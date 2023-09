Kan miste byrådsmakten: – Nå er det full mobilisering

– Eldreomsorg er den absolutt viktigste saken for oss i denne valgkampen. Eldreomsorg er kjernen i Arbeiderpartiets valgløfter i år, og i det vi allerede har lagt inn våre budsjetter for 2024, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til Dagsavisen.

Oslo Aps valgkamp er inne i den avgjørende innspurten. Johansen bruker en av de siste dagene av sin andre byrådsperiode til å varsle at byrådet har foreslått å sette av godt med penger på Oslobudsjettet for at det nye Tåsenhjemmet skal bli et heltidssykehjem.

Det er jevnt mellom rød og blå blokk i hovedstaden, men mandag 11. september kan Johansen og det rødgrønne byrådet miste makten etter åtte år i posisjon.

– Nå er det full mobilisering i helga. Vi må få folk opp av sofaen og ned fra gjerdet, sier Johansen.

Sykehjem på heltid

Vi står utenfor en byggeplass som ligger midt inne blant de mange eplehagene på Tåsen, og ser at det nye sykehjemmet er i ferd med å reise seg. Neste høst skal etter planen 130 beboere få flytte inn her. Johansen forteller at byrådet foreslår 7 millioner til Tåsenhjemmet på budsjettet for 2024, mens ytterligere 14 millioner skal på plass på budsjettet hvert år fram til 2027, noe som til sammen blir 49 millioner for årene 2024–2027. Tåsenhjemmet blir det andre såkalte heltidssykehjemmet i Oslo, etter at Lambertseterhjemmet åpnet i juni i år. Begge skal driftes med bare heltidsstillinger.

– Dette blir et sykehjem som starter helt på nytt, med nytt bygg, nye beboere og nye ansatte som alle skal jobbe heltid. Vi har veldig tro på vår modell, sier byråd for helse, eldre og innbyggertjenester, Marthe Scharning Lund, som også har tatt turen opp til Tåsen litt utenfor sentrum i Oslo.

Bra for kvinner

Det første spadetaket til det 14.000 kvadratmeter store bygget ble tatt av tidligere byråd Victoria Marie Evensen i februar 2022. Det gamle Tåsen sykehjem fra 1973 var i dårlig forfatning, og ble revet i 2019. Nåværende eldrebyråd Marthe Scharning Lund er den som nå følger opp prosjektet. Hun og byrådet har stor tro på at den nye heltidsmodellen vil mange positive følger.

De små stillingsbrøkene med mange ansatte forsvinner, og beboerne får få, faste hjelpere som kjenner dem godt, mens de pårørende får færre ansatte å forholde seg til. Samtidig mener byrådet at heltidsarbeid er bra likestillingspolitikk. Det er gjerne kvinner som har de tyngste jobbene og tjener minst. De sikres nå en god lønn, bedre pensjon og et bedre arbeidsmiljø, mener de.

– Vi tror også sykefraværet vil gå ned med denne modellen. Nå bruker vi denne muligheten til å teste ut vaktplaner og turnuser, i samarbeid med fagforeningene, og følger det opp med forskning etterpå. sier Lund til Dagsavisen, men legger til at det ikke er sikkert at heltidsmodellen passer for alle sykehjem.

– Men vi tenker at heltid må være hovedregelen.

– Stor utfordring

Om det blir Raymond Johansen og Marthe Scharning Lund som får æren av å være med på åpningen av det nye Tåsenhjemmet neste høst, får vi først vite på valgdagen. 11. september. De rødgrønne har hatt et knapt flertall på flere målinger, men Raymond Johansens rødgrønne byrådstid kan også være over om få dager.

Uansett om det blir borgerlig eller rødgrønt styre, vil måten Oslo og Norge håndterer økningen av antall eldre på de kommende årene ha enorm betydning, mener Johansen.

– Bare det å bygge nok sykehjemsplasser og få inn nok ansatte er en stor utfordring. En sterk og god offentlig omsorg vil være definerende for vårt velferdssamfunn framover, sier byrådslederen.

