Reagerte da hun så dette innlegget til Oslo Ap: – Det er helt vilt

Midt i valgkampinnspurten har Oslo Arbeiderparti annonsert flittig i sosiale medier med ulike kampsaker for partiet. Én av dem er bygging av flerbrukshaller. I Oslo Aps bystyreprogram slås det fast at de skal sikre innbyggerne god tilgang til flerbrukshaller. Derfor var det ingen overraskelse da partiet la ut et innlegg på onsdag, der de skrøt av hvor mange slike haller har klart å bygge eller rehabilitere mens de har vært med på å styre byen.

– Vi har hatt en kjempesatsing på flerbrukshaller de siste åtte årene, sto det i innlegget, sammen med en oppfordring til å stemme på Raymond Johansen og Oslo Ap. Deretter listet de opp 25 flerbrukshaller som de hevder å ha fått i stand.

Innlegget mottok flere titalls likerklikk og fikk stå uimotsagt i flere dager, inntil Kaja Johansen undersøkte saken nærmere. Hun er frivillig i Bækkelagets SK og engasjert i utbyggingen av idrettshaller i hovedstaden. Hun stusset over flere av hallene på Aps liste, og bestemte seg for å dra ut for å oppsøke hallene og sjekke status på dem. I tillegg kontaktet hun flere prosjektledere i kommunen.

Resultatet sjokkerte håndballmoren: 12 av de 25 flerbrukshallene som Ap skrøt av å ha bygget, finnes ikke. I stedet er de under planlegging, i mange tilfeller flere år fram i tid. Eksempelvis er flerbrukshallen på Mortensrud ikke politisk behandlet ennå. Pengene er ikke bevilget og reguleringsplanen er ikke vedtatt i bystyret, selv om det er satt av penger i kommunens budsjett.

– Det er helt vilt. Det er ikke til å tro at de kan gå ut og si noe offentlig på den måten. Bygg er noe fysisk, som det er mulig å se. De kan ikke snakke seg bort fra det, sier Johansen til Dagsavisen.

Flerbrukshall på Mortensrud er noe av det Oslo Ap skrøt av å ha bygget. Men den finnes ikke. I stedet skal hallen, og flere andre byggeprosjekter i området, etter planen ut på høring senere i år. Reguleringsplanen er ennå ikke behandlet av bystyret. Investeringsmidlene er heller ikke formelt bevilget. (Oslo kommune / Alt.arkitektur AS)

Erkjenner feil

Johansen la ut et innlegg om funnene sine på Facebook, som fikk god spredning fredag. Mange har engasjert seg i saken og ment at Ap lyver for velgerne sine. Selv mener hun at partiet rett og slett har tabbet seg ut.

Etter at Dagsavisen tok kontakt, la Oslo Ap ut en korrigert versjon av innlegget. (Skjermdump)

– Jeg tror de har vært desperate i kommunikasjonen om idrettspolitikk og jobbet litt mer unøyaktig enn de ellers ville gjort, sier hun.

Øyvind Slåke, partisekretær i Oslo Arbeiderparti, bekrefter at innlegget ikke inneholdt korrekt informasjon.

– Her har det gått litt fort i svingene. Selv om vi har en god track-record med å bygge det vi planlegger, så blir dette for upresist. 13 haller er ferdige og i bruk, 12 av hallene er ikke ferdig bygget, men er finansiert og under planlegging, sier han.

Etter at Dagsavisen tok kontakt, valgte Ap å slette innlegget fra sosiale medier. De la senere ut en korrigert utgave.

---

Dette er flerbrukshallene som Oslo Ap skrøt av å ha bygget eller rehabilitert

Ensjø flerbrukshall

Økern Torgvei flerbrukshall

Haugerud flerbrukshall

Hoff flerbrukshall

Furuset flerbrukshall

Myntgata 2 flerbrukshall

Mortensrud flerbrukshall

Bjørvika flerbrukshall

Bentsebrugata flerbrukshall

Nytt Tøyenbad med flerbrukshall

Løen aktivitetspark og flerbrukshall

Dælenenga flerbrukshall

Majorstuen flerbrukshall

Korsvoll flerbrukshall

Tokerud flerbrukshall

Vestli flerbrukshall

Ullern flerbrukshall

Grorud flerbrukshall

Tøyen flerbrukshall

Årsvoll flerbrukshall

Uranienborg flerbrukshall

Lambertseter flerbrukshall

Brynseng flerbrukshall

Valle VGS

Stovner flerbrukshall

(De 12 første i lista er ikke bygget ennå)

---