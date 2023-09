Jan og kollegene jubler over svak krone

– Har dere mulighet til å få lønna i dollar?

– He, he. Nei, det hadde nok vært en fordel de siste årene, men lønna er i norske kroner, ja. I lengden er det vel sannsynlig at valutaene normaliserer seg, sier tillitsvalgt for Industri Energi i Washington Mills, Jan Haugen.

Industribedriften, som produserer og videreforedler silisiumkarbid, hadde tidenes beste resultat i 2022.

Det vil si en omsetning på 764 millioner kroner, og et driftsresultat på 154,2 millioner kroner.

Det fikk positiv betydning for det lokale lønnsoppgjøret, hvor de ansatte fikk 6,5 prosent. Det er inkludert det sentrale oppgjøret, som hadde en ramme på 5,2 prosent.

– Markedet er både i Europa og resten av verden. Vi får en dobbel positiv effekt av høy dollar og euro i forhold til svak norsk krone på inntektssiden, forteller Haugen.

– De signalene jeg har fått, er at medlemmene er godt fornøyde, sier Jan Haugen.

---

Washington Mills – Orkanger

Produserer silisiumkarbid og Crystal CIC – høybrent silisium for bruk i kraftelektronikk. Brukes i ladepunkter for elbil.

160 ansatte.

Fikk tidenes beste resultat for 2022 med en omsetning 763,920 millioner kroner.

Til sammenligning var omsetning på 484,727 millioner kroner i 2021.

Eier: Familien Williams, North Crafton, Boston.

---

Haugen forklarer hvordan valutamarkedet fungerer for Washington Mills. Når man tar inn en råvare i dollar, videreforedler den og selger i dollar, er den ikke innom valutaveksling i norske kroner. Med sterk dollar vil det gi høyere inntekter når krona er lav.

– Det skal bli fint å få tre nye haller innen 2025. En av hallene er allerede ferdig, sier hovedtillitsvalgt Jan Haugen. (Martin Guttormsen Slørdal/FriFagbevegelse)

– Når det gjelder utgiftssiden, er svak krone en fordel fordi inntektene er i dollar og euro, mens utgifter til lønn, varer og tjenester er i norske kroner.

[ Jusprofessor om Anniken Huitfeldt: – Jeg synes mest synd på henne ]

Ikke bare positivt

Selv om det isolert sett er bra med svak krone for Washington Mills og deler av eksportindustrien, mener Haugen at det for samfunnet ikke er bra i lengden at den norske krona svekker seg så mye mot de fleste valutaer.

– Alt blir dyrere. Inflasjonen er for høy, og lønnsoppgjøret er allerede spist opp for mange arbeidstakere som følge av høye renter og priser på matvarer, sier han.

Mens det går bra for eksportindustrien, gjelder ikke det samme for importbransjen. Når varene er dyrere å importere, stiger prisnivået. Og hvis bedriftene som selger importvarer ikke kan lempe prisveksten over på kundene, må de ta av egne marginer.

I tillegg vil de delene av importbransjen som har inngått lange kontrakter der prisen er bundet framover, oppleve lavere inntjening hvis kronekursen holder seg lav.

Bygg- og anleggsbransjen er blant dem som er blitt påvirket negativt på grunn av kronekursen. Høyre priser på importerte byggevarer og mer prisbevisste forbrukere gjør at det ikke legges like mye penger igjen i butikkene.

[ Holder stand i valgkampen – tross habilitetsbråk ]

Investeringer for framtida

Haugen forteller at eierne under koronapandemien i 2020 og 2021 tok et modig valg om å investere mange hundre millioner kroner med tanke på fremtiden.

– Sterk dollar og euro har ført til at tidspunktet ble perfekt. Vi tjener penger som aldri før, så jeg er overbevist om at investeringene vil betale seg og vel så det. Fabrikken blir utvidet med tre nye haller. Den første er ferdig, og de to nye hallene skal være ferdig i løpet av 2025 med det beste som finnes av teknologi, forteller Haugen.

Hovedtillitsvalgt Jan Haugen (i midten), sammen med brødrene John Gunnar og Kåre Elshaug, som begge har arbeidet ved Washington Mills i 36 år. (Martin Guttormsen Slørdal/FriFagbevegelse)

Behovet for nye ansatte har vært stort, og arbeidsstokken har økt fra 90 til 160 i løpet av de siste årene. Washington Mills ser for seg en topp med maksimalt 200 ansatte.

– Med de investeringene som da er gjort, vil vi doble produksjonen fra dagens nivå, poengterer Haugen.

Washington Mills har fått innleie fra andre bedrifter i Orkland når de har hatt lave ordrebøker.

– Samarbeidet med tillitsvalgte i disse bedriftene gjør at vi selvfølgelig følger lover og regler, og har gode lønns- og arbeidsvilkår for innleide arbeidstakere. For øyeblikket har vi 20 innleide arbeidstakere, sier Haugen.

Washington Mills produserer to typer silisiumkarbid. Bildet viser høyrent silisiumkarbid. (Martin Guttormsen Slørdal/FriFagbevegelse)

Det er prosessfag på videregående skole i Orkanger, slik at bedriften til enhver tid har 10–12 lærlinger.

[ Ta bort ekstraskatten – velgerne bør i det minste få vite. ]

Ettertraktet produkt

Det er i hovedsak to produkter silisiumkarbid fra Washington Mills brukes til.

Det ene er til partikkelfilter for kjøretøy som bruker diesel til drivstoff. Det andre, som har tatt fullstendig av, er høybrent silisiumkarbid til kraftelektronikk.

– Silisiumkarbid brukes blant annet til elektronikk for elkjøretøy. Under forutsetning av at elbil-markedet fortsetter å vokse, har vi et stort og viktig marked. Det gjelder både Norge og globalt, opplyser Haugen.

I 2020 fikk Washington Mills 37,2 millioner i støtte fra Enova for å utvikle den industrielle prosessen av høyren silisiumkarbid.

---

Valutakurs

Norge har flytende valutakurs hvor inflasjonsmålet over tid er på to prosent. Inflasjonen ligger skyhøyt over målet for 2023 med seks til sju prosent.

Eksport: I en normalsituasjon vil det være bra for norske bedrifter at krona er svak. Det fører til at de får bedre betalt for varene de selger ut av landet.

Import: Svak krone fører til dyrere varer i butikken og reiser i utlandet.

Kilde: Sparebanken Sør

---

[ Ropet etter gratis mat blir bare høyere: – Vi har ikke lyktes som samfunn ]

[ Se hvor mye din kommune tjener på eiendomsskatten ]