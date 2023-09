Stem på en arbeider, sier forbundet. Men ingen Ap-kandidat er å se

«Bruk stemmeretten», er appellen på forsida av valgkampbrosjyren fra Fellesforbundet i Oslo. På baksida er oppfordringa «Stem på en arbeider».

Sju blide bystyrekandidater smiler mot en fra baksida av folderen forbundets lokalavdelinger i hovedstaden har gitt ut.

Én SV-er

Blant kandidatene finner en barista, en bartender, en tungbilmekaniker, en typograf, et sykkelbud, en tømrer og en organisasjonsarbeider.

Alle er arbeidere og alle er medlemmer av Rødt, bortsett fra én. Tungbilmekanikeren er medlem av SV.

Har ikke Arbeiderpartiet en eneste arbeider på lista?

Jo visst er det arbeidere i Arbeiderpartiet

FriFagbevegelse kontakter Arbeiderpartiets partikontor og partisekretær i Oslo, Øyvind Slåke.

Slåke trenger dagen på å orientere seg. Da slår han bevisene i bordet:

18 navn på en liste med 65 Ap-kandidater går under kategorien arbeidere.

Her er det to sykepleiere fem lærere, en rørlegger, en signalmontør, flere med ulike tillitsverv og en fengselsbetjent.

Vil ikke assosieres

Ett medlem av Fellesforbundet som står på kommunevalglista til Arbeiderpartiet, står ikke på lista som partikontoret sender over. Hun skulle dermed være kvalifisert til å smile fra baksida av Fellesforbundets folder, men har ikke blitt spurt.

Hadde hun blitt spurt, hadde hun sagt nei. På grunn av forhold på jobben, vil hun ikke bli assosiert med partipolitikk.

Det er Fellesforbundet som har produsert malen til brosjyren, men det er opp til de lokale foreningene å fylle på med kandidater.

Viser situasjonen

– Hva synes du om at dere ikke fant noen Arbeiderparti-kandidater til brosjyren?

– Det viser vel situasjonen slik som den er, svarer Joachim Espe.

Han er leder i Oslo bygningsarbeiderforening, som er en av Fellesforbundets sju fagforeninger i Oslo-området.

Espe er også kandidat til kommunestyret. Han har en sjuende plass på Rødts liste i Ås og 12. plass på fylkeslista i Akershus.

Men det gir ingen plass i noen brosjyre.

Espe roser for øvrig Fellesforbundet, som gir ut valgmateriell som fremmer kandidater fra hele venstresida.

Samarbeider godt med Fellesforbundet

Partisekretær Øyvind Slåke mener at lista som han har sendt over, viser at Arbeiderpartiet har god forankring i arbeidslivet og fagbevegelsen.

– I de åtte årene vi har styrt i Oslo, har vi hatt et godt samarbeid med Fellesforbundet og fagbevegelsen. Det har blant annet gitt en kraftfull arbeidslivspolitikk, sier Slåke – og viser til at dagens byråd har fått på plass Oslomodellen for et seriøst arbeidsliv.

