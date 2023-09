Moi Nilsens metode

---

Personalia:

Navn: Leif Arne Moi Nilsen

Leif Arne Moi Nilsen Født: 1964

1964 Sivilstatus: Singel, to voksne barn

Singel, to voksne barn Bosted/bydel: Byhaugen, Eiganes og Våland

Byhaugen, Eiganes og Våland Parti: Fremskrittspartiet

Stavanger Frps listetopp går nærmest i døgndrift for å rekke alt som må rekkes inn mot valget. Nøkkelen ligger i å komme seg opp om morgenen, tidlig om morgenen.

– Jeg står opp 05.00 hver dag. Det er en vane jeg har hatt over mange år. Da kan jeg jobbe konsentrert og uten avbrytelser fram til i 09-tiden. Da begynner telefonene, sier Moi Nilsen på telefon til RA klokken 09.01 og ler.

De tidlige morgenene henger igjen fra den tiden han blant annet drev trykkeri parallelt med den politiske virksomheten.

– Da var det helt nødvendig å få unnagjort mye før resten av byen våkner. Dessuten så jobber jeg best når hodet er tømt for andre tanker, og hodet tømmes i løpet av natten. Jeg får gjort mer enn mange gjør en hel arbeidsdag når de starter klokken 9, bare på disse morgentimene, sier han.

Lang fartstid

Leif Arne Moi Nilsen har vært et kjent fjes og en umiskjennelig røst i lokaldemokratiet i Stavanger i en årrekke, en lang årrekke. Frp-ringreven kjenner byen og byen kjenner ham.

– Fortell litt om hva som fikk deg engasjert i lokalpolitikken, og partiet du representerer?

– Jeg meldte meg inn i Fremskrittspartiet etter å ha slåss for å oppheve NRK-monopolet, og erfaringen jeg fikk med å slåss mot byråkratiet. Den kampen vant vi, forteller han.

59-åringen ble folkevalgt i hjembyen for første gang ved valget i 1991, den gang som 1. vara til bystyret, men han møtte i alle møtene. Siden har han vært fast og etter dette lokalvalget tar Frp-toppen fatt på sin åttende periode som folkevalgt. Han mener mye har endret seg både i byen, samfunnet og i partiet Frp siden han først kom inn, valgkampen er også annerledes.

– Da jeg som 15-åring var på min første stand som fersk FpU-er, ble jeg sprutet ned med brus. Jeg har også stått mellom Carl I. Hagen som holdt appell på torget og rasende folkemasser som kastet flasker mot ham. Sånn sett er det på mange måter bedre nå, mer ordnede forhold. Og mye har jo også skjedd både i samfunnsutviklingen og i partiets utvikling siden den gang. Tidene har endret seg og Frp har endret seg. Vi blir ikke kastet tomflasker på når vi taler lenger, sier Moi Nilsen.

Og selv om han har vært med på mange valgkamper nå, så er det fortsatt plass til nye kampanjetriks, som årets variant – Moi Nilsen-vannet. 6000 liter vann på 1/2-literflasker med budskap og bilde av Frp-politikeren.

– Flere har sagt til meg at en må være litt spesielt sammenskrudd for å bestille 6000 liter vann med bilde av seg selv på flaskene, sier Moi Nilsen og ler høyt igjen.

Leif Arne Moi Nilsen (Frp) møtte opp på Fisketorget for å sjekke at protesten gikk greit for seg. (Tonette N. Haaland)

Ombudsmann

Han beskriver seg selv som en forkjemper for enkeltmennesker i møte med det store byråkratiet. En ombudsmann som står støtt i vinden. Men han er også en tidvis omstridt karakter i Stavanger-politikken som har stått i noen stormer, både internt i partiet og ute i mediene – senest etter den mye omtalte Facebook-meldingen om Stavangers kommunedirektør.

– Jeg har gjennom årenes løp utviklet tykk hud, og tåler det meste. Klart noe går inn på meg også, men jeg prøver å lære av erfaringene jeg gjør og kommer sterkere tilbake. Når det gjelder Facebook-meldingen og alt styret rundt det, så har jeg lagt meg flat og beklaget. Det var ment som en spøk mellom meg og kommunedirektøren, det tror jeg de fleste skjønte, men dessverre gikk den ut til alle og det tar jeg på min kappe, sier han og legger til at han anser seg som ferdig med den saken for leeenge siden.

For Moi Nilsen har det også vært et tøft år på det personlige plan. Begge foreldrene har dødd i løpet av det siste året og han har vært gjennom en skilsmisse.

– Dette er hendelser som tar på, selv for en godt voksen mann som har opplevd mye. Men det betyr ikke at jeg ikke er klar for å gi 100 prosent, langt ifra, sier Moi Nilsen.

Den viktigste og avgjørende saken er å fjerne eiendomsskatten — Leif Arne Moi Nilsen

– Hvorfor bør folk stemme på deg og Frp på valgdagen?

– Om de ønsker en ombudsmann som tar opp små og store saker enkeltmennesker er opptatt av, så er jeg mannen. Om innbyggerne ønsker mer valgfrihet i hverdagen, enten det er hjemme, i trafikken eller ute på byen og koser seg. En viktig del av friheten er økonomisk handlekraft. Den siste tiden har vi opplevd forhøyning av både skatter, avgifter og priser generelt, derfor er det viktig at kommunen reduserer og fjerner mest mulig avgifter. Eiendomsskatten er den første vi må fjerne. Stavanger kommune må i større grad konsentrere seg om å drive med de lovpålagte oppgavene, da vi disse tjenestene bli bedre, alt handler om hvordan politikerne bruker ressursene, sier han.

– Hvilke saker blir avgjørende for dette valget?

– Den viktigste og avgjørende saken er å fjerne eiendomsskatten, svarer Moi Nilsen kontant.

– Hva er saksområdet du brenner mest for og hvorfor?

– Det er uten tvil å få til store bedringer når det gjelder utenforskapet. Her må vi få menneskene som står utenfor arbeidslivet inn i arbeidslivet igjen, sier han.

Skryter av Frp-laget

At Frps ordførerkandidat har stor tro på et godt valgresultat er opplagt. Men Moi Nilsen mener magefølelsen hans tyder på at dette kan bli et spesielt godt valgår for Frp – og årsaken til det er i stor grad laget han er en del av.

– Jeg mener vi har det beste Frp-teamet noensinne. Jeg har aldri vært så stolt av å være toppkandidat for Stavanger Frp som jeg er i denne valgkampen. Vi har en fantastisk blanding av unge, lovende politiske talenter og erfarne, kunnskapsrike politikere som holder på kontinuiteten, så Frp-framtiden ser lys ut. Laget jobber hardt sammen for å oppnå gode resultater og nå gjennom med god Frp-politikk. Stavanger har tradisjon for å være en blå by, sier han, og legger til:

– Men selv om magefølelsen er bedre enn på mange år, har jeg vært med såpass lenge at jeg ikke tar noe for gitt. Vi får telle opp på valgnatten og se, men troen har jeg, i aller høyeste grad.

Favoritter:

Hobby: Amerikanske veteranbiler

Amerikanske veteranbiler Musikk: Pink Floyd

Pink Floyd Film: Blues Brothers

Blues Brothers Bok: «Rikdommens ABZ», av Napoleon Hill.

«Rikdommens ABZ», av Napoleon Hill. Mat: Alt som har med sjømat å gjøre.

Alt som har med sjømat å gjøre. Sted: Byhaugen

Motstanderros:

Si noe positivt om en av dine politiske motstandere:

– Her vil jeg trekke fram Rune Askeland fra MDG, som har ledet utvalget for miljø og utbygging på en meget god og klok måte.

