: Følg det særdeles spennende valget i Stavanger − og Sandnes