– Høyre gjentar en del usannheter. Vi begynner å bli litt lei, sier leder i Oslo Ap og stortingsrepresentant Frode Jacobsen.

– Og jeg syntes det er skitten valgkamp å holde på den måten. En ting er om det hadde vært et enkelttilfelle. Men her er det gjentakende problemer, sier bystyrerepresentant Henrik Dahl Jacobsen.

De snakker om den pågående valgkampen, og hvordan de mener Høyre og særlig fylkeslaget i Oslo driver valgkamp på. De to Ap-politikerne mener Høyre har hatt en rekke eksempler på lemfeldig omgang med fakta og informasjon.

Flere eksempler

Blant eksemplene de nevner på det de mener er uredelige utspill fra Høyre er:

I en artikkel i Dagbladet ble det hevdet at sykefraværet på Ullern helsehus skøyt i været etter at kommunen overtok driften. Tallene viste seg å være gale, og Dagbladet beklaget saken. Høyres annonser på sosiale medier, som viser til tallene, lå fortsatt ute i mange dager etterpå. Den ble først fjernet da Dagsavisen tok kontakt med Oslo Høyre.

Erna Solberg hevdet i partilederdebatten i Arendal at administrasjonsutgiftene i Oslo hadde gått opp med en milliard. Tallene viste seg å være gale.

Tidligere i valgkampen hevdet Høyre at det skulle innføres beboerparkering i Søndre Nordstrand. Det skal det ikke, og Høyre har siden trukket tilbake påstanden.

I debatten om eiendomsskatt gjentar Høyre at Arbeiderpartiet lovte i 2015 at det ikke skulle innføres eiendomsskatt på OBOS-leiligheter. Det har aldri Ap lovet, ifølge Jacobsen.

Høyre hevdet lenge at det «ikke er noe belegg» for å hevde at lønn og pensjon er lavere hos private velferdstilbydere. De måtte seinere trekke tilbake påstanden.

Høyre hevder på sosiale medier at byrådene i Oslo og Bergen har brukt 1,4 milliarder på å kjøpe opp private barnehager. Dette er feil, sier Ap, de har kjøpt tomme barnehagebygg. Alternativet hadde vært å leie bygningene, ikke senke kommunale avgifter, slik Høyre hevder.

Gjentakende problem

Dahl Jacobsen anklager Høyre for å gjøre dette bevisst.

– Problemet er at det skaper falske inntrykk i offentligheten. De bruker tallene til å skape overskrifter eller komme med angrep i debatter. Så rekker bildet å sette seg. Når vi viser at tallene er feil er det allerede for seint. Det virker som det er en nøye planlagt strategi fra Høyre. Det er tvers gjennom uærlig, og skaper debatter på falske premisser, sier han.

– Og jeg syntes det er skitten valgkamp å holde på den måten. En ting er om det hadde vært et enkelttilfelle. Men her er det gjentakende problemer. Vi har mange eksempler fra valgkampen, legger han til.

Frode Jacobsen, som inntil for to år siden var Aps gruppeleder på Oslo rådhus, sier at det kan være en ærlig sak å trå feil, men at det minste de forventer er at Høyre da rydder opp i egne feil i etterkant.

– Det minste vi kunne forvente er at de slutter å bruke det i sin egen propaganda når de veit at det er feil. Det kan være at vi også har lagt ut ting når det er feil. Men da korrigerer vi det når vi er blitt gjort oppmerksomme på det, sier han.

– Forunderlig

I Oslo Høyre er de langt fra imponerte over kjeften fra sine politiske motstandere.

– Det er helt forunderlig hvor mye tid Arbeiderpartiet bruker på Høyre i denne valgkampen, men det er kanskje ikke så rart. De har ingen nye politiske løsninger på utfordringene innbyggerne i Oslo nå står overfor, sier nestleder i finansutvalget for Oslo Høyre Per-Trygve Hoff.

– De har satt bort bolig- og samferdselspolitikken til Miljøpartiet, skolepolitikken til SV, mens pleie og omsorgspolitikken føres på Rødts premisser. Det eneste Arbeiderpartiet er flinke til er å kreve inn stadig mer penger fra Oslo-folk i skatter og avgifter fordi de sløser bort milliarder av kroner på budsjettsprekker, byråkrati og dårlige løsninger, legger han til.

Han mener Arbeiderpartiet bør gå stille i dørene når det kommer til å beskylde andre for å drive skitten valgkamp.

– Spesielt ikke når vi ser hvordan de systematisk sprer usannheter om hva Høyre står for, og spesielt når vi ser hvordan de har tatt uttalelser fra vår ordførerkandidat ut av sin sammenheng for å henge henne ut. Dette er valgkamp på et nivå jeg trodde vi skulle slippe i Oslo, sier han.

Høyre svarer slik på de konkrete anklagene: Annonsen om sykefraværet fra Ullern helsehus lå ute da Dagsavisen tok kontakt med Oslo Høyre, men er nå tatt ned. At Erna Solberg brukte gale tall er byrådets skyld, mener Høyre, som rapporterte feil til SSB.

At Raymond Johansen skal ha garantert for at Obos-leiligheter ikke skal betale eiendomsskatt insisterer de fortsatt på. Ansatte i de kommersielle velferdstilbudene tjener bare minimalt dårligere i snitt enn ansatte i offentlig sektor. Og selv om Oslo kommune riktignok ikke kjøpte velfungerende, private barnehager, har det skjedd i Bergen.

– Hvis Jacobsen og Dahl ikke har fått med seg Raymond Johansens garanti om at ingen som bor i en Obos-leilighet skulle få eiendomsskatt må de be om et møte med sjefen sin. At Oslo kommune ikke klarer å innrapportere riktige tall til SSB er sannelig ikke Erna Solbergs feil, og hvis de ikke har fått med seg at AP-byrådet i Bergen kjøpte en hel barnehagekjede bør de gjøre bedre research før de anklager Høyre for lemfeldig omgang med tall og fakta neste gang, sier Hoff.

