EU kan åpne for mer jakt på ulv

Et av de viktigste tiltakene i EU for å beskytte utryddingstruede dyrearter er nå under press og kan føre til endringer av Habitatdirektivet som er bærebjelken i EUs arbeid for å sikre artsmangfold.

Nå setter EU-kommisjonen i gang et arbeid for å se på reglene som kan åpne for mer jakt på ulv. Dette møter kritikk fra naturvernhold, men skjer etter omfattende press fra landbruksinteresser.

I den norske rovdyrdebatten har for eksempel MDG pekt på at Norge som EU-medlem ikke kunne ført dagens ulvepolitikk. Men nå kan ting tyde på at EU kan nærme seg den norske politikken.

I de siste årene har man i flere EU-land opplevd at ulv nå finnes i områder der den har vært utryddet. For eksempel er det oppdaget ulv i Belgia, der den har vært utryddet i mer enn 100 år. Den siste ulven i Belgia ble skutt av Kong Leopold 2. i 1890.

Økende antall ulver

Nå er det anslått at det finnes omkring 19.000 ulver i EU. Bare i Frankrike er det antatt at 10.000 geiter og sauer ble tatt av ulv i 2022.

I en pressemelding oppfordrer EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen medlemslandene å bruke de unntakene som allerede finnes i EUs regelverk. Hun legger til at konsentrasjonen av ulv i noen europeiske regioner er blitt en reell fare for husdyr og mulig også for mennesker.

Dette har Kommisjonens president personlig erfaring med, fordi familiens ponni ble angrepet av ulv.

Oversikt over situasjonen

Innen 22. september bes relevante myndigheter og forskningsmiljøer i medlemsland om å sende inn oppdaterte data over ulvestammen og de problemene som dette skaper.

Kommisjonen vil så avgjøre om den vil legge fram forslag til å modifisere det vern som ulv har innenfor EU og oppdatere lovverket. Der hvor det er nødvendig vil en foreslå mer fleksibilitet for å møte utviklingen av ulvestammene.

På en pressebrifing i Kommisjonen ble det understreket at dette ikke nødvendigvis bare betyr økt jakt, men at det også finnes andre tiltak.

Ifølge Habitatdirektiver, fra 1992, har ulvestammer i Europa en sterk beskyttelse, men med visse unntak.

Men en rekke rovdyr, som ulv, bjørn og jerv, har en helt spesiell beskyttelse i Habitatdirektivet, fordi dette er en hjørnestein i EUs arbeid for artsmangfold.

Kommisjonen har så langt håndhevet vernet av ulvestammer strengt og har en sak gående mot Sverige for deres ulvejakt.

Alf Ole Ask er Energi og Klimas korrespondent i Brussel. Ask skriver om det som skjer innen klima- og energifeltet i EU, og hvordan dette påvirker oss i Norge. Energi og Klima er Norsk klimastiftelses nettavis. Stillingen i Brussel er støttet av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.