Mange klarer ikke stå i jobb til pensjonsalder: – Arbeidsgiver må ta mer ansvar

I en rekke lavlønnsyrker er det mange som ikke klarer å stå i jobb fram til pensjonsalder fordi kroppen er utslitt.

– Vi kaller det et helsetyveri. Det er opplagt at arbeidsgiver må ta mer ansvar, sier forbundsleder Anne Berit Aker Hansen i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN).

Hun har sterkt engasjement for ansatte i tunge, fysiske jobber som ikke klarer å stå i jobb til pensjonsalderen på 67 år.

Hun har tidligere advart mot at folk med de tyngste jobbene ikke har råd til å gå av med pensjon.

Bekymret for «sliterne»

LO-forbundet NNN, som organiserer ansatte i mat- og drikkevareindustrien, arrangerte under Arendalsuka en debatt med tittelen «Det store helsetyveriet» sammen med Industri Energi og Arbeidsmandsforbundet.

Til sammen organiserer forbundene rundt 11.500 ansatte i privat næringsliv. Ansatte i en rekke lavlønnsyrker, som renhold, prosessindustrien og mat- og drikkevareindustrien, har fysisk krevende jobber med repetitive arbeidsoppgaver.

– Vi kan ikke ha en bruk og kastmentalitet når det kommer til arbeidskraft, mener Aker Hansen.

Spesialrådgiver Arild Theimann i Industri Energi understreker at mange bransjer skriker etter arbeidskraft.

– Vi må tilrettelegge for at folk kan stå i arbeidslivet og få en verdig avslutning, mener han.

Ser til Danmark

LO-forbundene er både opptatt av å tilpasse og tilrettelegge for folk som er i jobb og å sikre at de som faller ut av arbeidslivet ikke blir pensjonstapere. I dag kan du tape mye hvis du må avslutte arbeidslivet tidlig.

– Vi har blant annet sett på Danmark, hvor man legger vekt på antall år i arbeidslivet når man regner ut pensjon, forteller NNN-lederen.

En slik ordning kan hjelpe dem som startet tidlig i arbeidslivet, har fysisk krevende jobber og må gå av før pensjonsalder.

– Det er urettferdig at du utdanner deg og jobber til du er 70 og får større pensjon enn om du starter i arbeidslivet før og også slutter før, sier Aker Hansen.

Stortingsrepresentant Tuva Moflag (Ap) var med på debatten sammen med spesialrådgiver Arild Theimann i Industri Energi (t.v.) og Forbundsleder Brede Edvardsen i Arbeidsmandsforbundet. (Tonje Paulsen Solem/FriFagbevegelse)

Mye belastningsskader

Det er rundt 2,8 millioner sysselsatte i Norge. 1 av 3 oppgir at de har hatt arbeidsrelatert fravær, ifølge tall fra Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI fra 2019.

Muskel- og skjelettdiagnoser er det som fører til mest av sykefraværet, mens psykiske helseplager ligger på andreplass.

– Det er mye som spiller inn. Viktigheten av å kunne påvirke egen arbeidssituasjon er underkommunisert, mener forbundsleder Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmandsforbund.

Forbundene er enige at uavhengig av hvilken tilrettelegging man får på plass i industrien, vil det være annerledes enn en kontorjobb. Noe som gjør at pensjonsberegning for de såkalte sliterne er viktig.

Viktig i pensjonsdebatten

Tuva Moflag som er stortingsrepresentant og eldrepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet mener det må legges menneskelige forhold inn i anbud.

– Vi kan ikke akseptere et arbeidsliv hvor man bruker opp kroppen sin, sier hun.

Moflag mener arbeidsgiver har et særlig ansvar for HMS-arbeid og tilpasninger, og at de sammen med fagforeningene må jobbe med å utvikle arbeidsplassene.

Hun understreker at Arbeiderpartiet allerede jobber med kriteriene for å få yrkesskadeerstatning. Som kjent er det flere skader som ikke gir uttelling i form av yrkesskadeforsikring.

