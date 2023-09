Puslet på plass taket på Tøyenbadet

Nå er taket tett og Oslos nye svømmeanlegg tar form. Torsdag var Dagsavisen på befaring på Tøyenbadet øst i Oslo sentrum, sammen med byråd for næring og eierskap, Rina Mariann Hansen (Ap), byråd for idrett, kultur og frivillighet, Omar Samy Gamal (SV), og direktør for Oslobygg, Eli Grimsby.

Tett bygg

Wow-faktoren var høy, da man endelig kunne tre inn i tett bygg.

– Dette er en viktig milepæl i byggeprosessen, sier Rina Mariann Hansen til Dagsavisen.

– Og dette tar Oslos badetilbud til et helt nytt nivå, sier hun.

Spesielt takkonstruksjonen ble viet mye oppmerksomhet. Den består av 34 boksdragere i massivtre, og er utviklet spesielt for Tøyenbadet. Boksdragerne er fire meter høye, og de lengste spenner opptil 43 meter og veier rundt 40 tonn.

Inne i takkonstruksjonen. (Tom Vestreng)

Solide greier med andre ord.

Hele 3.000 deler er puslet sammen med millimeterpresisjon, og hver enkelt del har fått sin unike nummerering fra fabrikk.

De 3.000 delene er så nøyaktig tilpasset hverandre at det kun er et slingringsmonn på ± 20mm for hele den samlede takkonstruksjonen. For å skru det hele på plass er det brukt 270.000 40 centimeter lange skruer. Eller noe sånt som 108.000 meter med skruer.

Det spesielle med denne takkonstruksjonen er at det har en funksjon, en arkitektur og estetikk i en og samme pakke. — Halvard Heskestad Waage, ansvarlig arkitekt Asplan Viak,

– Det spesielle med denne takkonstruksjonen er at det har en funksjon, en arkitektur og estetikk i en og samme pakke, sier ansvarlig arkitekt fra Asplan Viak, Halvard Heskestad Waage til Dagsavisen, og leder vei opp på taket, og inn i takkonstruksjonene.

Takkonstruksjonen sett fra bassenget. (Tom Vestreng)

I tillegg til å være konstruktiv bæring med store spennvidder, fungerer også taket som et teknisk sjikt hvor rommene inne i boksdragerne gir plass til lyddempende plater, ventilasjon og belysning, samt tilkomst for drift og vedlikehold.

Takets underside har et sterkt uttrykk, og takkonstruksjonen utgjør et arkitektonisk hovedgrep i bygget.

Fliser

Nå er de innvendige arbeidene i full gang, og flisene i garderobeanleggene får samme farge som i det gamle Tøyenbadet.

Vi har blant annet begynt å flislegge våtrom i tilknytning til den nye flerbrukshallen, og i løpet av høsten skal rundt 5.800 kvadratmeter med vegger og gulv flislegges i det nye Tøyenbadet. Samtidig skal prosjektet montere innendørs- og utendørs vannsklie, samt ferdigstille stålbassengene innendørs fram mot jul. På nyåret er planen å begynne å fylle bassengene innendørs med vann.

Garderobeflisene får samme farge som i det gamle Tøyenbadet. (Tom Vestreng)

– Dette blir mer enn bare et gammelt basseng som blir erstattet med et nytt. Totalt blir det sju forskjellige bassenger, både innvendig utendørs. I tillegg bygges det en flerbrukshall, sier Rina Mariann Hansen, som var spesielt glad over at basketballkurvene allerede var på plass.

– Nå får vi en vannflate som er 2.5 ganger større enn det gamle Tøyenbadet, sier hun.

Idrettsbyråden sier at han blir rørt når ha ser det nye Tøyenbadet.

– Dette vil bli en viktig møteplass i Oslo, sier han til Dagsavisen.

Det er ikke bygd nye bad i Oslo på 40 år, og nå kommer Tøyenbadet, som skal stå klart neste år. Riktignok erstatter det et gammelt anlegg, men det blir mye større og får en mye bedre kapasitet enn det gamle.

Det nye 50-metersbassenget tar form. (Tom Vestreng)

Tidligere er Manglerud Bad erstattet med et nytt bad.

Og på Stovner er grunnarbeidene godt i gang med det nye badet der, og vil stå ferdig etter planen sommeren 2026.

– Allerede nå snakker lokalmiljøet om hvordan de kan bruke det nye Tøyenbadet. Interessen er stor. Så dette blir et viktig anlegg, ikke bare for lokalmiljøet men for hele Oslo, sier Omar Samy Gamal.

Han forsikrer at både økonomien og byggetider er under kontroll.

Nå er taket tett, så gjenstår det å se om bassenget også blir tett. Noe som ikke var tilfelle med det gamle bassenget.





Fakta om det nye badet

Fire basseng innendørs. 50 x 25 m svømmebasseng. 12 x 13 m stupebasseng m/opptil 5m stup. 9,5 x 12,5 m varmtvannsbasseng. Ca. 390 m² familiebasseng.

Utendørsbad 12 x 13 m stupebasseng m/opptil 5 m stup. Ca. 600 m² vannflate med egne seksjoner for familie-, svømme- og barnebasseng. Ca. 60 m² helårs utebasseng.

12 x 13 m stupebasseng m/opptil 5 m stup. Ca. 600 m² vannflate med egne seksjoner for familie-, svømme- og barnebasseng. Ca. 60 m² helårs utebasseng. Sklie inne og ute.

500 tribuneplasser inne, hvorav 200 er sitteplasser.

Fire etasjer.

Netto funksjonsareal: rundt 16.000 kvadratmeter.

Pris: 2,2 milliarder kroner.

Kilde: Oslo kommune

