Bekjemper ulikheter i det lange løp

---

Personalia:

Navn: Sara Nustad Mauland

Født: 16. juli 1976

Sivilstatus: Singel

Bosted/bydel: Storhaug

Parti: Rødt

---

I 1994 ble det politiske engasjementet til den gang 18 år gamle Sara Mauland for alvor vekket. Saken var den store, nasjonale tematikken som det året endte med en egen folkeavstemning, nemlig norsk EU-medlemskap eller ikke. Rødt-politikeren stemte nei til EU den gang – noe annet var utenkelig da som nå.

– Hvis jeg skal trekke fram en sak som har vært med og forme meg som politiker så var det kampen mot norsk EU-medlemskap i 1994. Da snakket vi mye om folkestyre og viktigheten av at beslutninger ble tatt på så lavt nivå som mulig – nær dem det angikk, sier hun til RA.

47-åringen husker at hun var takknemlig for foreldrenes timing den gangen.

– Jeg var akkurat fylt 18 og kunne stemme for første gang. Det var stort, og jeg husker at jeg var glad jeg var født da jeg var født, slik at jeg faktisk kunne være med å bidra i folkeavstemningen, sier hun til RA og ler.

Spurt flere ganger

Engasjementet i EU-saken førte til at hun ble kontaktet av partiet Rødts forløper Rød Valgallianse (RV), og ble spurt om å stille til valg for dem i 1995. Det takke hun nei til den gang. Utdanningsplaner og jobb kom først.

Men etter å ha avslått forespørsler om å stille til valg for partiet ved hvert kommunevalg og stortingsvalg siden 94, ga hun til slutt etter i 2009, og sa ja til å stå på listen til stortingsvalget.

---

---

– Fortell litt om hva som fikk deg engasjert i lokalpolitikken, og partiet du representerer?

– Det er så enkelt som at jeg ble spurt av Rødt om å stå på lista deres. Så til forskjell fra mange andre så var det ingen enkeltsak lokalt som trakk meg inn, men heller en følelse av at så lenge jeg hadde tid og krefter så burde jeg være med og bidra, sier Rødt-toppen.

Da hun til slutt sa ja til å representere Rødt hadde hun vært tilbake i Stavanger noen år etter å ha fullført utviklingsstudier og studert arabisk språk på universitet i England, og var etablert med jobb og gjenopptatt nettverk i hjembyen.

– Det var mer rom for politisk engasjement da, så jeg sa ja, sier hun.

Det ble ikke stortingsplass ved det valget, men to år senere takket hun igjen ja. Da til å toppe partiets liste i kommunevalget i Stavanger.

– Det var smigrende å bli spurt, og den gang fikk vi ett mandat i kommunestyret. Det ble Truls Drageset Dydland som var nummer to på listen, men han passerte meg på flere personstemmer, minnes Mauland, som dermed ble 1. vara i sin første politiske periode.

Nå går hun etter alle solemerker inn i sin tredje periode som folkevalgt.

Sara Mauland, Rødt Stavanger Sara Mauland, listetopp for Rødt i Stavanger. (Mari Wigdel)

– Hvorfor bør folk stemme på deg og ditt parti?

– Folk bør stemme på Rødt fordi vi har den beste politikken for å bekjempe ulikhet. Vi er tydelige på hva vi mener, og vi er opptatt av at de som stemmer på oss skal kjenne igjen politikken vår også etter valget. Vi er et aktivistparti med røttene våre godt plantet i fagbevegelsen, i kvinnebevegelsen og i solidaritetsbevegelsen, og vi har vært med å gjøre Stavanger både rødere og grønnere de siste fire årene, sier Mauland.

Å bidra til å utjevne forskjeller ligger i grunnverdiene partiet Rødt og gir gjenklang hos meg personlig. — Sara Nustad Mauland

– Hvilke saker blir avgjørende for dette valget?

– Hvis det er opp til oss i Rødt så blir det kamp mot ulikhet og fattigdom, en byutvikling som er for innbyggerne og ikke utbyggerne og universelle ordninger som gratis SFO, gratis kollektivtransport, gratis skolemåltid og gratis trygghetsalarm.

– Hva er saksområdet du brenner mest for og hvorfor?

– Kamp mot forskjeller – og dyrs rettigheter er kjernesakene mine. Å bidra til å utjevne forskjeller ligger i grunnverdiene partiet Rødt og gir gjenklang hos meg personlig. Jeg tror at et mer rettferdig samfunn, med mindre forskjeller skaper et bedre samfunn. Det lar seg for eksempel ikke gjøre å løse klimautfordringene uten å løse fattigdomsproblematikken, sier hun og legger til:

– Når det gjelder dyrevelferd, så ble jeg veganer 12 år siden og er medlem av Dyrebeskyttelsen. Begge deler med bakgrunn i at jeg er opptatt av å behandle alle levende vesener godt og gjennom det redusere graden av lidelse i verden, sier Mauland.

Tydeligere forskjeller

Årets valgkamp er i innspurten, og den har vært lang. Kanskje spesielt for Rødt, som fikk et nokså dramatisk lederskifte etter et svært mye omtalt solbrilletyveri ved inngangen til selve valgkampen.

– Jeg liker valgkamp. Å stå på stand, treffe folk og jobbe med å få ut budskapet om sakene vi tror på. Valgkampen vår ble ikke helt som planlagt med lederbyttet midt på sommer, men jeg opplever at vi lokalt har kommet greit gjennom det. Det har vært viktig for oss å poengtere ikke Bjørnar Moxnes de stemmer på her, men partiets lokale representanter, sier 47-åringen og fortsetter:

– Så har vi også et knippe svært dyktige politikere som sto klar til å ta utfordringen, som vår nye leder Marie Sneve og Mímir Kristjánsson. Vi har en flink stortingsgruppe i ryggen som vært synlige, og vi i Stavanger er ekstra glade for å ha Mímir her og han har brukt sommerferien sin på å drive valgkamp.

Tror på fire, håper på seks

Når det gjelder valgresultat, tror Mauland på oppslutning omtrent som ved forrige lokalvalg.

– For Rødt sin tror jeg det kommer til å gå like bra som for fire år siden, og at vi beholder våre fire mandater. Jeg håper selvsagt at vi går litt fram, og kanskje øker til seks faste i kommunestyret.

Samtidig er hun spent på hvordan sammensetningen av kommunestyret blir totalt sett og har stor tro på at flertallet hun er en del av kommer sterkt på slutten, slik de ferskeste meningsmålingene kan antyde.

– Jeg tror Høyre og de borgerlige hadde en tidlig formtopp, og tror ikke alle som har sagt at de skal stemme borgerlig faktisk gjør det på valgdagen. Det blir spennende helt inn og det avgjørende blir trolig hvor proteststemmene som ved forrige valg havnet hos bompenge-partiet til slutt havner, sier Rødts listetopp i Stavanger.

---

Favoritter:

Hobby: Å løpe langt

Å løpe langt Musikk: Det går mest i pop og elektronika, akkurat nå gjenoppdager jeg 80-tallet, som er bedre enn sitt rykte også når det gjelder musikk.

Det går mest i pop og elektronika, akkurat nå gjenoppdager jeg 80-tallet, som er bedre enn sitt rykte også når det gjelder musikk. Film: The Breakfast Club

The Breakfast Club Bok: «The Robber Bride» av Margaret Atwood

«The Robber Bride» av Margaret Atwood Mat: Indisk – curry blir aldri feil

Indisk – curry blir aldri feil Sted: Utenom Stavanger? Må nesten si Brighton i England.

Motstanderros:

Si noe positivt om en av dine politiske motstandere:

– Hege Benedicte Blom Stene i Venstre har et ekte engasjement for trehusbyen og er i tillegg en veldig hyggelig dame.

---